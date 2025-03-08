Dedikodular aldı başını gidiyor: İkiz çocuklarının iyiliği için ayrılığı göze aldılar

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Ta ki Lübnan asıllı tanınmış insan hakları avukatı Amal Alamuddin ile tanışıncaya kadar. O sırada da 50'li yaşlarının başındaydı Clooney.

Bir ev partisinde tanıştığı Amal, hem güzel hem de kendinden emin, kendi hayatını kurmuş, mesleğini edinmiş bir kadındı. Clooney'in yıllarını geçirdiği Hollywood dünyasından biri değildi...

Ondan öylesine etkilendi ki George Clooney, kısa sürede aralarında romantik bir ilişki başladı. Sonra da İtalya'nın Venedik kentinde dillere destan bir törenle evlendiler.

11 YIL GEÇTİ... HAKLARINDAKİ SÖYLENTİLER BİTMEK BİLMEDİ

O sırada takvimler 2014 yılını gösteriyordu.

Aradan 11 yıl geçti... Geçen yıl evliliklerinin 10'uncu yılını kutlayan George ve Amal Clooney çifti bu arada biri kız diğeri erkek Ella ve Alexander adında iki çocuk sahibi oldu. Çocukları da 7 yaşına geldi bile.

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Dışarıdan bakıldığında gayet mutlu bir ilişkileri var Clooney çiftinin. Ama diğer yandan haklarındaki ayrılık söylentileri de bir türlü bitmek bilmiyor.

Amal ve George Clooney son dönemde de benzer bir söylentiyle gündemin ilk sıralarında.

SÖYLENTİLERİN GERÇEK BİR YANI DA VAR

İşin ilginç yanı bu "ayrılık" söylentisinin gerçek olan bir yanı da var.

Gelin, bir bakalım mutlu çiftin cephesindeki son gelişmelere.

George Clooney, artık herkesin çok iyi bildiği gibi yıllarını Hollywood'a verdi. Oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak nice filme imzasını attı.

Son olarak gişede çok başarılı olamasa da Brad Pitt ile birlikte Wolfs adlı yapımda kamera karşısına geçti.

İki ünlü yıldız, filmin geçen yıl düzenlenen Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kısaca yıllar boyunca setten sete koşan George Clooney'in Hollywood'a dair yarım kalan bir hevesi yok.





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BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Ama ünlü oyuncunun çok büyük bir hayali vardı: Bir Broadway müzikalinde oynamak... İşte şimdi bu da gerçekleşme yolunda.



Clooney'in sinema versiyonu da zamanında büyük ilgi çeken Good Nght and Good Luck adlı filmi Broadway sahnesine gelmeye hazırlanıyor. Elbette Clooney'in de o yapımda yeri var.

Diğer yandan karısı Amal da onun hayalini gerçekleştirecek olmasından dolayı çok mutlu. Kariyerinde her zaman yaptığı gibi bütün kalbiyle ve varlığıyla kocasını destekliyor.

Tabii ki bu durumun Clooney çifti için bir bedeli var...

BİR SÜRE AYRI YAŞAYACAKLAR

George Clooney, müzikalin çalışmaları sırasında New York'ta yaşamak zorunda. Amal Clooney ise ikizlerinin eğitimi için İngiltere'de olma konusunda kararlı.

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Bir başka deyişle Clooney çifti çocuklarının iyiliği, kendi kariyerlerinin geleceği için "ayrılmak" durumunda.

Ama çifte yakın kaynaklara bakılırsa söylentilerle yayıldığı gibi evlilikleri kötü gittiği için ortaya çıkan bir ayrılık değil bu.

Bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney, henüz 47 yaşında ve mesleğini elinin tersiyle bir kenara itme düşüncesinde değil henüz.

Hem kendi işleri hem de çocuklarının eğitimi için İngiltere'de Oxfordshire kentinde olmayı tercih ediyor.

AMA SÖYLENTİLER DE BİTMEK BİLMİYOR

Durum böyleyken Amal ve George Clooney ile ilgili söylentiler de bitmek bilmiyor... Daha birkaç ay önce çiftin evliliğinin bittiği, kırmızı halıdaki mutluluk tablosunun "gösterinin bir parçası" olduğu konuşuluyordu.

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Bu iddialara bakılırsa Amal ve George Clooney çifti için bir "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" durumu söz konusu.

Aslında evlilikleri çok iyi gitmiyor, onlar da çalışmalarını bahane ederek zaman zaman da birlikte kamera karşısına geçerek evlilikteki bu çatlakları gizlemeye çalışıyorlar.