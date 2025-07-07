Çok çile çektim, içim paramparça oldu... Yüzüme cesaret maskesi takmak zorunda kaldım

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Öyle ki bazıları onun kimi zaman abartılı şekilde ve kendini zorlayarak güldüğünü bile söyler...

Gelin gittiği İngiliz kraliyet ailesi içinde elbette nice zorluklar yaşasa da bunların hepsi kapalı kapılar ardında kalır özetle..

Bazen kamera karşısında solgun ve olduğundan yaşlı da görünse bugüne kadar tek bir olumsuz sözün ağzından çıkmışlığı yoktur...

Bugüne kadar...

HASTANE ZİYARETİNE GİTTİ, İÇİNİ DÖKTÜ

Prens William'ın karısı, geleceğin İngiltere kraliçesi, Galler Prensesi Kate Middleton bugün ilk kez gerçek hayatıyla ilgili, gerçek acısını anlatan sözler sarf etti.

43 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, her ne kadar herkes kendisini Wimbledon Açık'ta görmeyi beklese de hatta geçen hafta Royal Ascot'a katılmaktan son anda vazgeçmiş olsa da bugün bambaşka bir ziyarette bulundu.

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Geçen yılı kanser tedavisi görerek geçiren Kate Middleton, bugün Colchester Hastanesi'ni ziyaret etti...

Orada da hem sağlık görevlileriyle hem de kendisi gibi kanser tedavisi gören hastalarla buluştu.

Galler Prensesi Kate Middleton, hastanenin kanser hastalarına yönelik olarak hizmet veren bahçesini de gezdi.

YAŞADIKLARINI İLK KEZ BU KADAR NET İFADE ETTİ

Daha önce sosyal medya paylaşımlarında da birkaç kez ifade ettiği bir konuyu yine gündeme getirdi bu arada. Doğanın, toprakla haşır- neşir olmanın iyileştirici gücünü hatırlattı.

Galler Prensesi o ziyaret sırasında iç dünyasıyla ilgili ipuçları da verdi... Tedavi süresinde ve sonrasında neler yaşadığını ilk kez bu kadar net olarak ifade etti.

Kate Middleton, çektiği çileye rağmen yüzüne bir cesaret maskesi yerleştirdiğini anlattı. Bu şekilde gerçek duygularını sakladığını ifade etti.

İçinde her şey dağılıyormuş gibi hissettiğinde bile güçlü görünmek için ve yoluna devam etmek için bir baskı hissettiğini sözlerine ekledi Kate Middleton.

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TEDAVİ BİTTİKTEN SONRA DA KAYGILAR BİTMİYOR

Üstelik tedavisi bittikten sonra bütün bu duyguların ortadan kaybolmadığını hatta tam tersine daha yoğun olarak hissettiğini sözlerine ekledi. Çünkü tedavi bitse de hastalıkla mücadelenin asla bitmediğini vurguladı.

Kate ziyaret sırasında hastaların ve hastane personelinin yanı sıra gönüllülerle de buluştu. İşte o anlarda da kendi kanser serüvenine değindi.

Hastalığın da iyileşmenin de bazı unsurlarının "gerçekten zor" olduğunu anlattı Kate Middleton.

Tedavi sürecinde yeni bir "normal" bulmak gerektiğini ve bu sürecin çok inişli çıkışlı olduğunu sözlerine ekledi.

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Daha da ötesinde Kate "Eskiden olduğu gibi evde normal işlevlerini bile göremediğinden" yakındı.

'YAPABİLİRİM... NORMALE DÖNEBİLİRİM' DİYE DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Kate Middleton "Tedavi boyunca cesur bir yüz ifadesi takınıp gerçekten metanetli oluyorsunuz. 'Yapabilirim, normale dönebilirim' diye düşünüyorsunuz. Ama aslında bunun sonrasındaki aşama gerçekten zor" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedaviden sonraki aşamada size yardımcı olacak, rehberlik edecek birilerinin olmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hastalık, hem hastalar hem de aileleri için hayatlarını değiştiren bir deneyim. Yeni normalinizi bulmanız gerekir. Bu süreç biraz inişli çıkışlı olur... Hiç pürüzsüz değil.. Gerçek şu ki zor zamanlardan geçiyorsunuzdur."

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Kate Middleton, bu zorlu süreçte destek bulmanın da doğayla bütünleşmenin de harika olduğunu hatırlattı.

Yaptığı ziyaretlerde genellikle politik olan, gülümseme eşliğinde ayaküstü sohbetler yapan Kate Middleton, bu şekilde ilk kez içini dökmüş de oldu.

Bu arada Kate Middleton, ziyareti sırasında kısa süreliğine de olsa hastane gönüllülerine katıldı. Bançeye kendi adını taşıyan güllerden dikti.