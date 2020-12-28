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Haber Giriş: 28.12.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Çocuksu Pelin

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Çocuksu Pelin
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Kadınların çizgi film karakterli kıyafetler giyinmesinden hoşlanmıyorum sanırım.

Bu Mickey Mouse’lu bir kazak için de, Donald Duck’lı bir spor ayakkabı için de, Snoopy’li bir çanta için de geçerli.
Çocukluğunu yaşayamamış, arafta kalmış kadın gibi geliyor hepsi bana.
Pelin Karahan da aynı şekilde.
Kıyafetine baktığınızda çok düzgün, tam bir yılbaşı ruhu var ama çantayı görünce, küçük bir kız çocuğu görüyorum. Hoşuma gitmiyor.

Çocuksu Pelin


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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