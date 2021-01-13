Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su boşandı! Hayal Kahraman'ın 11 yıllık evliliği bitti!
Ekranların unutulmaz dizilerinden olan Çocuklar Duymasın ile tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile evlenmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.
İki çocuk annesi olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman Özalp, evliliğini bitirme kararı aldı. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Sabah'ın haberine göre iki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
11 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ
Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
KIZLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ
Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.
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