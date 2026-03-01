×
‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

Güncelleme Tarihi:

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 12:46

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı itiraflar çok konuşulmuş, biten evliliğinin ardından üç çocuğunun sorumluluğunu almanın zorluklarından bahsetmişti. Bu konuşmayı yaptıktan kısa bir süre sonra da eski kocasıyla ortaya çıktı.

Jennifer Garner, eski eşi Ben Affleck ile üç çocuğunu birlikte büyütmenin zorluklarından bahsetti.

53 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı bir YouTube yayınında üç çocukları 20 yaşındaki Violet, 17 yaşındaki Fin ve 13 yaşındaki Samuel'i ayrı evlerde büyütmenin zorluklarını açıkça anlattı.

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

Garner, çocuklar onunla birlikteyken "anne ve baba olmak" zorunda olduğunu ve onları Ben Affleck’le birlikte büyütememenin getirdiği bir "kayıp" olduğunu ekledi.

Çocuklarını hem takdir ederek hem de onlara vicdan aşılayarak dengeli şekilde yetiştirmeye çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu "Ve bence çocuklarımın babası da öyle yapıyor. Özellikle çocuklarınız iki ayrı evde büyüdüğünde, ben anne ve baba oluyorum, o da baba ve anne oluyor.” dedi.

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

Birlikte olmamalarından ve aynı anda çocuklarının yanında olamamalarından kaynaklı kayıplar olduğunu söylese de Jennifer Garner yine de eski eşi Ben Affleck’le mümkün olduğu kadar ortak hareket ettiklerini söyleyerek bu kayıpları telafi etmeye çalıştıklarını anlattı.

Tam da bu konuşmanın ardından geçtiğimiz gün oğulları Samuel’in 14. doğum günü için bir araya gelen eski eşler çocuklarıyla birlikte paintball oynamaya gittiler.

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

Ben Affleck her zaman olduğu gibi yamacından bir türlü ayrılmadığı eski eşiyle birlikteyken çok rahat ve mutlu görünüyordu. Jennifer Garner da ona her zamanki zarafeti ve ölçülü nezaketiyle eşlik etti.

Jennifer Garner’dan sonra 2022’de Jennifer Lopez’le evlenen ancak bu evlilik 2 yılda bitince soluğu bir kez daha bir önceki eski eşi Garner’ın yanında alan Ben Affleck onu bir türlü rahat bırakmadığı için çok eleştirilmişti.

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

Evliliğinde sorunlar yaşamaya başlayınca çocukları için sık sık görüştüğü Jennifer Garner’ı dert ortağı haline getiren Ben Affleck evliliği sona erip tek başına kalınca Garner’dan aradığı desteği deyim yerindeyse çok abarttı ve onun iş insanı John Miller’la olan ilişkisinin bile gerilmesine neden oldu.

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

Garner ve Affleck 2005'te evlenmiş, bu evlilik 2015’te bitse de boşanmaları 2018'te kesinleşmişti. O dönemde bu evliliği bitiren şeyin Ben Affleck’in vazgeçemediği alkol bağımlılığı olduğu söylense de ünlü aktörün karısını çocuklarının dadısıyla aldattığı dedikoduları da unutulmadı…

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

Jennifer Garner geçen ay verdiği bir başka röportajda da evliliğinin bittiği günlerden söz etmiş, o günlerde ne kadar üzüldüğünü “Zor olan bir ailenin gerçekten dağılmasıydı. Gerçek bir ortaklığı ve dostluğu kaybetmek zordu” sözleriyle anlatmıştı.

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

Yıldız oyuncu Ben Affleck'in 2021'de eski sevgilisi Jennifer Lopez ile yeniden bir araya gelmesi ve sonra da ayrılması sürecinde ailelerinin medya incelemesine maruz kalmasının zorluğundan da bahsetti.

‘Çocuklarıma hem anne hem baba oldum’ demişti… Ne yaparsa yapsın eski kocasından kopamıyor

“Çok uzun bir süre bir şeyin ortasındaydım ve mantıklı değildi. Bunun hakkında konuşmanın bir yolu yoktu ve kesinlikle onun hakkında, onun deneyimi hakkında veya yaşadığı herhangi bir şey hakkında, ya da çocuklarım veya onların deneyimleri hakkında konuşmak benim haddim değildi.”

