Çok aradı ama başka kollarda mutluluğu bulamadı… Elinde olsa hiç düşünmeden eski karısına döner

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Ben Affleck Jennifer Lopez’den ayrıldığından beri en çok eski eşi Jennifer Garner’ın yanında görüldü. Eski eşler üç çocukları için ayrıldıktan sonra zaten dost kalmış, kalp kırmadan bir araya gelebilmenin yolunu bulmuşlardı.





EVLİLİĞİ YÜRÜMEYİNCE TESELLİYİ ESKİ KARISINDA BULDU

Affleck’in Jennifer Lopez’le evliliği yürümeyince ünlü oyuncu çareyi eski eşine sığınmakta, tüm dertlerini ve üzüntülerini ona anlatmakta bulmuştu.

Üç çocukları olan eski eşlerin bu yakınlığı kimi zaman soru işareti yaratmış olsa da Jennifer Garner’ın iyiliksever tavrı ve anaçlığı yüzünden eski eşine “kıyamadığı”, onun her derdine derman olabilmek için elinden geleni yaptığı söyleniyordu.

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ONUN KALBİ ARTIK BAŞKASINA AİT

Eski eşlerin “eski günlerin hatırına” yeniden birleşmesi ihtimali de aslında yoktu. Çünkü Jennifer Garner aslında 2018’den beri ünlü CEO John Miller’la birlikte. Üstelik çiftin nişanlandığı da söyleniyor.

Ancak son zamanlarda kulaktan kulağa yayılan fısıltılara bakılırsa Ben Affleck aslında gerçekten eski karısı Jennifer Garner’la ilgili olarak bir dosttan, ağlanacak bir omuzdan fazlasını düşünüyor.





BİR ŞANSI DAHA OLSA…

Yakın çevresi ünlü oyuncunun bir fırsat olsa, her şey yerli yerinde ve doğru zamanda yaşansa eski eşi Jennifer Garner’a dönebilmek için can attığını söylüyor.

Yani aslında Ben Affleck on yıl evli kaldığı, 2015’te ayrılıp, 2018’de resmen boşandığı, üç çocuğunun annesi Jennifer Garner’la bir şansı daha olsun istiyor. Bu isteğinin ise bencillik olduğunu farkında…

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Jennifer Garner’ın iyi giden ilişkisini bozmak istemeyen ve ona çok saygı duyan Ben Affleck yine de onun etrafında olmadan neredeyse bir gün bile geçiremiyor.

BELİNE ÖYLE BİR SARILDI Kİ!

Geçtiğimiz gün oğulları Samuel’ın doğum günü için bir araya gelen ve oldukça samimi pozlar veren eski eşler bir kez daha bu konuyla gündeme geldi. Ben Affleck’in paintball oynamaya gittiği Jennifer Garner’a bakışları ve oyun içinde bile olsa ona sarılışı manşetlere taşındı…

Jennifer Lopez’den boşandıktan sonra kendini işlerine vermiş olsa da eski karısıyla sürekli görüşen Ben Affleck’in artık saklamakta zorlandığı bu hisler için zamanlamanın doğru olmadığını bildiği söyleniyor.

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DOSTLARI ONU UYARIYOR: ESKİ KOCAN UĞRUNA MUTLU İLİŞKİNİ BOZMA

Üstelik Jennifer Garner zaten mutlu bir ilişki içinde ve eski kocasıyla ilgili hisleri dostluktan öteye geçmiyor. Hatta dostları Garner’ı Ben Affleck’e karşı bu kadar yardımsever olmaması konusunda uyarıyor.

Çünkü güzel yıldız hem çocuklarına, hem de işlerine yetişmeye çalışırken bir de eski kocası için kendini paralayıp yıpranıyor hem de bu yakınlık sevgilisi John Miller’ı artık rahatsız etmeye başlamış durumda…

HER ŞEY ON YIL ÖNCE BİTMİŞTİ

2005’te evlenen ve 2015’te yollarını ayıran çiftin 19 yaşında Violet, 16 yaşında Seraphina ve 13 yaşında Samuel adında üç çocukları var.

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Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın evliliğinin Affleck’in hâlâ sürekli gündeme gelen alkol bağımlılığı yüzünden bittiği söyleniyordu. Üstelik ayrıldıkları dönemde Ben Affleck’in Jennifer Garner’ı dadılarıyla aldattığı da iddia edilmişti.

ONUN KALBİNİ ÇOK KIRMIŞTI… BİR DAHA ESKİSİ GİBİ OLUR MU!

Anlaşılan Ben Affleck yıllar önce kalbini çok kırdığı eski eşine kendini çoktan affettirmiş. Ancak onunla yeniden bir araya gelme hayalinin gerçekleşmesi buna rağmen pek kolay gibi görünmüyor…