Teyzesinin bile faydasını göremedi... Ünlü yıldızın yeğeni nice umutlarla yabancı bir ülkeye gitti... Şimdi kapı kapı iş arıyor!

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Ama elinde her tür imkanı olanlar için bile hayat sanıldığı kadar kolay değil.

Özellikle de gösteri dünyasında... Sinemaya yıllarını vermiş bir ünlünün yeğeni tam da böyle bir deneyim yaşıyor şimdi.

Doğup büyüdüğü ülkede bir TV sunucusu olarak tanınan genç kadın, şansını deniz aşırı bir başka ülkede denemek istedi. Ailesini, vatanını geride bıraktı ve hayatında yeni bir kapı açmak için yola çıktı.

Aslında teyzesi de çok ünlü bir yıldız olmasına rağmen işleri öyle yolunda gitmedi... Başvurduğu işlerden olumlu geri dönüş alamadı... Sonra da oturup başına gelenleri satırlara döktü.

İLK AYLAR KOLAY DEĞİLDİ

Bu öykünün kahramanı ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın yeğeni Lucia Hawley…

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Avustralya'da doğup büyüyen Lucia, TV sunucusu olarak da bir kariyer yaptı. Fakat genç kadın şansını bir de Londra'da denemek istedi ve tasını tarağını toplayıp İngiltere'ye gitti.

Ama orada iş bulmak umduğu kadar kolay olmadı... Lucia da yaşadıklarını bir internet sitesi için kaleme aldığı yazıda anlattı.

Lucia Hawley, yazısında "Kağıt üzerinde aslında bu tamamen aptalca bir karar. Dürüst olmak gerekirse beni korkutuyor" satırlarına yer verdi 26 yaşındaki Lucia.

Aslında riskten kaçınan bir kişiliği olduğunu belirten genç kadın "Bedenim işsiz olarak deniz aşırı bir yere taşınmayı gerçekten reddetti" dedi.

Yine de sonuç olarak İngiltere'ye gitti ve kariyer anlamında kendi deyimiyle "zor bir altı ay" yaşadı. İş konusunda hep daha iyiyi ararken bir dizi geri çevrilme ile karşılaştı.

ÖZGÜVENİ ÇOK ZORLANDI

Lucia makalesini şöyle sürdürdü: "Bu dönem özgüvenimi çok zorladı. Sonunda Sidney'de en azından şimdilik benim için bir şey kalmadığını hissetmeye başladım."

Nicole Kidman'ın ablası Antonia'nın ölen kocası Angus Hawley'den dünyaya gelen dört çocuğundan biri olan Lucia, hayatında yaptığı bu değişikliğin kendisi için bir tür travma yarattığını da söylemeden geçemedi.

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Lucia özellikle de Avustralya'daki sevgilisi Henry ile vedalaşmanın kendisi için çok zor olduğunu anlattı. Elbette ailesiyle vedalaşmak da hüzünlü olduğu yazdığına göre. Ama yine de amacının peşinde bir dolu gözyaşı akıtarak Avustralya'dan İngiltere'ye taşındı.

Her ne kadar talihsizlikler yaşasa da henüz bir iş bulamasa da yaptığı bu değişiklik Lucia için heyecan verici ve özgürleştirici oldu...

'ARKANIZDA DESTEK VARSA BAŞARISIZLIK BİLE O KADAR ÖNEMLİ DEĞİL'

Sonra da belki kendisi gibi bu tür bir deneyim yaşamak isteyenlere seslendi "Evde olmanın bir duygu olduğuna inanıyorum. Sizi destekleyen insanlara sahip olmak kendinize güvenerek yol almanızı sağlıyor."

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Lucia Hawley, insanın, sevdiklerinin desteğini arkasına aldığında başarısızlığın bile önemsi görünebileceğinin altını çizdi. Attığı bu yeni adımda başarısız olsa bile her zaman gidecek bir evi olduğunu da satırlarına ekledi.

Lucia, yakın zamanda annesi Antonia ve teyzesi Nicole ile birlikte bir Hırvatistan tatiline çıkmıştı.