Çocuklarını babaanne ve dedeye göstermiyor... İki yaşlı torunlarına hasret kaldı

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Bunun da etkileri yıllar içinde gözle görülür hale geldi zaten. Çiftin üçü evlatlık, üçü biyolojik altı çocuğu babalarıyla ilgilerini tamamen kesti neredeyse.

Vietnamlı oğlu Pax Thien, sosyal medya hesabından babasına "dünya çapında bir pislik" diye seslendi. Ardından Etiyopyalı kızı Zahara ile biyolojik ikizlerinden Vivienne babalarının soyadını kullanmamaya başladı.

Brangelina'nın ilk biyolojik çocuğu Shiloh ise artık Pitt soyadını kullanmamak için yasal süreç bile başlattı. Jolie'nin ilk göz ağrısı olan Kamboçyalı oğlu Maddox'un yıllardır Brad Pitt ile geçinemediğini artık bilmeyen kalmadı.

ARTIK ÇOCUKLARI BABAANNE VE DEDE GÖREMİYOR

Şimdilik görünen Angelina Jolie ile Brad Pitt'in altı çocuğu içinde sadece ikizlerden Knox'un babasına karşı herhangi bir girişimde bulunmamış olması.

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Jolie ile Pitt arasındaki bu gerilimden çocukların etkilenmesi doğal aslında. Boşanan her anne ve babanın çocuğu gibi onlar da benzer çekişmeleri yaşıyorlar.

Ama bu boşanma sonunda boynu bükük kalan iki kişi daha var. Altı kardeşin babaannesi ve dedesi. Yani Brad Pitt'in annesi ve babası.

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PITT'İN ANNE VE BABASI TORUNA HASRET KALDI

Jolie ile Pitt arasındaki bitmeyen gerilim ünlü aktörün annesi Jane ile babası William'ı da torunlarından mahrum etti.

Bir zamanlar biyolojik ya da evlatlık diye ayırmadan torunlarını bağırlarına basan hatta çevrelerine onlar için yaşadıklarını söyleyen Jane ile William tam sekiz yıldır bir kez bile torunlarını göremedi.

Yaşlı çiftin en büyük korkusu ve üzüntüsü ise bir daha asla torunlarıyla vakit geçirme fırsatı bulamama olasılığı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak Brad Pitt'in annesinin ve babasının torunlarını sekiz yıldır göremediğini söyledi.

Jolie ile Pitt'in yollarını ayırmasından önce Jane ile William'ın hayatının önemli bir parçasının altı torunu olduğunu anlatan kaynak "Ama artık bunun olmadığını bilmek gerçekten onlar açısından kalp kırıcı bir durum" diye anlattı.

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İKİSİ DE 80'Lİ YAŞLARINDA

Aynı kaynak, altı çocuğun babalarıyla da doğru dürüst görüşmediklerini ama babaanne ve dedeleriyle ilgili durumun daha farklı olduğunu ifade etti. Onun söylediğine göre 84 yaşındaki Jane ile 83 yaşındaki William'ın torunlarını hiç görememesi inanılmayacak bir durum.

Brad Pitt'in anne ve babası torunlarıyla birlikte son kez Angelina Jolie'nin görev aldığı Unbroken filminin 2014 yılındaki galasında torunlarıyla birlikte yer almıştı.

Jane Pitt o filmin gala gecesinde gelini Angelina Jolie ile ne kadar gurur duyduğunu söyleyip "Angelina bizim için çok anlam ifade ediyor. Özellikle de torunlarımız için. Onunla gurur duyuyoruz ve onu seviyoruz" diye konuşmuştu.

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Aslına bakılırsa Angelina Jolie de geçmişte yani Brad Pitt ile araları iyiyken kayınpederi ve kayınvalidesi hakkında güzel sözler söylüyordu.

'EVLATLIK ÇOCUKLARIMA DA İYİ DAVRANDILAR'

Bir keresinde Jane ile William'ın kendi biyolojik torunları dışında evlatlık çocukları nasıl karşıladığı sorulduğunda da şu yanıtı vermişti güzel yıldız: "Onlarla ilk tanıştığımda başka ülkelerden evlat edinilmiş çocuklarla birlikteydim. Nasıl olacağını bilmiyordum. Ama onlar evlatlık çocuklara karşı da sevgi dolu davrandılar."

Her ne kadar geçmişte gelinleri Angelina Jolie hakkında güzel sözler sarf etmiş olsalar da Brad Pitt'in anne ve babası, eski çiftin arasındaki gerilimden nasibini aldı ve torunlarına hasret kaldı.

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Brad Pitt'in anne ve babası Jane ile William, Angelina Jolie'nin yönettiği Unbroken filminin galasına torunlarından bazıları ve oğulları Brad ile katılmıştı. Jolie ise suçiçeği olduğu için galaya gidememişti.





Angelina Jolie bir zamanlar kayınvalidesiyle samimi görüntüler sergiliyordu.