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Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler 2’den dikkat çeken “Şiddete Hayır” skeci!

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Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği programı Çok Güzel Hareketler 2, geçtiğimiz Pazar akşamı ilgiyle izlendi.

Programın en çok dikkat çeken skeçlerinden biri ; “Senin Derdin Dert midir?” isimli skeç oldu. Önüne geçilemeyen kadına şiddet vakalarına gönderme yapılan skeç, gerek youtube gerekse sosyal medyada büyük ilgi gördü; seyircilerden birçok olumlu mesaj aldı.

“ŞİDDET UYGULAYANLAR İNSAN DEĞİL!”

Değindikleri konudan dolayı öncelikle oyuncularını takdir eden Yılmaz Erdoğan, “Kadına şiddet ve şiddetin her türlüsüne ‘hayır’... Ben bu şiddeti uygulayanların erkek olduğunu düşünmüyorum, insan oldukları yönünde de şüphelerim var. Bu yüzden genelleme yaparken dikkat etmek gerekir. Bence bu şiddeti uygulayanlar insan değil. O yüzden erkekte sayılmazlar diye düşünüyorum” dedi.

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri ile her Pazar akşamı Kanal D’de...

 

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