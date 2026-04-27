Çocuklarına miras bırakmayan ayrıldığı kadına ev mi verir! Eski eşi 26 yıldır tapu bekliyor: Ünlü şarkıcı cimri çıktı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 09:14

Hayatın akışı içinde normal olan, bir baba hayata veda ettiğinde malını, mülkünü, parasını kısacası elinde ne varsa hepsini karısına ve çocuklarına bırakmasıdır.

Birçok anne ve babadan geriye kalan mütevazı bir ev ya da orta karar bir maaş bile o ailenin geçimini sağlar. Zaten anneler ve babalar da kendilerinden sonra geride kalan çocuklarının rahatını düşünür genellikle.

Ama bazen çok zengin insanlar, miraslarını kendi çocuklarına bile bırakmaya yanaşmaz...

Kanından canından bu çocuklara tek kuruş bırakmayan insan, elbette bir zamanlar hayatı paylaştığı ama sonra yollarını ayırdığı eski eşe de hiçbir şey vermemek için sonuna kadar direnir.

ESKİ EŞ 26 YILDIR BOŞ YERE TAPU BEKLİYOR
Tıpkı Rolling Stones grubunun, yaşlanmasına rağmen yerinde duramayan solisti Mick Jagger gibi!

Artık 82 yaşına merdiven dayanan Jagger, epey bir süredir 38 yaşındaki balerin nişanlısı Melanie Hamrick ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Ondan dünyaya gelen küçük oğlunu büyütüyor.

Meraklıların çok iyi bildiği gibi Jagger, bundan bir süre önce milyon dolarlık mirasından çocuklarına pay bırakmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamasıyla şaşkınlık yaratan Mick Jagger, meğer sanıldığından daha eli sıkıymış.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMIŞ
Çünkü her ne kadar yaşadığı ülkenin hukuku tarafından kabul görmese de nikahlandığı, yıllarca birlikte yaşadığı, kendisine üç çocuk veren model Jerry Hall'a verdiği sözü tutmamış.

Evin tapusunu onun üstüne geçireceğini yasal olarak belirtmesine rağmen bunu hala yapmamış.

Ayrılmalarının üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, Jagger'ın eski sevgilisi Jerry Hall hala onun Richmond'da bulunan 18'inci yüzyıldan kalma görkemli evinde yaşıyor. Ama diğer yandan ev hala Jagger'ın üzerine.

Oysa Mick Jagger, 1990'larda 5 milyon sterline satın aldığı, Hall ile birlikte ortak sahibi göründüğü bu evi ayrılıkları sırasında üç çocuğunun annesine Jerry Hall'a devredecekti.

GÜNÜ GELDİĞİNDE EVİ SATMAK YA DA ÇOCUKLARINA DEVRETMEK İSTİYOR
Jagger ile 69 yaşındaki Jerry Hall'un bir zamanlar birlikte yaşadığı bu ev ikisinin üzerine kayıtlıydı. Ayrılığın üzerinden çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen hala da durum aynı.

Oysa Jerry Hall, Jagger ile yollarını ayırdıktan sonra bu evi gerektiğinde satabilmek ya da çocuklarına devredebilmek için kendi üzerine geçirilmesini istemişti.

Tabii ki Mick Jagger bunu yapmadı.

Kendisine yakın kaynaklara göre ünlü model Jerry Hall yaş aldıkça maddi endişelere daha fazla kapılıyor ve evin bir an önce kendi üstüne geçirilmesini istiyor.

NİKAH YAPTILAR AMA İNGİLTERE'DE KABUL EDİLMEDİ
Aslına bakılırsa Jerry Hall ile Mick Jagger, 1991 yılında Bali adasında Hindu geleneklerine göre evlenmişlerdi. Fakat bu nikah İngiliz hukukuna uygun olmadığı için Büyük Britanya'da kabul edilmedi.

1999 yılında da Jagger ile Hall yollarını ayırdı.

Jerry Hall daha sonra ünlü medya patronu Rupert Murdoch ile evlendi. 2016'da başlayan bu evlilik 2022'de bitti.

Mick Jagger ile Jerry Hall'un ilişkisinden 42 yaşında Elizabeth, 40 yaşında James ve 34 yaşında Georgia May adında üç tane çocuğu bulunuyor.

Mick Jagger ile Jerry Hall, aslında Hindu geleneklerine göre evlendi. Ama İngiltere hukuku bu nikahı tanımadı.

ÇOCUKLARINA BİLE MİRAS BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Bu arada küçük bir not... Farklı ilişkilerinden toplamda 8 çocuğu olan Mick Jagger'ın 500 milyon doların üzerinde serveti var.

Fakat Jagger, birkaç yıl önce yaptığı bir açıklamada bu parayı çocuklarına miras bırakmayacağını söylemişti.

Jagger, The Wall Street Journal'e verdiği bir röportajda "Çocuklarımın iyi yaşamak için bu paraya ihtiyacı yok" diye konuşmuştu.

Hatta ardından da paranın hayır kurumlarına gitmesi gerektiğini bunun da dünyaya bir iyilik olduğunu sözlerine eklemişti.

Mick Jagger, kendisinden çok genç balerin nişanlısı Melanie Hamrick ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Ünlü müzisyenin bu ilişkiden de bir erkek evladı oldu.

