Çocukken beraber oyun oynuyorlardı... Şimdi altı kişilik kocaman bir aile oldular... 23 yıldır bir yastığa baş koyuyorlar

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İşte şimdi öyle bir çiftin aşk öyküsünü anlatacağız size...

Bu çifti dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi TV ekranlarından tanıyor. Onlar tanıştıklarında ikisi de aileleriyle yaşayan iki küçük çocuktu.

Sonra aradan yıllar geçti ve tam 23 yıldır evliler... Üstelik geçip giden bu zaman içinde dört tane de çocuk sahibi oldular.

EVLİLİKTE 23 YILI GERİDE BIRAKTILAR

Bu öykünün kahramanlarından biri TV ekranlarının en ünlü pasta şeflerinden biri olan Buddy Valastro, diğeri de karısı Lisa...

2001 yılında evlenen çift, geçtiğimiz günlerde yuvalarının 23'üncü yılını kutladılar. Bunu hem aile içinde yaptılar hem de sosyal medyadan sevinçlerini paylaştılar.

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Buddy Valastro, karısıyla evlendikleri gün çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "Seninle geçen 23 yıllık aşk, kahkaha ve sayısız anı. Gücünle, nezaketinle ve ailemizi bütün hissettirme şeklinle beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Seninle geçen her gün bir nimet. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım sonsuza kadar" diye yazdı.

Karısı Lisa da kendi sosyal medya sayfasından yıllar içinde çekilen pozlarını paylaştı ve kocasına duygu yüklü bir mesajla seslendi: "Hayatımın aşkı ve dört güzel çocuğumuzun muhteşem babası yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu hayatı seninle paylaşmak en büyük hediyeydi! İşte birlikte sevgi, kahkaha ve unutulmaz anlarla dolu nice yıllara. Kalbim her zaman senin, seni seviyorum."

Takipçilerinden çiftin bu paylaşımlarına çok sayıda beğeni, yorum ve mutluluk dileği içeren mesajlar geldi.

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Mutlu çift, kendi sosyal medya sayfalarından ayrı ayrı evlilik yıl dönümlerini kutladı.





ONLAR ÇOCUKKEN AİLELERİ GÖRÜŞÜYORDU

Mutlu çiftin tanışıklığı ise çok eskilere yani çocukluk yıllarına uzanıyor... O sırada Lisa ile Buddy'nin aileleri görüşüyordu. Onlar da aileleri bir araya geldikçe birlikte vakit geçirme fırsatı buluyorlardı.

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Aradan yıllar geçti. Lisa, Buddy'nin kuzenlerinden biriyle arkadaşlık ediyordu o sırada. Sonra ikilinin yolları bu kez bir gece gezmesinde farklı bir şekilde kesişti.

Aralarında bir aşk doğdu. O sırada Lisa 19, Buddy ise 22 yaşındaydı. Hayatlarını resmen birleştirme isteği için ise fazla uzun zaman geçmesi gerekmedi. İki yıllık bir flörtün ardından 2001 yılında hayatlarını birleştirdiler.

Aradan geçen yıllar içinde Buddy Valastro, hem kariyerinde hem de TV ekranlarında ünlü bir pasta şefi haline geldi. Ailesinin ve kariyerinin çimentosu ise karısı Lisa oldu.

Lisa ve Buddy Valastro, 23 yıl içinde dört tane çocuk sahibi oldular... İlk çocukları Sofia dünyaya geldi önce. Ardından da Bartolo, Marco Carlo dünyaya geldi.

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TV DÜNYASINDA 'PASTACILAR KRALI' OLARAK TANINIYOR

Eğer mutfakta vakit geçirmeye özellikle de birbirinden lezzetli ve rengarenk pastalar yapmaya meraklıysanız büyük ihtimalle Buddy Valastro'nun adını duymuşsunuzdur. Belki sunduğu programları bile izlemiş olabilirsiniz.



TV dünyasında "Pastacılar Kralı" olarak tanınan 46 yaşındaki Buddy Valastro, 2001 yılında evlendiği Lisa Valastro'dan dört tane çocuk sahibi. 20 yaşındaki Sofia, 19 yaşındaki Bartolo Buddy, 16 yaşındaki Marco ve 12 yaşındaki Carlo'nun da aile işine girmesine sıcak bakıyor.

Ama onun isteği üç çocuğunun sadece "patron gibi" davranması değil. Aile şirketinin her bölümünde aktif olarak görev almalarını istiyor. Buna tuvalet temizlemek de dahil!

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SORUMLULUK DUYGUSU AŞILAMAK İÇİN

ABD çapında tanınan bir pastacı zincirinin sahibi olan tam adıyla Bartolo Valastro, kendisi de aile işini sürdürüyor. Kamera karşısına geçtiği TV şovu sayesinde de sadece bir pasta ustası değil aynı zamanda bir ekran yüzü olarak da tanınıyor.

Buddy Valastro, geçen yıl Fox News'a verdiği röportajda çocuklarının çok şanslı olduğunu söyledi. Kendisinin yaşam tarzı sayesinde onlarında "şımartılmış" bir hayat sürdürdüklerini sözlerine ekledi ünlü pastacı.

Buna bir diyeceği yok ama bir baba olarak çocuklarına sorumluluk duygusu aşılamak için yaptığı farklı şeyler de var. Ki onları birçok zengin aile yapmamayı tercih ediyor.

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Valastro'nun anlattığına göre çocuklarını görenler onların ne kadar gerçekçi olduğunu söylüyor. Bunun nedenini de şöyle anlattı ünlü pastacı: "Bu, benim ve eşimin onları gerektiği şekilde yetiştirdiğimiz anlamına geliyor. Benim iş yerime gelip çalışıyorlar. Ne yapmak istedikleri kendilerine kalmış. Ama kesinlikle sorumluluk duygusunu öğrenmeleri gerekiyor."

BAZEN YERLERİ SİLİYORLAR, BAZEN TUVALET TEMİZLİYORLAR

Buddy Valastro'nun anlattığına göre çocukları kendi sahibi olduğu iş yerlerine gittiklerinde ellerinin ve dizlerinin üzerinde yerleri fırçalıyorlar. Kimi zamaN tuvaletleri temizliyorlar, kimi zaman da rafları temizliyorlar. Bu şekilde de onları görenler bu çocuklara saygı duyuyor.

Valastro, böyle sorumluluk duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi kendi babasından öğrendiğini de sözlerine ekledi: " Babamın bana öğrettiği buydu. Bugün hala bunu uyguluyorum. Ve bunu çocuklarıma da aşılamam gerekiyor."

Amacının çocuklarına bazı değerleri öğretmek olduğunu belirten usta pastacı "Bunlar örnek göstererek vermeniz gereken dersler. Ama aynı zamanda çocuklarımla şakalaşırız, güleriz, yemek yeriz" diye sürdürdü sözlerini.

KENDİSİ DE BABASININ FIRININI TEMİZLEYEN BİR ÇOCUKTU

Bugün "pastacılar kralı" olarak tanına Buddy Valastro, kendisi de çocukken adını aldığı babasının fırınında çalışarak bu işleri öğrendi. Henüz 11 yaşındayken mutfakta temizlik yaparak babasına yardımcı oldu. Ardından 15 yaşına geldiğinde pasta süslemeye başladı.

Valastro'nun babasının da kendisinin de mesleğe adım attığı fırın aslında 1910 yılında Carlo Fuastaffero tarafından açıldı.

Valastro'nun babası 1964 yılında burayı satın aldı. Babası 1994 yılında kanser nedeniyle 54 yaşında öldüğünde Buddy Valastro, okulu bırakıp işin başına geçti. O sırada kendisi de henüz 17 yaşındaydı. Bu şekilde başladığı aile şirketini ABD'nin dört bir yanında faaliyet gösteren fırınlar zincirine dönüştürdü.

'Pastacılar Kralı' Buddy Valastro, eşi Lisa ile 2001 yılından bu yana evli. Çiftin dört tane çocuğu var. Babasının dükkanında çalışarak iş hayatına atılan Valastro, kendi çocuklarına da aile mesleğini öğretiyor.