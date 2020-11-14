Çok Güzel Hareketler 2’den Yeşilçam’a özel skeç....

Çok Güzel Hareketler 2’nin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde yer alan Yeşilçam skeci izleyiciden büyük beğeni alacak. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterlerinin, sahnelerinin ve diyaloglarının olduğu skeç herkesi kahkahaya boğacak.

“Çok Güzel Hareketler 2”, 15 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de...