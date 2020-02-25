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Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Çocuklara moral oldular

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Çocuklara moral oldular
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Kansersiz Yaşam Derneği’nin her yıl düzenlediği geleneksel “Gülümse Sen Şenliği” önceki gün Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirildi.

Sarp Akkaya, Kaya Akkaya, Ziynet Sali, Açelya Elmas, Acun Ilıcalı ve Ertem–Gülşen Şener şenlik kapsamında kanser hastası çocuklarla bir araya gelerek onlarla oyunlar oynadı.

Ilıcalı, şenliğe kızları Yasemin ve Leyla’yla katıldı. Sali ise çocuklar için özel şarkılarını seslendirdi. Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, Onursal Başkanı Yavuz Kocaömer şenliğe katılan sanatçılara, kanser tedavisi gören çocuklara verdikleri destek ve moral için teşekkürlerini iletti.
Kansersiz Yaşam Derneği’nin “Gülümse Sen Şenliği”nde çocuklar; yaratıcı birçok atölyeyle doyasıya eğlendi.

Çocuklara moral oldular

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