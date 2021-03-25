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Haber Giriş: 25.03.2021 - 07:35 | Son Güncelleme:

Çok başarılı (Burak Yeter)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Çok başarılı (Burak Yeter)

Çok zor ama cool bir tarz.

Renklerin uyumu, pantolonun paçası ve modeli, spor ayakkabısı her şeyi çok başarılı.
Bunları bir araya getirebilmek gusto gerektirir.
Palto üzerine yelek çok farklı ama iyi bir birliktelik olmuş.
Bir tek; gözlük modeli yerine Aviator modelini tercih etseydi çok daha iyi olurdu.
Yine de cesareti için kendisini tebrik ediyorum.

Çok başarılı (Burak Yeter)

 

İlk defa olmamış! (Tuba Ünsal)

Tuba Ünsal’ı Dior’lar içinde bile olsa, ilk defa bu kadar talihsiz bir seçimle görüyorum.

Çizgi film karakteri Heidi’yi andırıyor.

Muhakkak fotoğraf kurbanı olmuştur ama elbisenin bolluğu, trençkotun bolluğu ile birleşince gizli gizli annesinin kıyafetini giyip çıkan küçük çocuklara benzemiş.

Marka saplantısını bu kadar zorlamamak lazım...

Çok başarılı (Burak Yeter)

Ters köşe (Hande Yener)

Beğenip beğenmediğime karar veremediğim bir kombinle Hande Yener karşımızda.
Mesela bunu Lady Gaga giyse tek kelime etmezdik.
Aslında başlı başına kendine has bir kombin, ceket üstüne takılan çanta ise çok cool.
Gereksiz derili kıyafetlerdense Uzakdoğu esintisine sahip bu tarzı daha çok kabullenebilirim galiba Hande Yener için.

Çok başarılı (Burak Yeter)

 

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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