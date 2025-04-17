Çocuklarının sayısı iki elin parmaklarını geçti... Ünlü iş insanından ahlaksız teklif: Ağzını kapalı tut, sana çok para veririm

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Ama hayatlarını spot ışıkları altında yaşayan bu oyuncu ve müzisyenlerin çok ciddi bir rakibi var: Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen Elon Musk.

Gençlik çağlarından bu yana durmadan çocuk sahibi olan Musk, bugüne kadar bunların hiçbirini de kimseden saklamadı. Bir tanesi hariç! Ama o da annesinin inadı sayesinde ortaya çıktı zaten.

Elon Musk'ın, Ashley St. Clair adlı sosyal medya fenomeni ve yazardan bir çocuğu olduğu daha geçen ay ortaya çıktı. Bu, onun 13'üncü çocuğuydu... Ondan çok kısa bir süre sonra da Musk'ın aslında bir tane daha çocuğunun dünyaya geldiğini öğrendi tüm dünya.

Bunu duyuran da Musk'ın toplam dört çocuğunun annesi Shivon Zillis oldu. O sırada da Musk'ın kaç tane çocuğu olduğunu hesaplamaya çalışanların kafası bir kez daha karıştı.

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Özet olarak Musk'ın farklı kadınlardan toplam 14 tane çocuğu var... O da şimdilik!

BEBEK GİZLİ KALSIN DİYE PARA TEKLİF ETMİŞ

Diğer yandan Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunun ortaya çıkışı ise biraz karmaşık oldu.

Musk bu konuda ağzını sıkı tuttu, hatta son iddiaya göre bebeğinin annesinden de aynı şeyi yapmasını istedi. Ama Ashley St. Clair Musk'dan bir bebek dünyaya getirdiğini, paylaştığı sosyal medya mesajıyla duyurdu.

St. Clair, aslında bebeğini onun iyiliği için gizli tutmak istediğini ama basının öğrendiğini fark edip kendisi açıklama kararı aldığını da belirtmişti.

Ashley St Clair şimdi de daha çarpıcı bir iddiada bulundu. 26 yaşındaki St. Clair, The Wall Street Journal'e, Elon Musk'ın bu bebeği gizli tutması için kendisine para teklif ettiğini söyledi.

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Onun anlattığına göre Musk, bu bebeği gizli tutması karşılığında Ashley St. Clair'e 15 milyon dolar teklif etti. Sonra da bebeğin bakımı için aylık 100 bin dolar vermeyi önerdi. Bu aylık ödemeler ise Musk'ın isteğine göre çocuk 21 yaşına gelinceye kadar sürecekti.

Musk bu pazarlıkları kendisi yapmadı. Bu konuda iş ortaklarından Jared Birchall'u aracı olarak kullandı. Hatta sadece bebeği değil, Musk ile ilişkisini saklamasını da istedi.

Ama yine söylenenlere göre eğer Ashley St. James günün birinde anlaşmanın koşullarını bozarsa yani konuşursa kendisine verilen 15 milyon doları geri ödemek zorunda kalacaktı.

Sonuç olarak Ashley St. Clair bu para teklifini geri çevirdi. Bunun nedenini de "Şu anda 7 aylık olan oğlumun, gelecekte kendisini gayrimeşru hissetmesini istemedim" diyerek açıkladı.

FARKLI ANNELERDEN 14 ÇOCUĞU VAR

İsterseniz Elon Musk'ın kimlerden kaç tane çocuğu olduğunu da bir hatırlayalım. Geçen ay Musk'ın şu anda birlikte yaşadığı Shivon Zillis, bir erkek evlatları doğurduğunu geçen ay sosyal medyadan duyurdu. Böylece çiftin çocuk sayısı dörde çıktı.

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Elon Musk, ilk kez 2002 yılında baba oldu. Çocuklarından birini kaybetti ama onunla birlikte toplamda 12 çocuk babası. Bu yeni iddiayla birlikte sahip olduğu çocukların sayısı 13'e çıktı.

Musk, altı çocuğuna ilk karısı Justine Wilson ile evliliğinden sahip oldu. Nevada adlı oğlunun hayatı kısa sürdü.

EN ÇOK ÇOCUK ŞU ANKİ SEVGİLİSİNDEN

Ama ikizleri Griffin ve Vivian, üçüz çocutları Kai, Saxon ve Damian artık gençlik çağlarında. Musk ile Wilson 2000 yılında evlendiler ama sekiz yıl sonra boşandılar.

Ünlü iş insanı, şarkıcı Grimes ile ilişkisinden 2020 yılında şu anda yayından ayırmadığı oğlu X'e sahip oldu. Eski çift ayrıldıktan sonra da iki çocuk daha yaptı. Bu çocuklara da Y ve Tau adları verildi.

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Elon Musk'ın şirketinde çalışan Shivon Zilis'ten de Strider ve Azure adında ikizleriyle, Arcadia adlı bir kızı vardı. Şimdi de bunlara bir erkek bebek eklendi.

EN ÜNLÜ ÇOCUĞU: Elon Musk'ın en çok tanınan çocuğu ise Grimes ile ilişkisinden dünyaya gelen X oldu.. Öyle ki X, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra babasıyla birlikte Beyaz Saray'a çıktı. Trump'tan bile daha fazla dikkat çekti.





DEDİKODULAR UZUN SÜRE DEVAM ETTİ: Elon Musk, bir dönem Amber Heard ile birliktelik yaşadı. Hatta ondan ayrıldıktan sonra çok acı çektiğini de saklamadı. Heard'ün taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen kızı Oonagh'ın sperm donörünün de Musk olduğu konuşuldu. Ama bu konu sadece söylenti olarak kaldı.