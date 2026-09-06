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Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı!

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#Aubrey Plaza#Jeff Baena#Christopher Abbott
Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 17:35

Ünlü oyuncu geçen senenin hemen başında yönetmen kocasının ölümüyle sarsılmış, bu ölümün intihar sonucu gerçekleştiği duyulunca ünlü çiftin tanıyan herkes büyük bir şok yaşamıştı.

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Yıllar önce birlikte çalışırken tanışan ve kimselere haber vermeden gizlice evlenen çiftin mutlu bir birlikteliği olduğu sanılıyordu.

Oysa Aubrey Plaza ve 47 yaşında intihar ederek hayatına son veren yönetmen eşi Jeff Baena aslında çoktan ayrılmış, özel hayatları konusunda çok ketum davrandıkları için bu ayrılığı da kamuoyuyla paylaşmamışlardı.

Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

Ünlü oyuncu Aubrey Plaza aslında ayrıldığı ancak bunu sakladığı eşi Jeff Baena’nın ölümüyle yıkıldı, uzun süre de ortalıkta görünmedi ve bu konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Birkaç ay sonra yakın arkadaşı Amy Poehler'ın yayınına katıldığında kocasının ölümü hakkında ilk kez konuşan Aubrey Plaza hayatına devam ettiğini ancak acının içinde bir okyanus gibi olduğunu itiraf etmişti.

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Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

Bu yıkımın, kocasının ölümünün üzerinden daha bir yıl bile geçmemişken eski rol arkadaşı, ünlü oyuncu Chris Abbott’la birlikte olduğu ortaya çıkan Aubrey Plaza, temmuz ayının başında doğum yapıp ilk kez anne olmuştu.

Yeni sevgilisi ve çocuğuyla kendine sıfırdan bir hayat kuran Aubrey Plaza, eşinin ölümüne tanık olduğu Los Angeles'taki evini uzun süredir elden çıkarmak istiyor ancak başaramıyordu.

Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

Ünlü oyuncunun evini çok büyük indirimler yaptıktan sonra zararına sattığı ortaya çıktı.

Aubrey Plaza Los Angeles’taki İspanyol tarzı evi ilk olarak Eylül 2025'te 6,5 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

Ve şimdi, Plaza'nın evi, emlak kayıtlarına göre Cuma günü tamamlanan bir anlaşmayla 4,375 milyon dolara sattığı ortaya çıktı; bu, ünlü çiftin evi Ekim 2022'de satın aldıkları 4,7 milyon dolardan bile daha düşük bir fiyat.

Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

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Ev birkaç kez satıştan kaldırıldı, ünlü oyuncu satışı yapamayınca fiyatta indirim yapıp ilanı sürekli yeniden vermek zorunda kaldı ancak en sonunda satışı gerçekleştirmiş oldu.

Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

1928 yapımı Los Feliz'deki bu malikanede dört yatak odası, altı banyo, bir havuz ve vitray pencereler ve pişmiş toprak zeminler gibi döneme ait detaylar bulunuyor.

Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

Satış, Plaza'nın Girls dizisinin oyuncusu erkek arkadaşı Chris Abbott ile bir çocuk sahibi olmasından iki aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Temmuz ayında dünyaya gelen bebek, Plaza ve 40 yaşındaki erkek arkadaşı Christopher Abbott'ın ilk çocuğu. White Lotus yıldızı hamileliğini ilk olarak Nisan ayında doğrulamıştı.

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Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

Plaza ve Baena, evlendiklerini sessizce açıkladıktan bir yıldan biraz fazla bir süre sonra Los Feliz'deki bu evi satın aldılar. Aktris, Mayıs 2021'de Instagram'da yaptığı bir paylaşımda evliliği doğrulayarak onu "sevgili kocam" olarak tanımlamıştı.

2011'den beri birlikte olan çift, Eylül 2024'te resmi olarak ayrılmadan önce ilişkilerini büyük ölçüde kamuoyundan uzak tutmuştu.

Baena, 3 Ocak 2025'te bu evde ölü bulundu ve Los Angeles İlçe Adli Tıp Kurumu daha sonra ölümü intihar olarak değerlendirdi.

Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

Evin satışıyla birlikte Aubrey Plaza hayatını kaybeden kocasıyla kalan tek fiziki bağından da böylece vazgeçmiş, acılı geçmişine son noktayı koymuş oldu…

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Aubrey Plaza’nın hayatını kaybeden kocasıyla ayrı olduğu bilinmediği için onun ölümünden hemen sonra bir ilişkiye başlaması hatta bir de çocuk sahibi olması kimi çevrelerce eleştirilse de durumun görünenden farklı olduğu zaman içinde ortaya çıkmıştı.

Çoktan bir başkasından çocuğu bile olmuştu… Artık geçmişiyle hiçbir bağı kalmadı: Ünlü oyuncu eşinin ölümüne şahit olduğu evi zararına sattı

Aubrey Plaza ve Chris Abbot 2020 yapımı bağımsız psikolojik drama Black Bear'da ve ardından Ekim 2023'ten Ocak 2024'e kadar sahnelenen Off-Broadway yapımı Danny and the Deep Blue Sea'de birlikte çalışmalarına rağmen, ilişkilerini daha önce gözlerden uzak tutmuştu.

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#Aubrey Plaza#Jeff Baena#Christopher Abbott

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