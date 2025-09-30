Çok erken yaşta şöhreti bulmuştu... O artık tam bir büyükanne... Hayatı iki ters bir düz geçiyor!

Haberin Devamı

İş hayatından tamamen elini eteğini çekmese de kocasıyla birlikte büyük kentin uzağına taşındı... Doğanın kollarında isterse sebze, meyve ve çiçek yetiştiriyor, isterse hayvanlarını besliyor. Bazen yorgan dikiyor, bazen örgü örüyor... Kimi zaman da mutfağa girip yemek ya da pasta çörek yapıyor. O anlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Bu arada gösteri dünyasının bütün ağırlıklarını da üzerinden atmış durumda. Ne öyle bol makyaj yapıyor ne de çok gerekmedikçe saçını boyuyor.

Kim mi bu anlattığımız ünlü?

BOY BOY TORUNLARI VAR

Bir zamanlar ülkemizde de Küçük Ev adıyla gösterilen Little House on the Prairie adlı dizinin çocuk yıldızı MelisSa Gilbert.

Bugün artık 61 yaşında bir büyükanne olan Gilbert, üçüncü kocası Timothy Busfield ile birlikte New York yakınlarındaki Catskills dağlarındaki kulübesinde sakin bir hayat sürüyor...

Ama tamamen de köşesine çekilmiş değil... Gilbert, kendisine bir çocuk yıldız olarak şöhret kazandıran Küçük Ev dizisideki Laura Inglass karakterinin kıyafetlerinden esinlenen koleksiyonunu pazarlıyor... Bunun yanı sıra kırsal esintilere ağırlık veren ev ürünleri de yer alıyor markasında.

Gilbert da hayatının ağırlıklı bir bölümünü doğada yaşayıp bazen yorgan dikerek bazen örgü örerek bazen de mutfakta yemek ya da hamur işi yaparak geçiriyor. Pişirdiği sebzelerin çoğunu kendisi yetiştiriyor. Evinin verandasında oturup kahvesini yudumluyor.

Kısacası hep çalışarak geçirdiği çocukluğunun ve gençliğinin acısını böyle çıkarıyor.

Gilbert, zaman zaman mesleğinden tam kopmamak için tiyatro sahnesine çıkıp dizilerde oynuyor. Ama artık hayatının odak noktası kocasıyla kurduğu doğal yaşam.





Gilbert, kimi zaman örgü örüyor, kimi zaman yorgan dikiyor. Bazen de hamur işleri yapıyor.



ÜÇÜNCÜ KOCASIYLA BİRLİKTE DOĞAL YAŞAMI SEÇTİ

Aslına bakılırsa Melissa Gilbert, üçüncü kocası Timothy Busfield ile birlikte uzun bir süredir doğanın kollarında yaşıyor.

Gilbert, geçen yılın son döneminde Fox Digital'e verdiği bir röportajda Hollywood tarzı yaşamdan nasıl uzaklaştığını anlatmıştı.

Orada söylediğine göre Melissa Gilbert, hayatının dönüm noktası olan kararı alıncaya kadar kendini sürekli genç ve güzel görünmek zorunda hissetti.

Bir gün aynaya baktığında kendini tanıyamadığını söyledi Gilbert… Yüzündeki ve dudaklarındaki dolgular gözüne battı o gün. Yaptırdığı botoks yüzünden alnını hareket bile ettirememesi de...

Hatta saçlarını boyaması bile tuhaf geldi. "Lüks bir araba kullanıyordum, Los Angeles'ta yaşıyordum ve sanki eski halimin dondurulmuş bir kopyası gibiydim" diye konuştu.

GÖSTERİ DÜNYASININ BASKILARINDAN KAÇTI

"Köşeye sıkışıp kalmış gibiydim" sözleriyle aslında yıllarca üzerinde hissettiği baskının ne kadar büyük olduğunu ifade etti.

Ama sonra kendisinde bütün bunlarda savaşacak gücü buldu. Kendine kendine "Artık yaşlanma zamanı" dedi ve kocası Timothy Busfield ile birlikte onun memleketi olan Michigan'a taşındılar.

Bir başka deyişle üzerinde o kadar baskı yaratan Los Angeles'tan arkalarına bile bakmadan, oradaki hayatı hiç özlemeden kaçtılar.

"Artık Hollywood'da yaşayamazdım" diyen Gilbert, ilk iş olarak saçlarını boyamayı bıraktı, göğsündeki implantları çıkarttırdı. Tabii ki bir daha yüzüne ve dudaklarına dolgu yaptırmayı da bıraktı.

ESKİ PÜSKÜ EVİ YUVA HALİNE GETİRDİLER: Birçok ünlünün de çiftlik evinin bulunduğu New York yakınlarındaki Catskill Dağları'nda 98 bin dolara satın aldıkları bu kulübe aslında Melissa Gilbert ve kocası bu kulübeyi ilk gördüklerinde o kadar da cezbedici bir yer değildi. Ama nedense hem kendisi hem kocası burada bir huzur hissettiler. O yüzden de fiyatı 100 bin doları bile bulmayan kulübeyi satın aldılar. Renovasyon sonucunda da yuvaya dönüştürdüler.

BİR MARKA KURDU: Gilbert ve kocasının burada yaşamasının başka bir sebebi daha var. Aslında Melissa Gilbert, gösteri dünyasından tamamen kopmuş değil. Ayrıca kendisine ün kazandıran Küçük Ev yani orijinal adıyla Little House on the Prairie'den esin kaynağını alan Modern Prairie adlı bir marka da kurdu.





O DİZİ BİRKAÇ KUŞAĞIN HAFIZASINA KAZINDI

Küçük Ev ya da orijinal adıyla Little House on the Prairie (Çayırdaki Küçük Ev) 1974-1983 yılları arasında yayınlandı. Dizi Laura Ingalls Wilder adlı Amerikalı yazarın hayat öyküsü üzerine kurulu.

Yönetmenliğini William F. Claxton, Maury Dexter, Victor French, Michael Landon ve Leo Penn'in yaptığı dizinin başrollerinde Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle ve Melissa Sue Anderson yer aldı. Türkiye'de ilk olarak 70'li yılların sonunda TRT'de yayınlanan dizi daha sonra 2000-2002 yılları arasında ise özel bir kanalda tekrar ekrana geldi.