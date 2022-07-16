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Çok yakın arkadaşla tatil

Aslı Bekiroğlu önceki gün çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği bir erkekle Bodrum’da görüntülendi. Bekiroğlu’na güneş kremini de arkadaşı sürdü.

Aslı Bekiroğlu Bodrum Yalıkavak’taki Ruins Beach’te görüntülendi. Bekiroğlu, çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği erkek arkadaşıyla uzun süre güneşlendi.

Oyuncunun sırtına güneş kremini arkadaşı sürdü. Sürekli telefonla konuşan Bekiroğlu, daha sonra ayağa kalkıp iskelede gezindi. (Kamil SÜMER)

Suya alıştırdı

Bekir Aksoy, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve eski evliliğinden oğlu Asil ile önceki gün Türkbükü’ndeki Siento Beach’teydi. Aksoy, Asil’i kucağına alarak denize girdi. Oyuncu, oğlunu suya alıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. (Kamil SÜMER)

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Mutlu aile tablosu

Ebru Şahin ve Cedi Osman balayını noktalayıp İstanbul’a döndü.

Çiftin Makedonya’da çekilmiş bu karesini ise menajer Abdullah Bulut sosyal medyada paylaştı. Bulut’un “Mutlu aile tablosu” notunu düştüğü kareye beğeni yağdı.

Göbek gitti!

Daha önce fazla kilolarıyla konuşulan Sinan Akçıl azmetti, göbeğinden kurtuldu.

Önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Mia Beach’te görüntülenen şarkıcı, kaslı vücuduyla dikkat çekti. İkinci kez evlendiği Burcu Kıratlı’dan boşandıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan Akçıl, artık kendisine odaklandığını fit vücuduyla gösterdi.(Kamil SÜMER)

Bütün gün güneşlendi

İlknur Soydaş ve eşi Cem Pole, tatil için Çeşme’yi seçti. Önceki gün The Beach Of Momo’da görüntülenen Soydaş, fit haliyle dikkat çekti. Bütün gün kendisine ayrılan şezlongda güneşlenen Soydaş, bir ara duş alarak serinledi. (Deniz BOY)

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İşe sörf molası

Onur Seyit Yaran, iş için gittiği İspanya’da kısa bir mola verdi. Oyuncu, Barselona sahillerinde sörf yaptığı anları sosyal medya hesabından “Giriş, gelişme, sonuç” notuyla paylaştı. Yaran’ın kaslı görüntüsü hayranlarından birçok yorum ve beğeni aldı.

Denizde eğlendiler

Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Bir plajda objektiflere yansıyan Karaca, kızı Mia ve sevgilisiyle deniz keyfi yaptı. Karaca, kızıyla suda oyunlar oynayıp keyifli anlar yaşadı. (Deniz BOY)