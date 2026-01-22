Çocukluk aşkıyla evlenip hamile kalmıştı: Pembe giymişsin, kızınız mı olacak!

Haberin Devamı

Dile kolay... Tam 10 gün 10 gece sürdü o düğün... Gelin de damat da çeşit çeşit giyindi... Gelinlikler, yerel kıyafetler, resmi töreler, geleneksel törenler derken tam 10 gün boyunca sürdü evlilik töreni.

En sonunda da gençler evlendi. Ama düğünleri de yılın değil 10 yılların düğünü olarak tarihe geçti.

Geçen yılın son döneminde de gün evlenen çiftten hamilelik haberi geldi. Doğrusu şimdi onların düğünü uzaktan da olsa merakla ve ilgiyle izleyenler bebeğin cinsiyetini ve ne zaman doğacağını merak ediyor.

GEÇEN YILIN SONUNDA HAMİLELİK HABERİ GELDİ

Bu anlattığımız, dillere destan düğünle evlenen çift, Brunei'nin yakışıklı prensi Abdul Mateen ile karısı Anisha Rosnah.

Daha biberonla süt içtikleri çocukluk döneminden bu yana birbirlerini tanıyan Abdul Mateen ile Anisha, önceki yıl bir dizi gösterişli törenle evlenmişti.

Anisha'nın bir süredir karın bölgesini kapatan kıyafetler giymesi hakkında hamilelik söylentilerinin çıkmasına neden olmuştu. Hatta son dönemde vücut hatlarını gizleyen daha bol elbiseler giymesi söylentileri alevlendirdi.

Sonunda Prens Abdul Mateen, Instagram sayfasında karısı Anisha'nın giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir fotoğrafla ilk bebeklerini beklediklerini ilan etti.

O pozda hem Anisha'nın hem de Abdul Mateen'in beyaz giysiler içinde olması da dikkatlerden kaçmadı.

Şimdi genç çifti takip edenler doğacak bebeği bekliyor. En çok merak edilen konu da bebeğin cinsiyeti.

EN ÇOK BEBEĞİN CİNSİYETİ MERAK EDİLİYOR

Bu konuda Anisha Ronsah'ı takip edenler de onun katıldığı etkinliklerde giydiklerinin rengine bakarak çiftin bebeğinin cinsiyetini tahmin etmeye çalışıyor.

Aslında Anisha, bu konuda ser verip sır vermemeye çalışıyor ama yine de ipucu arayanlar onun kıyafetlerinden bir çıkarım yapmak için uğraşıyor.

Belli ki Anisha da bunun farkında ve belki de takipçilerini şaşırtmaya çalışıyor. Çünkü katıldığı etkinliklerden birinde pembe bir kıyafet iydi. Ama sonra katıldığı başka bir üdğünde de üzerinde mavi bir kaftan vardı.

Durum böyle ama Prens Abdul Mateen'in eski çocukluk arkadaşı şimdiki karısı Asinha Rosnah, pembe rengi birkaç kez tercihe edice "bebeğin kız olma ihtimali de giderek güçlenmeye başladı.

Ama yine de takipçilerinin yapmak zorunda oludğu oturup bebeğin doğacağı zamanı beklemek

Anisha (Solda) bazen mavi giyiniyor bazen pembe.





Takipçileri de onun giysilerinin rengine bakarak bebeğinin kız mı erkek ki olacağını tahmin etmeye çalışıyor. Son zamanlarda daha çok pembe tonları giydiği için de bebeğin kız olacağı söylentileri çıktı.





BİTMEYEN BALAYI YAŞIYORLARDI

Evlendiklerinden bu yana Abdul Mateen ile Anisha, kelimenin tam anlamıyla bitmeyen bir balayı yaşıyorlardı. Uzun süre boyunca dünyanın farklı yerlerinde gezip bazı etkinliklere katılarak aşklarının keyfini çıkarmışlardı.

Bu arada meraklılar da büyük bir dikkatle Anisha'nın kıyafetlerini takip edip bir hamilelik belirtisi arıyordu. Sonunda geçen yılın temmuz ayında Wimbledon'da çekilen bir fotoğrafa bakınca bunu da buldular.

Anisha, Wimbledon'da müsabaka izlemeye gittiğinde üzerinde beyaz bir pantolon ve aynı renkte kısa kollu peplum yani karın bölgesini kapatan bir ceket vardı.

İşte genç gelinin karın bölgesini kapatması da zaten onlardan epeydir benzer bir haber duymak isteyen hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medyada Anisha ile Abdul Mateen'in bir bebek beklediği ve genç kadının karnını kapatmak için peplum ceket giydiği konuşulmaya başlandı.

Sonunda bu söylentilerin doğru olduğu da ortaya çıktı.

NE GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNDÜ!

Genç çiftin bu kadar ilgi çekmesi nedensiz değil elbette. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu olan Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, geçen yıl ocak ayında 9 gece 10 gün süren bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Gelenekselden moderne dizi dizi evlilik töreniyle hayatlarını birleştiren çift, son olarak konuklarına bir teşekkür yemeği verdi.

Düğünün yankıları ise aylarca bitmek bilmedi.

Evleninceye kadar dünyanın en gözde bekar genci olarak bilinen Abdul Mateen ile Anisha Rosnah da düğünün ardından yeni hayatlarına başladı.

Yeni evlilik bazen kendi ülkelerinde bazen de başka ülkelerde gezerek gençliklerinin keyfini çıkarmakla meşgul o zamandan bu yana.

BİRBİRLERİNİ ÇOCUKLUKTAN BERİ TANIYORLAR

Düğün etkinlikleri devam ederken Prens Abdul Mateen yaptığı birsosyal medya paylaşımı çiftfle ilgili ilginç bir gerçeği de gözler önüne serdi.

O paylaşıma göre Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacık bir çocuk oldukları dönemden bu yana tanıyorlarmış.

İkisinin de çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken görülüyor. Prens'in yıllar sonra evleneceği Anisha'ya ise annesi tarafından biberonla süt içiriliyor.

Adbul Mateen'in evlendiği Anisha'nın dedesi Pehin Dato Isa, Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yaptı.

Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakın arkadaşı.