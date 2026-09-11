Çocukları birbiri ardına babalarının soyadını reddetmişti… ‘Hepsi bağımsız birer birey… Onlarla gurur duyuyorum’

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Zaten evliliği bittikten sonra hayatına kimseyi sokmak istemedi, kendini tamamen işlerine ve çocuklarına verdiğini ve böyle çok mutlu olduğunu söyleyip durdu.

Angelina Jolie, altı çocuğunun “kesinlikle kendine has bireyler” olduğunu söylüyor ve bu yüzden de her biriyle büyük gurur duyduğunu ekliyor.

51 yaşındaki oyuncu; Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) ve 18 yaşındaki ikizler Knox ile Vivienne’i büyütme süreci hakkında, L’Officiel dergisinde yayımlanan yeni bir röportajında açıklamalarda bulundu.

Çocuklarının kendi yollarını izlemelerinden “gurur duyduğunu” belirten Jolie, “Bence en önemli şeylerden biri, temel olarak onlara engel olmamak” dedi.

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“Bir ebeveyn olarak pek çok şey yapmaya çalışırsınız ama aynı zamanda sizinkinden ayrı bir hayatı olan ve zihninde büyük bir potansiyel barındıran o insanın yoluna çıkmamaya da gayret edersiniz. Onları desteklediğinizden emin olmak istersiniz.

Artık tüm çocukları yetişkin olduğu için Jolie, kendisi adına bir şeyler yapmayı dört gözle beklediğini ve çocuklarının da bunu tamamen desteklediğini paylaştı.





“Daha fazla bağ kurmayı ve bir topluluğun parçası olmayı gerçekten seviyorum ve bunu dört gözle bekliyorum. Tatil yapan, alışverişe çıkan ya da buna benzer şeyler yapan biri değilim. Daha fazla saha çalışması, daha fazla seyahat ve sadece dünyanın içinde olmayı hayal ediyorum. Motosikletime geri dönmek, uçağa atlayıp gitmek...”

Angelina Jolie, tüm çocuklarının onun özgürce mutlu bir hayat yaşamasını çok istediklerini hatta yalnızlığına üzülüp onu bir sevgili bulması için teşvik ettiklerini bile anlatmıştı.

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Durum değişmemiş hatta 6 çocuğu ünlü oyuncuya her konuda daha çok destek çıkmaya devam etmiş: “Çocuklarımın kesinlikle istediği şey bu! Annelerinin 'anne' olması gerektiği zamanlarda yanlarındaydım. Şimdi ise yerel sanatçılarla buluşmak üzere bir uçağı indirip Tunus’tan onları aramamı istiyorlar.”

Angelina Jolie bir süredir ABD’deki hayatına veda etmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu New York ve Los Angeles’taki dairelerini bir bir satıyor ve söylenenlere göre “bir süreliğine göçebe bir hayat sürmek” istiyor.

“Kamboçya’daki vakfımla daha aktif, bizzat içinde yer aldığım çalışmalara ve saha faaliyetlerime geri döneceğim. Aslında sabit bir yerleşik düzen kurmayı planlamıyorum.”

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Angelina Jolie ve Brad Pitt’in üçü evlatlık üçü de biyolojik 6 çocukları uzun yıllardır babalarıyla görüşmüyorlar.

Ünlü çiftin ayrılık süreci ve sonrasında yaşananlardan babaları Brad Pitt’i sorumlu tutan çocukları onun soyadını bile reddediyor.

Çiftin çocuklarından Maddox, Shiloh, Zahara ve Vivienne babalarının soyadını kullanmamak için yasal yollara başvurdular. Pax ve Knox ise henüz böyle bir adım atmadı.

Güzel yıldızı yakından tanıyanlar Jolie'nin Pitt ile kavga etmek istemediğini ve "öfkeli olmadığını" belirtti: "O sadece herkesin iyileşmesini istiyor. İnsanlar tüm gerçeği bilselerdi, çocuklara karşı daha fazla anlayış ve saygı duyarlardı. Kötü konuşmamaları veya yaşananları kamuoyuyla paylaşmamaları, sadece onların ne kadar erdemli olduklarını gösteriyor."

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Öte yandan Pitt, Jolie'den boşandıktan sonraki sürecin kendisi için zorlu geçtiğini açıkça dile getirdi. Brad Pitt geçen ay Esquire dergisine verdiği bir röportajda, ayrılıklarından on yıl sonra "ailevi meselelerle" uğraşırken "intihar etme düşüncesine kapıldığını" söyledi.

"Acı o kadar bunaltıcıydı ki —bunu gerçekten yapacak değildim ama hissedebiliyordum— kafamdaki o soğuk mermi çekirdeğini hissedebiliyordum ve bu bana bir tür rahatlama hissi veriyordu." diyen Brad Pitt muhabir kendisine "çocuklarla ilgili meselelerle" mi uğraştığını sorduğunda ise "Ailevi meseleler. Bunu bu şekilde bırakalım," yanıtını verdi.

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Ünlü oyuncu aynı röportajda uzun yıllar alkol problemi yaşayıp bu alışkanlığından vazgeçtiğini ancak son birkaç yıldır yeniden içki içmeye başladığını da itiraf etmişti.