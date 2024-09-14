Ã‡ok gÃ¼zeldi... Ä°nanÄ±lmaz bir vÃ¼cudu vardÄ±... DÃ¶rt kez evlendi, daha ne kadar sevgiye ihtiyacÄ± var bilmiyorum: ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n eski kocasÄ± anlattÄ±

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SaÃ§larÄ±na kÄ±rlar dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ o yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± adamÄ± yÄ±llar Ã¶ncesine gÃ¶tÃ¼ren o anÄ±ya gelirsek...

GÃ¼zeller gÃ¼zeli karÄ±sÄ± da kendisi de Ã§ok genÃ§... BÃ¼yÃ¼k bir kavga etmiÅŸler ve karÄ±sÄ±, evlendikten sonra yerleÅŸtikleri muhteÅŸem malikanenin Ã¼st katÄ±ndaki yatak odasÄ±nda Ã¶fke nÃ¶betleri geÃ§iriyor. GenÃ§ adam ise alt katta ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmez ÅŸekilde oturuyor.

Dakikalar sonra karÄ±sÄ± baÄŸÄ±rarak onu Ã¼st kata yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor... Sadece Ã¶fkeden deÄŸil bu baÄŸÄ±rmasÄ±... YaÅŸadÄ±klarÄ± ev normalden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ve sesini kocasÄ±na duyurmak iÃ§in baÄŸÄ±rmak zorunda.

KocasÄ±na, yanÄ±na gitmesi iÃ§in yalvarÄ±yor az Ã¶nce Ã¶fke nÃ¶betleri geÃ§iren kadÄ±n. GenÃ§ adam onun istediÄŸini yerine getiriyor ve karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na gidiyor.

HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± o anlarÄ± "EvliliÄŸimizdeki en ateÅŸli tartÄ±ÅŸmalardan biriydi" diye yorumluyor aradan geÃ§en zamanÄ±n ardÄ±ndan genÃ§ adam.

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Adam yukarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda genÃ§ Ã§iftin kavgasÄ± da bitiyor. Ama aslÄ±nda adam neler olduÄŸunun farkÄ±nda: "Hem Ã§ok gÃ¼zeldi, hem de Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ydÃ¼... Ã‡Ã¼nkÃ¼ yolun sonuna geldiÄŸimizi ikimiz de biliyorduk..."

BÄ°R ZAMANLAR 'BAY JENNIFER LOPEZ' OLARAK ANILIYORDUÂ

Bu sahneyi anlatan kiÅŸi Ojani Noaâ€¦ Belki birÃ§ok kiÅŸi bÃ¶yle ilk anda onun kim olduÄŸunu Ã§Ä±karamaz... Ama biz hatÄ±rlatalÄ±m...

Åžu anda 50 yaÅŸÄ±nda olan Ojani, bundan yÄ±llar Ã¶nce "Bay Jennifer Lopez" olarak anÄ±lÄ±yordu.

Åžimdi tahmin ettiÄŸiniz gibi Ojani Noa, ÅŸu anda son kocasÄ± Ben Affleck ile boÅŸanmasÄ±yla konuÅŸulan Jennifer Lopez'in ilk kocasÄ±.

AynÄ± ÅŸekilde Lopez de Ojani Noa'nÄ±n ilk karÄ±sÄ±ydÄ±.

Lopez, 1997 ile 1998 arasÄ±nda yani sadece bir yÄ±l sÃ¼ren bu evliÄŸin ardÄ±ndan Ã¼Ã§ kez daha hayatÄ±nÄ± sevdikleriyle birleÅŸtirdi.

Ã–te yandan JLo ile yaptÄ±ÄŸÄ± bu evlilik Noa iÃ§in ilk ve - ÅŸimdilik- son oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ondan sonra bir daha hiÃ§ evlenmedi.

BU Ä°LK EVLÄ°LÄ°K SONRAKÄ°LERÄ°N TASLAÄžI GÄ°BÄ°YDÄ°

Ojani Noa, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda Jennifer Lopez ile yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸin bilinmeyenlerini bÃ¼yÃ¼k bir samimiyetle anlattÄ±.

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AslÄ±nda ÅŸÃ¶yle bir geriye Ã§ekilip bakarsak, ilk kocasÄ± Noa ile yaptÄ±ÄŸÄ± bu kÄ±sa sÃ¼ren evlilik, Lopez'in daha sonraki Ã¼Ã§ evliliÄŸinin de bir taslaÄŸÄ±ydÄ± sanki... Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepsi aynÄ± biÃ§imde kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ ve gayet gerilimli bir ÅŸekilde bitti.

Ojani Noa, verdiÄŸi rÃ¶portajda sÄ±rada Lopez'in bugÃ¼nkÃ¼ kadar Ã¼nlÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Noa: "Kariyerinin baÅŸÄ±nda onun yanÄ±ndaydÄ±m, ona destek oldum. KaygÄ±larÄ±yla ve gÃ¼vensizlikleriyle yÃ¼zleÅŸtim. "

Noa'ya sorarsanÄ±z kendisi Lopez'e Ã§ok iyi bir koca oldu. "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben evliliÄŸe inanÄ±yorum. BoÅŸandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman kalbim kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stediÄŸini elde ettiÄŸinde, ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±k bana ihtiyacÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nda evliliÄŸimiz bitti" diye konuÅŸtu.

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Ojani Noa'nÄ±n geçmiÅŸine bir bakarsak... KübalÄ± olan Noa, henüz 15 yaÅŸÄ±ndayken altÄ± arkadaÅŸÄ±yla birlikte ÅŸiÅŸme bir bota bindi ve ABD'ye ulaÅŸtÄ±. Göçmen olarak geldiÄŸi ülkede hayata tutunmak için de çok büyük bir çaba harcadÄ± Ojani Noa.Miami sokaklarÄ±nda araba yÄ±kadÄ± bir süre. ArdÄ±ndan da ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Gloria Estefan'Ä±n restoranÄ±nda bulaÅŸÄ±kçÄ± olarak iÅŸe girdi.22 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde de aynÄ± restoranda garson olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu konuda Ojani Noa'nÄ±n hala korumayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± görüntüsünün de etkisi vardÄ± kuÅŸkusuz...





'HAYATIMDA GÃ–RDÃœÄžÃœM EN GÃœZEL KADINDI'

Ä°ÅŸte Jennifer Lopez ile tanÄ±ÅŸmasÄ± da o restoranda garson olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gerÃ§ekleÅŸti.

TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± o gÃ¼n Jennifer Lopez'i karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde neler hissettiÄŸini, neler dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de saklamadÄ± Ojani Noa.

O sÄ±rada 27 yaÅŸÄ±nda olan Lopez hakkÄ±nda "HayatÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en gÃ¼zel kadÄ±ndÄ±. Ä°nanÄ±lmaz bir vÃ¼cudu vardÄ±" diye konuÅŸtu.

Lopez'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ koruduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

Belli ki o sÄ±rada bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretine henÃ¼z ulaÅŸmamÄ±ÅŸ olan Jennifer Lopez de bu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± garsondan etkilendi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ertesi gÃ¼n bir kez daha asistanÄ±yla birlikte restorana gitti. Ã–zellikle de Ojani'nin kendi masalarÄ±na servis yapmasÄ±nÄ± istedi.

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Noa o gÃ¼n olanlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Jennifer ile biraz konuÅŸtum. O Ã§ok iyi Ä°spanyolca bilmiyordu. O zamanlar ben de bugÃ¼nkÃ¼ kadar iyi Ä°ngilizce konuÅŸamÄ±yordum. Ama yine de konuÅŸtuk ve gÃ¼ldÃ¼k."

'O PARTÄ°DE DANS ETTÄ°K VE Ã–PÃœÅžTÃœK'

O dÃ¶nemde Lopez, sinemada da ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± atÄ±yordu. Jack Nicholson ve Michael Caine ile Blood and Wine filmini Ã§ekiyorlardÄ±.

Ã‡ekimlerin bitmesi nedeniyle dÃ¼zenlenen partiye Ojani de davet edildi. Ä°ÅŸte o gece Lopez ile Noa arasÄ±ndaki aÅŸk kÄ±vÄ±lcÄ±mlarÄ± Ã§aktÄ± ve hatta alev aldÄ±.

Takvimler 1996 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu...

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Jennifer ile Ojani o partide dans ettiler hatta birbirlerine ilk Ã¶pÃ¼cÃ¼klerini verdiler. Noa o anlarÄ± "Sanki birbirimizi Ã§ok uzun zamandÄ±r tanÄ±yormuÅŸuz gibi hissettik" diye anlattÄ±.

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Film Ã§ekimi de bittiÄŸi iÃ§in Lopez ertesi gÃ¼n Los Angeles'a evine dÃ¶ndÃ¼. Ama Noa ile iliÅŸkisini kesmedi. Her gÃ¼n telefonda saatlerce konuÅŸtular.

Noa'ya kendi deyimiyle 'Ã§Ä±lgÄ±nca' telefon faturalarÄ± geldi. Ama Lopez ile birbirlerini iyice tanÄ±dÄ±lar.

UYDURUK BÄ°R BOTLA GELDÄ°ÄžÄ° ÃœLKEDE KIRMIZI HALIYA BÄ°LE Ã‡IKTI

BirkaÃ§ hafta sonra Lopez onu rol aldÄ±ÄŸÄ± filmin galasÄ±na davet etti ve o sÄ±rada da Ã¼nlÃ¼ oyuncu Michael Caine ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Lopez ile kiralÄ±k takÄ±m elbisesi iÃ§indeki Noa el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼dÃ¼ler. O sÄ±rada Ojani, bir ÅŸiÅŸme botla geldiÄŸi Ã¼lkede bu yaÅŸadÄ±klarÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ inanamÄ±yordu.

Gerisi ise bilinen hikaye.

ArtÄ±k Lopez ile Noa resmen sevgili olmuÅŸtu.

Ojani Noa, star olmanÄ±n eÅŸiÄŸindeki bir genÃ§ kadÄ±nÄ±n kendisi gibi bir garsonda ne bulduÄŸunu merak etti o dÃ¶nemde.

Bunu da Lopez'e aÃ§Ä±kÃ§a sordu. AldÄ±ÄŸÄ± cevap "Sende baÅŸka kimsede gÃ¶rmediÄŸim bir ÅŸey gÃ¶rdÃ¼m" oldu.

Bu yanÄ±t Ã¼zerine de Noa ne kadar ÅŸanslÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

BugÃ¼n Lopez bÄ±rakÄ±n biriyle sevgili olmayÄ± yan yana bir erkekle bile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lense paparazzi ordusu peÅŸini bÄ±rakmaz. Ama o dÃ¶nemde iÅŸler pek Ã¶yle yÃ¼rÃ¼mÃ¼yordu.Â

O sÄ±ralarda Lopez henÃ¼z bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±ldÄ±za dÃ¶nÃ¼ÅŸmemiÅŸti.

DÄ°Z Ã‡Ã–KÃœP EVLENME TEKLÄ°F ETTÄ°

Ojani Noa daha sonra Lopez'in evine taÅŸÄ±ndÄ±. Film setlerine yiyecek gÃ¶tÃ¼ren bir ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kimin ne kadar parasÄ± varsa bÃ¼tÃ¼n masraflarÄ± paylaÅŸÄ±yorlardÄ±.

O dÃ¶nemde Noa, bu dÃ¼nyaya kendini hiÃ§ yabancÄ± hissetmiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ seviyordu ve bu gÃ¼zel kadÄ±n tarafÄ±ndan seviliyordu.

SonuÃ§ta bir buÃ§uk yÄ±llÄ±k beraberliÄŸin ardÄ±ndan Noa, evlenme teklif etti.

O sÄ±rada Lopez de bugÃ¼nkÃ¼ kariyerine uzanan yolun taÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶ÅŸeyen Selena filminde oynuyordu. Filmin son Ã§ekim gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide Ojani Noa, herkesin Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kerek ona evlenme teklif etti.

Lopez'in o ilk niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ sadece 15 bin dolar deÄŸerindeydi. Sonradan parmaÄŸÄ±na takÄ±lanlardan Ã§ok Ã§ok ucuzdu yani.

Sonunda Ã§ift evlendi. PahalÄ± bir balayÄ± yerine Florida'ya gittiler ve orada mÃ¼zeleri gezip tekne gezintilerine Ã§Ä±ktÄ±lar.

BalayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan genÃ§ Ã§ift Los Angeles'a yerleÅŸti. Ä°lk dÃ¶nemleri de gerÃ§ekten Ã§ok mutluydu. Ä°ÅŸten eve geldiklerinde birlikte yemek bile piÅŸiriyorlardÄ±.

LOPEZ'Ä°N ÅžÃ–HRETÄ° ARTTIKÃ‡A YUVALARI DA Ã‡ATIRDAMAYA BAÅžLADI

Ama bu mutluluk Lopez'in ÅŸÃ¶hretinin giderek artmasÄ±yla bozulmaya baÅŸladÄ±.

Jennifer Lopez, Ojani Noa ile evlendiÄŸi ilk dÃ¶nemde, gencecik yaÅŸÄ±nda bir hayranÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸli silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Selena'nÄ±n hayatÄ±nÄ± anlatan filmde rol alÄ±yordu.

Her ne kadar sonradan kendisine bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§sa da film Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k gÃ¼vensizlik krizlerine kapÄ±lÄ±yordu. Ä°ÅŸte o sÄ±rada da yanÄ±nda kocasÄ±nÄ± buluyordu.

O dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Noa:" Zaman zaman kaygÄ± ataklarÄ± geÃ§irir ve aÄŸlardÄ±. Ã–yle anlarda elini tutar onu sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. Ä°yi iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerdim."

Ojani Noa'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Lopez o dÃ¶nemde de hep sevilmek istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.

Bu konuda "Ama dÃ¶rt kocasÄ± oldu ve hep iyi bir ÅŸekilde sevildi. Hala ne kadar sevgiye ihtiyacÄ± olduÄŸunu, ne kadar sevgi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum" diye konuÅŸtu.

DÄ°KKAT Ã‡EKME ARZUSUNA KAPILDIÂ

Selena filminin baÅŸarÄ±sÄ±ndan sonra ise Lopez kamuoyunun daha fazla dikkatini Ã§ekme arzusuna kapÄ±ldÄ±. Daha Ã¶nce paparazzi ilgisi onu rahatsÄ±z ederken bu konudaki tavrÄ± deÄŸiÅŸti.

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde Ojani Noa karÄ±sÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle uyardÄ±: "MedyanÄ±n ilgisinden gerÃ§ekten keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettim. Ã–zel olmalÄ±sÄ±n. SÃ¼rekli fotoÄŸraflanÄ±yorsan bir iliÅŸkide gerÃ§ek olamazsÄ±n."

Fakat bu sÃ¶zleri Ã§ok da etkili olmadÄ± Lopez Ã¼zerinde... O gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgiden giderek daha memnun olurken Noa ise sinirlenmeye baÅŸladÄ±.

Kendi deyimiyle paparazzi fotoÄŸraflarÄ±nda birinin kafasÄ±nÄ± kÄ±rmak istiyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. Lopez'in ilk kocasÄ±, Ben Affleck'in basÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki bazÄ± tavÄ±rlarÄ±nÄ± kendisinin o dÃ¶nemdeki haline benzettiÄŸini sÃ¶ylemeden de geÃ§medi.

Bu gerilime raÄŸmen Lopez ile Noa, evliliklerinde her ÅŸey yolunda gidiyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Fakat bir sÃ¼re sonra Noa bu konuda isteksiz bir hale geldi.

Ä°Ã§inde bulunduklarÄ± durumu da "Her ÅŸeyin yolunda olduÄŸunu ancak bir yere kadar ileri sÃ¼rebilirsiniz. Bir cehennemin iÃ§inden geÃ§erken bir Ã§ift olarak dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda iyi gÃ¶rÃ¼nmek zorundaydÄ±k. Ama bunu baÅŸarmak zordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekte iyi bir durumda deÄŸildik."

Zamanla Jennifer Lopez'in yanÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmaya da dayanamaz hale geldi Ojani Noa.

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BOÅžANDIKTAN SONRA 50 BÄ°N DOLAR TAZMÄ°NAT ALDIÂ

Zaten sonunda da 10 ay iÃ§inde evliliÄŸin sonu geldi. Noa'nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re evliliÄŸi bitiren de kendisi oldu. Hatta boÅŸandÄ±ktan sonra 50 bin dolarlÄ±k bir tazminat aldÄ±.

Noa, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan kendisinin kÃ¶tÃ¼ bir insan olarak gÃ¶sterildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Oysa iÅŸin gerÃ§eÄŸinin hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Aradan geÃ§en bunca zamana raÄŸmen Lopez'e yÃ¶nelik hiÃ§bir kÃ¶tÃ¼ duygusunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle vurguladÄ±.

Ojani Noa'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Lopez, Selena filmiyle bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan sonra deÄŸiÅŸti. Bir yÄ±ldÄ±za dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce ona ruhunu aÃ§an, samimi davranan, gÃ¼vensizliklerini gÃ¶steren kadÄ±n gitti yerine bambaÅŸka birisi geldi.

Eskiden kameralardan hoÅŸlanmazken sonradan ilgi Ã§ekmek gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmek iÃ§in her yolu deneyen birine dÃ¶nÃ¼ldÃ¼.

Ã–zetle istediÄŸi ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸtuktan sonra hayata onun gibi bakmayan Ojani Noa'dan uzaklaÅŸtÄ±.

'BÄ°R DAHA ASLA'

Noa eski karÄ±sÄ±nÄ± "Harika bir kariyeri olan gÃ¼zel ve Ã§alÄ±ÅŸkan bir kadÄ±n" olarak nitelendirdi.

Ama ona birkaÃ§ nasihat vermekten de geri durmadÄ±: "Biriyle birlikte olmadan Ã¶nce kendine biraz zaman tanÄ±. Sonra hayatÄ±na biri girdiÄŸinde ona gerÃ§ekten vakit ayÄ±r. Kameralar iÃ§in yaÅŸamak yerine gerÃ§ekten kendin ol."

Ojani Noa'ya yÃ¶neltilen son soru ise yÄ±llar sonra yeniden onunla evlenmeyi isteyip istemeyeceÄŸi oldu. i Noa'nÄ±n bu soruya verdiÄŸi yanÄ±t ise bir gÃ¼lÃ¼mseme eÅŸliÄŸinde gayet kÄ±sa ve net oldu: "HayÄ±r asla!"

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