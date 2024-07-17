×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Çok para başa bela' Tatlıses Ailesi karıştı!

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Dilan Çıtak#Dilan Çıtak Tatlıses
Çok para başa bela Tatlıses Ailesi karıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:48

İbrahim Tatlıses çocuklarıyla yaşadığı sorunlara “para krizinin” yol açtığını söyledi: “Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı.”

Haberin Devamı

Geçirdiği riskli ameliyatın ardından hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, yaşadığı aile sorunları hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’i hastane sürecinde yeni barıştığı oğlu Ahmet Tatlıses yalnız bırakmazken, kızı Dilan Çıtak sanatçının yanına gitmemişti.

Çok para başa bela Tatlıses Ailesi karıştı


KEŞKE OLMASAYDI

İbrahim Tatlıses, dün “Beyaz Magazin” adlı programa gönderdiği mesajla konuya açıklık getirdi. Aile içinde yaşanan huzursuzluğa ‘para’nın yol açtığını dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Keşke bu kadar param olmasaydı da ben de huzuru bulsaydım. Çünkü para bazen bela oluyor. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı.”

Haberin Devamı

Talıses mesajında hayatına giren hiçbir kadını maddi açıdan mağdur etmediğini de yazdı: “Birlikte olduğum hiçbir kadını yolda bırakmadım, bırakmam da. 72 yaşındayım, acaba kimin için kazanıyorum? Kendimle mi götüreceğim?”

Çok para başa bela Tatlıses Ailesi karıştı


KİRA KRİZİ

Dilan Çıtak Tatlıses, “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, baskıyı herkes bilmeli” şeklinde bir paylaşım yapmış, sonrasında sessizliğe bürünmüştü.

Baba-kız arasındaki krize, İbrahim Tatlıses’in Bodrum’daki yazlığının yol açtığı öne sürüldü. İddiaya göre genç şarkıcı babasının izniyle o yazlıkta kalıyordu, ancak ünlü türkücünün yardımcısı arayıp kira istedi.

Sinirlenen Dilan Çıtak Tatlıses de soluğu babasının evinde aldı. Yaşanan tartışma sırasında İbrahim Tatlıses’in polisi arayıp yardım istediği ileri sürüldü.

Çok para başa bela Tatlıses Ailesi karıştı

ONLAR DA KÜSTÜ

Dilan Çıtak Tatlıses’in sosyal medya paylaşımlarının ardından İdo Tatlıses’le de arası bozuldu. Birbirine küsen iki kardeş, sosyal medyada da takipleşmeyi bıraktı. İdo Tatlıses, babasının fotoğrafını “Babam” notuyla paylaşarak safını belli etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Tatlıses#Dilan Çıtak#Dilan Çıtak Tatlıses

BAKMADAN GEÇME!