Çocuklara sorumluluk verin

Kızı Nil’e iş alanları oluşturduğunu belirten Fosforoğlu, “Oyundan arta kalan zamanlarda bizim de kafamızı dinlememiz gereken anlar oluyor. Yardım istiyorum Nil’den ve ona iş veriyorum. ‘Hamuru benim için yoğurur musun’ diyorum mesela. O onunla oyalanıyor, ben işime bakıyorum” dedi.





