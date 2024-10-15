Çocukken görüp özendiği evi, ünlü ve zengin olunca almıştı... Vergisi ağır geldi, şimdi satıyor: Anahtarı verirken üzüleceğim

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Bu sözler on yıllardır müzik dünyasının en ünlü ve en çok kazananlarından biri olarak bilinen bir isme ait...

Kariyerinde zirveye ulaşmadan önce çocukluk ve ilk gençlik yıllarında basit işler yaparak geçinen bu ünlü, sonradan hayallerini gerçekleştirdi ve "Buralarda asla oturamam " dediği yerden lüks bir ev satın aldı. Doğrusu oranın da keyfini sürdü.

Ama şimdi rüya evini satmak zorunda. Bu konuda da gayet samimi davranıyor ünlü müzisyen... "Anahtarı yeni sahibine verirken belki de çok üzülüp pişman olacağım."

ÇOCUKKEN ÖZENEREK BAKTIĞI YERDE YILLAR SONRA EV SAHİBİ OLDU

Bir çocukken yaşamayı hayal ettiği yerde tam da istediği gibi bir ev satın alan bu ünlü "Piyano Adam" olarak bilinen Billy Joel. 75 yaşındaki müzisyen, yoksul bir çocuk olduğu dönemde işe gidip gelirken bakıp özendiği bölgeden gerçekten de dudak uçuklatan bir mülk sahibi oldu yıllar sonra.

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Söylediğine göre orayı da çok sevdi. Bu konuda New York Times'a verdiği röportajda şunları söyledi Joel: "Ben bu mülkü çok seviyorum. Burası kadar güzel başka bir ev olduğunu da düşünmüyorum. Burayı küçük bir çocukken hayal ettim. Anahtarları yeni sahibine verdiğim zaman sanırım pişman olacağım."

YILLIK VERGİSİ ONA BİLE YÜKSEK GELDİ

Peki Billy Joel, bu kadar çok sevdiği bu evi neden satıyor dersiniz?

Elbette on yıllar boyunca sürdürdüğü kariyerinde hatırı sayılır bir servet kazandı usta müzisyen. Az bir ücretle çalıştığı işine gidip gelirken özenerek baktığı bölgeden çok beğendiği bir evi satın alacak kadar hem de.

Ama söylediğine göre artık orayı elinden çıkarmak zorunda kaldı.

Joel bunun nedenini de yıllık vergilerinin yüksekliğine bağladı.

Usta müzisyen, mülkünün yıllık 600 bin dolara yaklaşan emlak vergisinin kendisi için bile yüksek olduğunu ve bu yüzden de çok sevdiği mülkünü satmaya karar verdiğini açıkladı.

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Usta müzisyen bu vergi miktarının ucuz olmadığını belirterek "Finansal olarak başarılıyım ama bu miktar yine de çok" diye anlattı.

Billy Joel, New York Long Island'daki mülkünü 2002 yılında 22.5 milyon dolara satın almıştı. Şimdi ise çocukluk hayallerini süsleyen o evi 49.9 milyon dolara satışa çıkardı. Bu fiyat, öyle bir mülk için epey "kelepir" bile sayılır.

BİR DEĞİL ÜÇ TANE YÜZME HAVUZU VAR

Joel'in vergisi nedeniyle elinden çıkarmaya karar verdiği bu mülkü gerçekten de ultra lüks olanaklarla donatılmış durumda.

Mülkün kentine ait bir helikopter pisti ve çok geniş bir plaj şeridi var. Evin geniş arazisinde yürüyerek dolaşmak da o kadar kolay değil. Golf arabası kullanmak daha büyük kolaylık sağlıyor.

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Ana binanın yanı sıra bir de misafirhanesi bulunan mülkün toplam 18 tane yatak odası var.

Bowling salonu ve bu tür ünlü evlerin olmazsa olmazlarından yüzme havuzu da Billy Joel'in elinden çıkarmaya karar verdiği evinin sunduğu olanaklar arasında. Tabii bu arada bir değil üç tane yüzme havuzu olduğunu da hatırlatalım.

Billy Joel bu mülkü satın aldıktan sonra yıllar içinde etraftaki satılık yerleri de alarak araziyi 26 dönüme çıkardı.

YİNE DE RÜYA EVİNDE YILLARCA YAŞAYIP HEVESİNİ ALDI

New York Bronx'ta dünyaya gelen Billy Joel çocukluk yıllarında yakındaki Hicksville'de yaşarken basit işlerde çalışırdı.

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Bisikletiyle işe gidip gelirken de bu zengin muhitten geçip etrafına göz atardı.

Söylediğine göre o lüks evlerde yaşayanlara da çok özenirdi. Ama kariyerindeki başarıları sayesinde hayalini gerçekleştirdi. Hatta orayı satışa çıkaracak kadar da hevesini aldı.

Joel'in satışa çıkardığı mülkünün kendine ait helikopter pisti bile bulunuyor.





Atlantik Okyanusu'na nazır manzarası da lüks evin dikkat çeken özelliklerinden.





Her ne kadar evinin yıllık vergilerinin kendisi için yüksek olduğunu söylese de 75 yaşındaki müzisyenin serveti 200 milyon dolara yakın.