Çocukluğu hayat kadınlarının arasında geçmişti: Herkes genç sevgililerini konuşuyor ama onun yolu başka... Yürü hatta koş... Kim tutar seni!

Ama bazıları için durum bunun tam tersi. Bu gruptakiler, filmi yapılsa milyonlarca izlenecek hikayelerin kahramanıdır genellikle... Aslında bugün ün kazandıkları ortamla hiçbir ilgisi olmayan bir yerde dünyaya gelirler.. Sonra da hayallerinin peşinden koşup bugün bulundukları noktaya gelirler.

İşte Leonardo DiCaprio da onlardan biri...

Yıllardır herkes onu yarı yaşındaki sevgilileriyle ve 50'sine gelip hiç evlenmemesiyle konuşuyor. Sokakta gezerken yüzünü maskeyle kapatsa da gece vakti güneş gözlüklerinin arkasına gizlense de hatta sevgilileriyle kırmızı halıda gösteriş yapmasa da sahip olduğu şöhreti sayesinde bu durumun önüne geçmesi de pek mümkün değil.

Ama Leonardo DiCaprio, belli ki hiçbirini önemsemeden kendi bildiği yolda devam ediyor.. Sinema kariyerinden başkasıyla konuşulmayı pek istemiyor.

DiCaprio, son olarak başrolünü üstlendiği One Battle After Another ile sinema dünyasına damgasını vurdu.

Aslında söz konusu film birçok anlamda bu yıl ağırlığını koydu. Leonardo DiCaprio da bu filmdeki rolüyle bir kez daha en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adayı oldu...

ALTIN KÜRE'Yİ KAÇIRDI, SIRADA OSCAR VAR

Aslına bakılırsa filmdeki performansı ona Altın Küre adaylığı da getirdi. Ama ödülü Marty Supreme ile Timothee Chalamet'ye kaptırdı. Şimdi konuşulan ayrıntı Oscar gecesinde hangisinin bu ödülü alıp ipi göğüsleyeceği.

Aslına bakılırsa Leonardo, bugüne kadar birçok kez bu ödüle aday oldu. Yıllarca peşinde koştuğu ödülü ise şu ana kadar sadece bir kez kucaklayabildi...

Tam yedi kez aday olup kaçırdığı Oscar'a 2016'de The Revenant adlı filmle kavuştu. Bu yıl da sekizinci kez ödüle aday gösterildiğini hatırlatalım.

Kendisi bu meseleyi hayranları ya da uzaktan takip edenler kadar önemsiyor mu hiç bilinmez.

Ama epeydir sinema eleştirmenlerinin yorumlarına göre Leonardo bu ödüle bir ke daha uzanabilir. Sonuç olarak Altın Küre'yi kaçırması bunu da kaçıracağı anlamına gelmiyor.

FİLMİN KENDİSİ DE ÇOK İDDİALI

Paul Thomas Anderson'ın yönettiği ve başrollerinde DiCaprio'nun yanı sıra Teyana Taylor ile Benicio Del Toro'nun da yer aldığı One Battle After Another, pek az filme nasip olacak bir açılış yaptı.

Film, en ince eleyip sık dokuyan sinema eleştirmenlerinden bile beş yıldızlı eleştiriler aldı. Hatta bazı eleştirmenler filmi "bir nesli tanımlayan yapım" olarak nitelendirdi.

Çoğunun ağız birliği ettiği bir başka nitelendirme ise "Filmin Oscar ihtişamı" saçtığı.

One Battle After Another, Thomas Pynchon'ın 1990 yılında yayınlanan Vineland adlı romanının bir uyarlaması. Yönetmen koltuğunda Paul Thomas Anderson'ın oturduğu filmin senaryosunda da Anderson ile romanın yazarı Thomas Pynchon'ın imzası var.

Artık hayranlarının ezbere bildiği gibi Leonardo DiCaprio, 1974 yılında Los Angeles'ta dünyaya geldi. Doğrusu anne ve babasının soyları da epey karışık.. Babası İtalyan ve Alman kökenli. Annesi ise Rus bir anne ile Alman babadan dünyaya geldi. Annesi ona hamileyken bir müzede bir Leonardo Da Vinci eserini izliyordu. Karnında bebeğinin tekmesini hissettiği an ona bu ünlü ressamın adını koymaya karar verdi.





HAYAT KADINLARININ ARASINDA BÜYÜDÜ

Leonardo DiCaprio, bugün milyon dolarlık bir servetin sahibi. Ayrıca istediği gibi lüks yatlarda tatil yapıyor, özel jetlere biniyor. Ama çocukluğu hiç öyle değildi. Ki zaten bunu kendisi de hiçbir zaman saklamadı.

Gayet mütevazı bir evde büyüdü Leonardo. Hatta onun yetiştiği çevre mütevazıdan çok tehlikeli diye nitelendirilebilir. Çünkü yetiştiği çevrede hayat kadınları ve uyuşturucu bağımlıları da yaşıyordu.

Bu konuda yıllar önce verdiği bir röportajda şunları söyledi DiCaprio: "Çocukluğum korkunç bir çevrede geçti. Beni çok etkileyen olaylara tanık oldum. Çevrem hayat kadınlarıyla ve uyuşturucu bağımlılarıyla doluydu. Sokaklarda cinsel birliktelik yaşayanları da gördüm, uyuşturucu bağımlılığının insanı nasıl yıkıma sürükleyeceğini de. İşte şu yüzden de uyuşturucu kullanmayı hiç düşünmedim" dedi.





'ADINI DEĞİŞTİR' DEDİLER, KİMSEYİ DİNLEMEDİ

Leonardo daha küçük yaştan itibaren oyuncu olmayı hayal ediyordu… Aslında fiziksel görünümü de buna çok uygundu. Sarı saçları, ışıltılı mavi gözleriyle kameranın önüne çok da yakışıyordu.

Ama daha o dönemde bu konuda önüne bir engel çıktı: Ona adını değiştirip Amerikalıların kulağına daha yakın gelen Lenny Williams ismini kullanması önerildi. Tabii ki bunu kabul etmedi.

1990 yılında Parenthood dizisiyle kariyerine başladı Leonardo. Sonra da The New Lassie ve Roseanne'in yanı sıra Santa Barbara gibi yapımlarda küçük roller üstlendi.

Sonra asıl çıkışını 1992 yılında yatı. Robert De Niro tarafından "Bu Çocuğun Hayatı" adlı film için 400 aday arasından seçildi. Onun şeytanın bacağını tam anlamıyla kırdığı film ise Gilbert'in Hayalleri (What's Eating Gilbert Grape) oldu. Sonrası da geldi zaten.

1997'de Kate Winslet ile oynadığı ve hayatının dostluğunun temellerinin atıldığı Titanik filmi ile de zirveye çıktı ve bir daha oradan inmedi.

DiCaprio 2016 tarihli Diriliş (The Revenant) ile onca yıllık kariyerinin ilk Akademi Ödülü'ne uzandı.





'ANNEM GİBİ BİR KADINLA EVLENMEK İSTERİM'

Leonardo'yu annesi Irmeline Indenbirken büyüttü. O daha bir yaşındayken annesiyle babası George ayrıldı. Küçük Leo da ağırlıklı olarak annesinin yanında kaldı.

Bir keresinde evlenmemesiyle ilgili olarak yaptığı bir açıklamada, hayatının şekillenmesinde onun etkisi olduğunu belirtip "Ben annem gibi bir kadınla evleneceğim" demişti.

DiCaprio'nun bir başka özelliği de 50 yaşına gelmesine rağmen henüz hiç evlenmemiş olması... Aralarında Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Erin Heatherton, Toni Garrn'ın da bulunduğu ünlü modellerle aşk yaşayan DiCaprio, hala gönlünün sultanını bulabilmiş değil.

Ama son sevgilisi Vittoria Ceretti ile ilişkisi de dikkat çekecek kadar uzun sürdü. Belki de bu kez hem ikinci Oscar heykelciğini alır hem de annesinin de gönlünü hoş edip nişanlanır!