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Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler 2’den Yeşilçam’a özel skeç....

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Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.

Çok Güzel Hareketler 2’nin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde yer alan Yeşilçam skeci izleyiciden büyük beğeni alacak. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterlerinin, sahnelerinin ve diyaloglarının olduğu skeç herkesi kahkahaya boğacak.

“Çok Güzel Hareketler 2”, 15 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de...

 

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