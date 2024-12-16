Çocuk yaşta yıldız olmuştu… Şimdi kendi çocuklarını kucağından indirmiyor: İyi ki kız doğurdum!

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2000'lerin başında Disney Channel için çekilen orijinal dizisi Zack ve Cody'nin Lüks Yaşamı ve çok sevilen High School Musical serisindeki rolleriyle dünya çapında genç bir yıldız oldu Ashley Tisdale.

Bir dönemin çocuk ve genç yıldızı Ashley Tisdale şimdilerde kendi çocuklarını büyütüyor

2012’de tanıştığı besteci Christopher French’le 2014’te evlenen ve mutlu bir yuva kuran Tisdale üç ay önce ikinci kez anne olma sevinci yaşamıştı.

Ünlü oyuncu ikinci kez anne olduğunu bu tatlı fotoğrafla duyurmuştu

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"KIZ ANNESİ OLMAK DÜNYANIN EN HARİKA ŞEYİ"

Kızlarıyla fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan yıldız isim 2 kız çocuğu annesi olmanın dünyada en sevdiği şey olduğunu söyledi.

3 yaşında Jupiter Iris ve 3 aylık Emerson Clover adında iki kızı olan Ashley Tisdale, annelik macerasının hayatını pek çok yönden tamamen değiştirdiğini söylerken kız annesi olmaya bayıldığını da itiraf etti.

Ünlü oyuncu kocası Christopher French'le evliliğinde 10 yılı iki çocuklu olarak devirdi

People dergisine röportaj veren Ashley Tisdale “Açıkçası bu benim en sevdiğim şey ve hayatımı pek çok açıdan değiştirdi” derken annelik için en doğru zamanı seçtiğini ve buna çok minnettar olduğunu da söyledi.

39 yaşındaki Tisdale ve eşi Christopher French Mart 2021'de Jüpiter'i, Eylül 2024'te ise Emerson'u kucaklarına aldılar.

Büyük kızının kardeşi olduğu için hâlâ çok heyecanlandığını söyleyen ünlü oyuncu onun için “Abla olmayı kesinlikle çok seviyor” diyor.

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Bu yılın başlarında Tisdale, TikTok'ta yayınladığı bir videoda zor geçen ilk hamileliğinin ardından tekrar hamile kalmaktan ne kadar korktuğunu itiraf etmişti.

KORKTU AMA KIZI KARDEŞSİZ KALSIN İSTEMEDİ

“Jupiter'i doğurduktan sonra 'Bunu bir daha yapmayacağım' dedim. Sanırım fiziksel olarak benim için gerçekten zordu. Çok korkunç bir deneyim yaşamıştım” dedi ünlü oyunucu.

İlk doğumunda çok zorlandığını itiraf eden Ashley Tisdale ikinci kez anne olmaya korksa da kızının abla olmasının önüne geçmek istememişti

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Yaşadıklarından sonra “sevimli küçük bebeğin dünyaya gelmesinin ne büyük bir lütuf olduğunu düşünmeye başladım” diyen Tisdale kızının tek çocuk olarak kalabileceğine ikna olmaya başlamıştı.

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Ancak, 3 yaşındaki kızları Jupiter'in diğer çocukların yanında ne kadar sosyal olduğunu gördükten sonra, kocasıyla birlikte onun mutlaka küçük bir kardeşle büyümesi gerektiğine karar vermişlerdi.