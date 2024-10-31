Çok aşık ve hamile ama onunla evlenmeyecek: Kazandığımız para eşit değil, huzurumuz bozulmasın!

Haberin Devamı

Moda dünyasının son dönemdeki en gözde isimlerinden biri Gisele Bundchen… Gencecik yaşında başladığı kariyerini ilerleyen yıllara rağmen başarıyla sürdürüyor. Bir dönem en gözde "meleği" olduğu Victoria's Secret firmasından çoktan emekli olsa da artık kendi kanatlarıyla uçuyor.

Sadece kariyeriyle değil aynı zamanda özel hayatıyla da gündemde Gisele Bündchen.

Yeşil sahaların yıldızı Tom Brady ile 13 yıl süren iki çocuklu evliliğini bitiren 44 yaşındaki model, bir süredir jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile birlikte.

İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Üstelik 37 yaşındaki Valente ile ilişkisinde yepyeni bir sayfa açılıyor. Çünkü çift birlikte ilk bebeklerini bekliyor.

Haberin Devamı

Ama Bündchen ile Valente cephesinde farklı bir durum da var... Şöyle bir bakalım.

Genelde gösteri dünyasında çiftlerin bebek sahibi olması ve sonradan evlenmesi gibi yaygın bir durum söz konusu.

Bu yüzden de birçok çiftin mutlu günlerine henüz çok küçük olan çocukları da tanıklık ediyor.

Bündchen ile Valente'nin ilk bebeklerini beklediği haberi ilk duyulduğunda da bazı kesimler böyle bir beklenti içine girdi. Bir evlilik, bu olmasa bile en azından bir nişan haberi bekler oldu herkes.

Ama Gisele Bündchen ile Joaquim Valente'nin yakın çevresine göre çift bebeğe rağmen yakın zamanda evlenmeyi planlamıyor.

Bebeklerini birlikte büyütecekler, birlikte yaşayacaklar ama evlilik gibi bir plan henüz masada yok.

Bunun da bir nedeni var elbette. Birbirlerine deli gibi aşık olan Bündcen ile Valente'nin evlenmemesinin altında yatan nedene bir bakalım.

Page Six'e konuşan kaynaklara göre Bündchen ile Valente aralarındaki büyük gelir farkı nedeniyle evlenmek istemiyor.

Bu farkın aralarında gerilime neden olmasını istemiyorlar. Onlara göre Bündchen, bu yüzden Valente ile evliliğe çok sıcak bakmıyor.

Haberin Devamı

ARALARINA GELİR FARKININ GİRMESİNİ İSTEMİYOR

Bu konuya biraz daha yakından bakarsak... Gisele Bündchen, dünyanın en çok kazanan modellerinden biri.

Forbes dergisinin en zenginler listesindeki yeri sabit gibi. Geçmişten bu yana edindiği birikim ve son dönemdeki reklam anlaşmaları göz önüne alındığında bir yılda 50 milyon doların üzerinde para kazanıyor top model.

Ünlü modele yakın bir kaynak "Giselle söz konusu olduğunda parayla ilgili konularda kaderle oynamanın bir anlamı yok" diye konuştu.

Bir başka iddiaya göre de belki ileride yapılacak bir evlilik anlaşmasından sonra çift ilişkilerini resmiyete dökmeyi de düşünebilir.

Haberin Devamı

ÜNLÜ MODELİN İKİ ÇOCUĞU DA KARDEŞLERİ OLACAĞI İÇİN MUTLU

Gisele Bündchen ile Joaquim Valente 2021 yılında tanıştılar. Sonra sık sık birlikte görüntülenmeye başladılar.

2022'nin sonlarına doğru ise aralarındaki aşk söylentileri alevlendi. Ama o dönemde özel bir ilişkileri olduğu söylentilerini reddettiler.

Kaynaklara bakılırsa Gisele ve Joaquim, birlikte çok mutlu. Şimdi de hayatlarında açılacak bu yeni sayfayı heyecanla bekliyorlar.

Bünrchen'in eski eşi Tom Brady ile evliliklerinden dünyaya gelen çocukları 14 yaşındaki Benjamin ile 11 yaşındaki Vivian'ın da aralarına yeni bir kardeş katılacağı için mutlu olduğu konuşulanlar arasında.

Haberin Devamı

DÜĞÜNLERİNDE SİLAHLAR KONUŞMUŞTU

Bu arada düğün demişken Giselle Bündchen ile eski eşi Tom Brady'nin düğününü de hatırlamadan geçmek olmaz. Çünkü eski çiftin düğünü epey olaylıydı.

Eski çift, 2009 yılının şubat ayında sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Sonra da çok sevdikleri ve genellikle tatillerini geçirdikleri Kosta Rika'nın sahil kenti Santa Teresa'da az sayıda konuğun katıldığı bir düğün düzenlediler.

İşte o düğün sırasında çiftin korumalarıyla gazeteciler arasında bir tartışka yaşandı. Bir haber ajansının muhabiri ve yerel bir fotoğrafçının içinde bulunduğu otomobile korumalar tarafından ateş edildi. İki gazeteci bu olaydan yara almadan kurtuldu. Fakat bindikleri otomobilin camları darmadağın oldu.

Haberin Devamı

Olayın bir korumanın fotoğraf makinelerini gazetecilerin ellerinden almak istemesi, onların da buna karşı çıkması nedeniyle çıktığı da belirtildi.

Bu şekilde silahlar patlayan bir törenle evlenen Gisele Büdnchen ile Tom Brady'nin evliliği iki yıl önce fiilen bitti. Çiftin boşanması da geçen yıl resmen tamamlandı.