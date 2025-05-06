‘Çok borcu var, o yüzden peş peşe film çekiyor’ diyorlardı… Ünlü oyuncu sette ölümden döndü!

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Bununla da kalmıyor… Bir diğer kuzeni daha bağımsız filmlerle tanınan ünlü bir Hollywood yıldızı. Daha gerilere gidince büyük anne ve babasının da ünlü birer besteci olduğu ortaya çıkıyor.

HOLLYWOOD’UN EN ÜNLÜ AİLESİNDEN AMA SOYADINI KULLANMIYOR

Kendisi ise bu ünlü, başarılı ve sanat konusundaki yeteneklerini kanıtlamış ailenin soyadını bilerek ve isteyerek kullanmıyor…

Asıl adı Nicolas Kim Coppola olan ama herkesin Nicolas Cage olarak tanıdığı yıldız oyuncu ünlü yönetmen Francis Ford Coppola’nın yeğeni.

Onun yine kendisi gibi yönetmen olan kızı Sofia Coppola ve ünlü oyuncu Jason Schwartzman’la da kuzen olan Nicolas Cage Oscar da dahil sayısız ödülün sahibi olduğu uzun ve başarılı bir kariyere sahip.

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JÖN GİBİ GÖRÜNMÜYORDU AMA OSCAR DAHİL TÜM ÖDÜLLERİ KAPMAYI BİLDİ

“Bebek yüzlü” jönlerin ve baş döndürücü güzellikteki kadın yıldızların hakimiyetindeki Hollywood’da kendine has fiziği ve alışılmadık görüntüsüyle başrol olmayı başaran Nicolas Cage’in ona inanılmaz derecede hayran olan, her adımını takip eden ve deyim yerindeyse adeta bir tarikata dönüşen de bir hayran kitlesi var.

Nicolas Cage ikinci evliliğini Elvis Presley'nin tek kızı olan ve 2023'te hayatını kaybeden Lisa Marie Presley ile yapmıştı

61 yaşındaki Cage, yaşı artık ilerlemesine ve birçok yaşıtı aktörün artık yavaşlamasına rağmen hiç durmadan film çekmeye devam ediyor.

5 EVLİLİĞİNİ YAPTI, 3 YAŞINDA BİR KIZI VAR

Oldukça renkli bir aşk hayatı da olan usta aktör beşinci evliliğini 2021’de, kendinden 30 yaş küçük Riko Shibata’yla yapmıştı.

Çiftin August Francesca adını verdikleri kızları 3 yaşında.

Cage iki oğlunu büyüttükten yıllar sonra bir de kız çocuk sahibi oldu

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Nicolas Cage’in ünlü oyuncu Christina Fulton’la olan ilişkisinden 35 yaşında Weston ve üçüncü eşi Alice Kim’den de 20 yaşında Kal-El adında birer oğlu var.

“The Surfer” adındaki son filminde bir sörfçüyü oynayan Nicolas Cage filmdeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmak yerine kendisi oynamayı tercih etti. Ünlü oyuncu Coppola soyadını kullanmıyor çünkü ünlü ailesinin ona sağlayacağı avantajlar olmadan oyunculuk yapmak istiyor

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SON FİLMİNİ ÇEKERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Ancak bu tercihi onu neredeyse öldürüyordu!

Rolünü inandırıcı oynayabilmek için sörfçülük yeteneklerini geliştirmek isteyen Nicolas Cage verdiği röportajda “Sörf yaptım ama ne zaman sörf yapmayı denesem, paramparça oldum. Sürekli yaralandım ve bu beni öldürüyordu” dedi. Usta aktör beşinci ve şimdilik son evliliğini yarı yaşındaki Riko Shibata'yla yaptı

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SÖRF TAHTASI NEREDEYSE MEZAR TAŞI OLACAKTI

Filmde çocukluğunun geçtiği sahil evini satın alma umuduyla Avustralya'ya dönen bir iş adamını canlandıran Cage dalgalarla boğuşurken akıntıya kapılıp suya gömüldü.

Sörf tahtasının ucunu suyun dışında gören film ekibi onun akıntıyla sürüklenip ölmüş olabileceğinden korkmuştu. Nicolas Cage bu tür durumlarda sörfçülerin suyun dışında gözüken tahtaya “mezar taşı” dediğini hatırlattı. Nicolas Cage'in oğlu Weston da geçen hafta dördüncü kez nikah masasına oturmuştu

EMEKLİLİK HAYALİ KURUYOR

Göz alıcı sinema kariyeri kısa süre önce 40. yılını dolduran Nicolas Cage yaşadığı bu korku dolu anların ardından “Artık küçük bir çocuğum var. Bu tehlikeli şeyleri daha fazla yapmak istediğimi sanmıyorum. Emekli olmanın hayalini kuruyorum” dedi.

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Ünlü oyuncunun son yıllarda çok fazla filmde, peş peşe rol almasının altında yüklü borçları olduğu konuşuluyordu. Bir dönem borçları yüzünden sürekli film çeken Nicolas Cage artık emekli olmak istiyor

KÖTÜ YATIRIMLARI ONU İFLASIN EŞİĞİNE GETİRMİŞTİ

Nicolas Cage’i oyunculuktan bu kadar fazla para kazanmasına rağmen borç batağına sokan şey ise yaptığı pek de akıllıca olmayan yatırımlar olmuştu…

Hollywood yıldızları birer birer kendi adlarını taşıyan şirketler ve farklı sektördeki iş girişimleriyle kazançlarını katlarken Nicolas Cage İngiltere ve Almanya gibi yerlerde kendine şatolar satın almıştı.

Nicolas Cage yeni filmindeki tehlikeli sahneleri kendi oynamak isteyince ölümden döndü

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ÇOK DİDİNDİ AMA SONUNDA BORÇLARINDAN KURTULMAYI BAŞARDI

Bu mülklere bir servet gömen ve yatırımları karşılığında hiçbir kazanç da sağlayamayan Nicolas Cage neredeyse iflasın eşiğine gelmişti.

En sonunda borçlarını kapatan usta oyuncu artık sadece eşine ve kızına bakacak kadar para kazanmasının ya da mevcut birikiminin ona yeteceği bir noktaya geldi ve rahat bir nefes alarak emeklilik hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.