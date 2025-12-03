Çok istese de çocuğu olmamıştı… Yıllardır hayal ettiği aileye kavuşuyor… Sevgilisini oğluyla barıştırıp ona annelik edecek

Haberin Devamı

Jennifer Aniston, yaz aylarından beri birlikte olduğu yeni erkek arkadaşı Jim Curtis’le mutlu bir birlikteliğe yelken açmıştı.

Bir yaşam koçu olan ve danışanlarına hipnoz yoluyla terapi veren Jim Curtis aynı zamanda çok satan kitaplar da yazmış, alanında tanınan bir isim.

Jennifer Aniston'ın yeni sevgilisi, yaşam koçu ve hipnozcu Jim Curtis'le yaşadığı aşk doludizgin ilerliyor

Buna rağmen Jennifer Aniston’ın yakın çevresi ünlü oyuncunun kendini bu aşka çok fazla kaptırmasından endişeli. Herkes onun terk edilmesinden ve kalbinin bu kez tamir olmayacak şekilde kırılmasından korkuyor…

DOSTLARI KORKUP UYARIYOR AMA ÖYLE AŞIK Kİ AKLI BAŞINDAN GİTTİ!

Bir yandan da Jennifer Aniston’ın yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtığı ve onu çok harcama yaparak mutlu etmeye çalıştığı da söyleniyor. Dostları Jim Curtis’in para avcısı olabileceğinden de korkup Aniston’ı uyarıyor.

Jennifer Aniston arkadaşları onu bu konuda biraz yavaş ilerlemesi için uyarsa da çoktan sevgilisini arasının bozuk olduğu oğluyla barıştırmak için devreye girmiş bile

Aşkından gözü hiçbir şey görmeyen Jennifer Aniston’ın ise bunları hiç umursamadan aşkını rahatça yaşamak istediği söyleniyor. Bir iddiaya göre ise güzel yıldızın bu ilişkiyle ilgili çok derin bir planı daha var…

Aniston, Jim Curtis’in yıllardır görüşmediği, arasının bozuk olduğu oğluyla onu barıştırmaya çalışıyor. Böylece de bir yandan sevgilisinin mutlu olmasını sağlayacak bir yandan da annelik özlemini giderecek.

Böylece hem sevgilisini mutlu edecek olan Jennifer Aniston bir yandan da aslında yıllarca kurduğu annelik hayalini gerçekleştirmiş olacak ve kendine bir aile kuracak

ÇOK İSTESE DE AİLE KURAMAMIŞTI... ŞİMDİ ELİNE BİR FIRSAT GEÇTİ

Ünlü oyuncunun bu çabasının ardında yıllarca çok istemesine rağmen bir aile kuramaması olduğu söyleniyor. Aniston iki evlilik yapmış ama çocuk sahibi olamamıştı.

Bu konuda uzun yıllar sürekli adı dedikodulara karışan, neden anne olmadığı sorgulanan en sonunda da bencil ve işkolik olduğu için bilerek çocuk yapmadığı söylenen Jennifer Aniston yakın zaman önce bu söylentilere ateş püskürmüştü.

Jennifer Aniston bencil olduğunu söyleyenlere geçmişte yaşadığı doğurganlık sorunlarını ve tüp bebek denemelerindeki başarısızlıklarını anlatmış ve "Hikayemi bilmiyorlardı veya aile kurmak için son 20 yıldır neler yaşadığımı bilmiyorlardı çünkü gidip onlara tıbbi sorunlarımı anlatmıyorum." demişti.

Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenip boşanan Jennifer Aniston hem bu evlilikleri sırasında hem de sonrasında anne olmak için çok çaba göstermiş ama bir çocuğu olmamıştı

SEVGİLİSİNİ OĞLUYLA BARIŞTIRIP ONA ÜVEY ANNELİK EDECEK

Taze aşıkların etrafındaki kaynaklar basına konuşup "Jen, Jim ile uzun vadeli bir ilişkiye düşünüyor. Ve elbette o kadar şefkatli ki, bu sevgiyi onun oğluna da göstermek istiyor. Bu onun için çok doğal." diyorlar.

Ortak arkadaşlarının tanıştırdığı 56 yaşındaki Jennifer Aniston ve 50 yaşındaki sevgilisi Jim Curtis temmuz ayında İspanya açıklarında bir yatta birlikte tatil yaparken görülmüşler, sonra da ilişkilerini saklanmadan yaşamaya başlamışlardı.

Basına konuşan kaynaklar bu durum için "Yapmak istediği son şey bunu zorlamak, bu yüzden topu Jim'in sahasına bırakıyor. Ama üvey anne rolünü oynamayı çok istediği bir sır değil. Geleneksel anlamda anneliğin onun için mümkün olmadığı gerçeğiyle barıştı - ama bu, kalbinde bir aileye yer olmadığı anlamına gelmiyor." diyorlar

Kendisi de ilişki terapisti olmasına rağmen Jim Curtis 2017 tarihli kitabında kendi hayatından bahsetmiş ve annesini elinde "tutamadığını” söylediği tek çocuğu olan oğlu Aidan ile yaşadığı zorlu ilişkiyi anlatmıştı.

Jim Curtis’in tek evliliğini yaptığı Rachel Napolitano-Curtis'ten doğan oğlu Aidan, anne ve babası kısa süre sonra boşandıktan sonra annesiyle kalmış ve babasıyla sağlıklı bir ilişki kuramadan büyümüştü.

Jim Curtis oğluyla arasının bozuk olduğunu ve bundan duyduğu üzüntüyü 2017'de yazdığı bir kitapta anlatmıştı

GİZEMLİ SEVGİLİSİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN BİR OĞLU OLMUŞTU

Şimdilerde 20’li yaşlarının başında olan Aidan babası Jim Curtis’le görüşmüyor ve Jennifer Aniston da baba oğlu barıştırıp sevgilisi ve çocuğuyla birlikte mutlu bir aile gibi yaşamak istiyor.

Böylece hiç tatmadığı annelik duygusunu da sevdiği adamın oğluna müşfik ve anlayışlı bir üvey anne olarak vermek istiyor.

Yakınlarının söylediğine göre Aniston sevgilisinin oğluyla olan bağını onarmasına "çok saygılı" bir şekilde yardım ediyor ve Aidan için bir ebeveyn figürü olmayı dört gözle bekliyor.