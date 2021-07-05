Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari: Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor

Tatari, Müjgan'ın doğumuyla değişen hayatını da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Akşamları çalıştığım bir işim olduğunu, Müjgan'ı bırakma fikrinin bile nefesimi sıkıştırdığını, onunla olmayla kıyaslayınca çok sevdiğim mesleğimin bile önemsiz görüneceğini ve bütün bu işlerin nasıl bir dengeye oturacağını hiç düşünmemiştim... Doğurduğumdan beri hep düşünüyorum; nasıl yani 'Şimdi herkes çocuğunu benim Müjgan'ı sevdiğim kadar mı seviyor?' diye... Ne çok sevgi var demek şu dünyada!"

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