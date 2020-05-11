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Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Çocuklara sorumluluk verin

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Çocuklara sorumluluk verin
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Evlerimize kapandığımız şu günlerde en zorlu görevlerden birinin annelere düştüğünü söyleyen Seren Fosforoğlu, çocuklara sorumluluk vermek gerektiğinin altını çiziyor.

Kızı Nil’e iş alanları oluşturduğunu belirten Fosforoğlu, “Oyundan arta kalan zamanlarda bizim de kafamızı dinlememiz gereken anlar oluyor. Yardım istiyorum Nil’den ve ona iş veriyorum. ‘Hamuru benim için yoğurur musun’ diyorum mesela. O onunla oyalanıyor, ben işime bakıyorum” dedi.

Çocuklara sorumluluk verin


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