Çocuklarınızı da mı düşünmüyorsunuz? Ünlü çiftin aşk gösterisi tepki çekti

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SARMAŞ DOLAŞ

Bu ünlü çift, birçok kişinin tahmin edebileceği gibi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. 18 yıl önce biten aşklarını tazeleyen ve geçen hafta da nişanlandıklarını duyuran 52 yaşındaki JLo ile 49 yaşındaki Affleck, Los Angeles'ta bir otomobil parkında görüntülendi.

KOLAY AYRILAMADILAR

Yeniden bir araya geldikten sonra paparazzilerin adım adım takip ettiği çift, bir kez daha birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini kimseden gizlemedi. Çift, Lopez'in kullandığı lüks araçla bir otomobil parkına geldi. Yıldızın yanında oturan Affleck araçtan indi. Ardından da Lopez'in oturduğu sürücü koltuğunun kapısı açıldı. İki nişanlı önce birbirlerine küçük bir öpücükle veda etmek istedi. Fakat sonra dayanamadılar ve sarılıp uzun uzun öpüştüler. Lopez ve Affleck o anlarda yanlarından gelip geçenlere hiç aldırış etmedi.

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'REKLAM MALZEMESİ' İDDİASI

Lopez ile Affleck'in bu davranışları, sosyal medyada ve görüntülerin yayınlandığı internet sitelerinde olay oldu. Birçok kişi, artık iki yetişkin olan çiftin, bu tür görüntüler sergilemesinin yanlış olduğunu, aşklarını bir tür "reklam malzemesi" haline getirdiğini öne sürdü.

'TEK AMAÇLARI DİKKAT ÇEKMEK'

Bir kullanıcı "Hiç çocuklarını düşünmüyorlar. Hepsi sadece gösteri!" diye yazarak görüşünü belirtti. Bir başkası da "Bu çift kaç yaşında? Yetişme çağındaki çocuklarınızın hatırına biraz saygı. Bu ikisi dikkat çekmekten başka bir şey amaçlamıyor" yazarak Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in davranışlarını eleştirdi.

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ÇOCUKLARINI DÜŞÜNMELERİ ÖNERİLDİ

Lopez ve Affleck'in geçmişte de çok eleştirildiği bu aşk gösterisi hakkında yorum yapan bir başka kullanıcı da şunları yazdı: "Büyüyün artık! Komik ve çaresiz görünüyorsunuz." Lopez ile Affleck'in sokak ortasında sergilediği bu davranışları "komik" bulduğunu belirtenler de oldu. Yorumların bir çoğunda da özellikle bu davranışların hem Lopez'in hem de Affleck'in yeni yetme çocukları için iyi örnek olmadığı vurgulandı. Yorum yapanların ortak görüşlerinden biri de çiftin "kameralara oynadığı" yolundaydı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bu tür aşk gösterileri nedeniyle daha önce de çok eleştirilmişti. Bu tür suçlamalar özellikle de nişanlandıklarını duyurmalarından önce daha çok yapılıyordu.

TATİL GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK TARTIŞMA ÇIKARMIŞTI

Geçmişte olduğu gibi yeniden Bennifer adıyla anılmaya başlayan çiftin, geçen yılki tatili de olay olmuştu. İtalya'nın Nerano kentinde bir yat gezisinde görüntülenen Lopez ve Affleck, yanlarında bir grup arkadaşları olmasına rağmen onlarla hiç ilgilenmediler. Çiftin bu aşk gösterileri bazılarını rahatsız etti ve "halkla ilişkiler faaliyeti" ya da "reklam" olarak adlandırılmaya başlandı. Birçok kişi, peşlerinde bir paparazzi ordusu bulunduğunu bilmelerine rağmen halk içinde bu şekilde davranan Lopez ile Affleck'in ilişkisinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ileri sürmeye başladı.

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'BİRBİRLERİNİ ÖZLEMİŞLER' YORUMLARI YAPILDI

JLo ve Ben Affleck'in bu davranışları bazı hayranları tarafından "aşk işte", "aradan geçen yıllarda birbirlerini gerçekten özlemişler" ya da "her hareketlerinin görüntülenmesi onların suçu değil, paparazziler rahat bırakmıyor" sözleriyle yorumlandı. Ama sosyal medya platformlarına bakılırsa Lopez ve Affleck'in bütün hayranları aynı fikirde değil. Özellikle de St Tropez'de ardından da İtalya'da çıktıkları yat gezisinden yansıyan fotoğrafları JLo ile Ben Affleck'in aşkının epeyce reklam içerdiği yorumlarına yol açtı. Bazı hayranları bu durumun abartılı olduğunu çiftin yaptığının "para için reklam peşinde koşmak" olduğunu ileri sürdü. Lopez ile Affleck hakkında bu doğrultuda görüş bildiren bir hayranları "Şu anda çok mutlu görünüyorlar. Ama bir yandan da bütün bunların sadece bir gösteri ve para getirmesi için yapıldığını düşünmeden edemiyorum" diye görüşünü belirtti.

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'NE KADAR ACIKLI'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in birer yetişkin gibi davranmadığını savundu. Üstelik böyle düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Bazı kişiler Lopez ile Affleck'in aşk fotoğrafları hakkındaki görüşlerini "Hepsi kameralar için. Ne kadar acıklı" sözleriyle ifade etti.

'HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANLARI ÖNERMİŞTİR'

Bu arada Lopez ile Affleck'in aşkının gerçek olduğunu savunanlar olduğu kadar ortada bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergeleri olduğunu ileri sürenler de oldu. Bu kişiler de sosyal medyada ve çiftle ilgili haberlerin aldığı haber sitelerinde birbirleriyle yazılı tartışmaya girdi. Bunlardan birinde bir okur JLo ile Ben Affleck'in mutlu göründüğünü belirterek "Bir gün insanı ne kadar da değiştiriyor" derken ona yanıt veren bir diğeri de "Halkla ilişkiler görevlileri onlara gülümsemelerini önermiştir" diye yanıt verdi.

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'OKULA GİDEN ÇOCUKLAR GİBİ GÖRÜNÜYORLAR'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı " Toplum içinde böyle davranarak okula giden çocuklar gibi görünüyorlar. Özellikle Jennifer'in ailesi için ne kadar utanç verici" yazdı. Aynı fikirde olmayan bir diğeri de ona "Onlar birbirlerine aşık, bırak da öyle davransınlar" diye yanıt verdi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in kameralara takılan bu aşk görüntülerine bir başka yorum da çiftin aşk gösterilerini bu kadar gözler önüne sermeleri nedeniyle daha çok sayıda insanın tüm bunların bir gösteri olduğuna inanmasına yol açtığını savundu.