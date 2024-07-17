'Çok para başa bela' Tatlıses Ailesi karıştı!

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Geçirdiği riskli ameliyatın ardından hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, yaşadığı aile sorunları hakkında konuştu.
Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’i hastane sürecinde yeni barıştığı oğlu Ahmet Tatlıses yalnız bırakmazken, kızı Dilan Çıtak sanatçının yanına gitmemişti.
“Keşke bu kadar param olmasaydı da ben de huzuru bulsaydım. Çünkü para bazen bela oluyor. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı.”
Talıses mesajında hayatına giren hiçbir kadını maddi açıdan mağdur etmediğini de yazdı: “Birlikte olduğum hiçbir kadını yolda bırakmadım, bırakmam da. 72 yaşındayım, acaba kimin için kazanıyorum? Kendimle mi götüreceğim?”
Baba-kız arasındaki krize, İbrahim Tatlıses’in Bodrum’daki yazlığının yol açtığı öne sürüldü. İddiaya göre genç şarkıcı babasının izniyle o yazlıkta kalıyordu, ancak ünlü türkücünün yardımcısı arayıp kira istedi.
Sinirlenen Dilan Çıtak Tatlıses de soluğu babasının evinde aldı. Yaşanan tartışma sırasında İbrahim Tatlıses’in polisi arayıp yardım istediği ileri sürüldü.
ONLAR DA KÜSTÜ
Dilan Çıtak Tatlıses’in sosyal medya paylaşımlarının ardından İdo Tatlıses’le de arası bozuldu. Birbirine küsen iki kardeş, sosyal medyada da takipleşmeyi bıraktı. İdo Tatlıses, babasının fotoğrafını “Babam” notuyla paylaşarak safını belli etti.