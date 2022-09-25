Çocukluk anılarını beyazperdeye taşıdı! 80’lerde New York...

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◊ James Gray, “Armageddon Time” filmi çocukluk yıllarınıza dayanıyor. Filmde kurgu ve gerçek iç içe mi?

- James Gray: Filmi çekerken karşılaştığımız en büyük zorluk buydu, her şeyin gerçeğe yakın olması için çok çaba sarf ettim. Filmde ailemin yemek tabaklarını kullandım, yemek odasındaki avizeyi sete getirdim. Anthony Hopkins, büyükbabamın şapkasını taktı. Beceriksizce tamir etmeye çalıştığım buzdolabımız ve sobamız bile filmde vardı. Kısacası çok uğraştım,



◊ Filmde James Gray’in annesine hayat verdiniz... Karakteriniz hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Anne Hathaway: Bu James’in filmi... Ona annesi hakkında düşünmediği veya görmediği bir şey göstermeyi umdum. James’in filminden ve senaryodan çok şey öğrendim.

OKULDAKİ İLK GÜNÜM TRUMP BENİ SEÇTİ



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Jeremy Strong : Dürüst olmak gerekirse, hayır. “Sana her şeyi anlatacağım, her şeyi paylaşacağım” diyen e-postalar aldım ama bu vaatler gerçekleşmedi. (Gülüyor) James inanılmaz derecede bize güveniyordu. Bence biz de inandık, metne dayalı kendi yorumumuzu getirebildik.- James Gray: Açık olmak gerekirse, filmdeki olayların hiçbirini uydurmadım. Fred Trump, filmde hatırı sayılır bir doğrulukla tasvir edilen hazırlık okulumun mütevelli heyetindeydi. Oradaki ilk günüm, muhtemelen beni seçti. Eminim gülünç bir durum, tiki görünmüyordum. Bende bir terslik vardı ve oldukça açık bir şekilde ve o bunu bir mil öteden fark etti. Maryanne Trump’ın okulda kazanmakla ilgili yaptığı bir konuşma vardı. Daha sonra bu konuşmanın aynısını mecliste yaptığını fark ettim...

FİLME SİYASET BULAŞTIRDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM



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- James Gray: Beni rahatsız ettiğini hatırlıyorum... Hissettiğim tam olarak buydu... Fellini’nin “Amarcord” filmini çok sevmiştim. Bence, bu filme değer katan Mussolini’nin Rimini’deki insanlar üzerindeki hakimiyetini, savaşın nasıl geldiğini ve İtalya’nın yıkımının geldiğini hatırlatması oldu. Bu korkunç şey oradayken ve durum daha da kötüleşecekken, tüm bu insanlar gerçek aptallık eylemlerine karışıyorlar. Ve Trump’ınki bana böyle hissettirdi. Filme siyaset bulaştırdığım için üzgünüm. (Gülüyor)- James Gray: Siyahi arkadaşımın kolejin bahçesine beni görmek için geldiği an... Onu görmezden gelişim, utanç vericiydi.

James’in hafızasının bir parçası olmak onurdu

◊ Filmiyle ilgili son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

- James Gray: Filmi büyüdüğüm evimden 90 metre ötede bir bloğun aşağısında çektik. Evimde çekim yapmamamızın tek nedeni, orada oturan kadının bize kapıyı açmaması, çok kaba olmasıydı. Akşam yemekleri, büyükannem, büyükbabam, büyük halam, amcam ve ailem... Benim için anısı olan her şey çok önemli.



- Anne Hathaway:- James ile gurur duyuyorum. Onun hafızasının bir parçası olmak bir onurdu.