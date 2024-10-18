Çocuk yaşta yıldız olmuştu… Önce hayallerini sonra da akıl sağlığını kaybetti… Şimdi görenler tanıyamıyor

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İlk önce çok sevilen hastane dizisi ER’da rol alan sonra da sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Star Wars / Yıldız Savaşları adlı film serisinin 1999 yılında vizyona giren Gizli Tehlike bölümünde yer alan Jake Lloyd da bu isimlerden biri…





DAHA 10 YAŞINDA DÜNYANIN TANIDIĞI BİR YILDIZ OLMUŞTU

Henüz 10 yaşını yeni doldurmuşken Star Wars serisinin kötü adamı, tarihe geçen karakteri Darth Wader’ın Anakin Skywalker’ken çocukluğuna beyaz perdede hayat veren Jake Lloyd, bu rolüyle dünya çapında adını duyurmuştu.

Filmin izleyicilerden ve eleştirmenlerden aldığı kötü yorumlar büyük reklam ve tanıtım kampanyalarıyla adı duyurulan çocuk yıldız Jake Lloyd’u da etkiledi.

Oynadığı tek rolle dünya çapında şöhrete kavuşan çocuk yıldız daha sonra yaşadığı trajik olaylarla bugün tanınmayacak hale geldi...

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Jake Lloyd, belki de bir gün büyük bir yıldız olma hayalleri kurarken en son 2005 yılında bir yapımda rol aldı ve ardından oyunculuğa veda etmiş oldu.

OYUNCULUK HAYALİ YARIM KALDI, RUH SAĞLIĞINI KAYBETTİ

Sinema yıldızı olma hayalleri yarım kalan Jake Lloyd, uzun bir süre gözlerden uzak kaldıktan sonra hakkındaki üzücü haberlerle gündeme gelmişti.

Ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlayan Jake Lloyd’a 2008 yılında şizofreni teşhisi kondu. Ancak ailesi oğullarının bu teşhisin farkında olmadığını ve durumunu da kabul etmediğini söyledi. 18 aydır psikiyatrik tedavi gören Jake Lloyd geçtiğimiz gün Los Angeles sokaklarında gezerken böyle görüntülendi

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Gözden Kaçmasın Bir film tüm hayatını değiştirdi… Dünya yıldızı oldu ama sağlığını kaybetti Haberi görüntüle

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Geçen sene kötü bir atak geçiren ve 18 ay boyunca bir akıl sağlığı merkezine tedavi gören 35 yaşındaki Jake Lloyd geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta ortaya çıktı. Sakal bırakan ve görenlerin tanımakta zorlandığı Jake Lloyd bir spor salonundan çıkmış ve elindeki protein içeceklerinin çöplerini geri dönüşüm kutusuna atıyordu.

Jake, çok beklenen Star Wars filminde rol aldığında10 yaşına yeni basmıştı, ancak genç yıldız Anakin Skywalker tasviri nedeniyle yoğun inceleme ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Jake Lloyd uzun yıllar önce aldığı şizofreni teşhisi yüzünden zor günler geçiriyor

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SIK SIK HASTANEYE YATIP TEDAVİ GÖRÜYOR

27 yaşındayken ehliyetsiz kullandığı arabayla yakalanan sonra da peşine düşen polislerden kaçan Jake Lloyd önce hapse atılmış, buradan da bir psikiyatri kliniğine yollanmıştı.

Adı hep yaşadığı bu büyük buhran yüzünden karıştığı olaylarla anılan Jake Lloyd geçen yıl da annesiyle birlikte hamburger yemeye gitmiş, buradan dönerken de hızla akan trafikte annesinin kullandığı arabayı durdurup yola fırlamıştı.

Birkaç gün önce yeniden ortaya çıkan ünlü oyuncu bu olayın ardından polis çağrıldıktan sonra yeniden hastaneye kaldırıldı ve 18 ay daha psikiyatrik tedavi aldı.

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“OĞLUM HÂLÂ STAR WARS’LA İLGİLİ HER ŞEYİ İZLİYOR”

Star Wars’da rol almasının üzerinden 25 yıl geçen Jake Lloyd’un annesi Lisa oğlunun filmleri hâlâ sevdiğini ve ara sıra izlediğini söylüyor.

Oynadığı rol ona şans getimemiş olsa da annesi Jake Lloyd'un hâlâ bütün Star Wars yapımlarını izlediğini söylüyor

Annesinin sözlerine göre Star Wars’la ilgili son yıllarca çekilen dizilerin de hayranı. Oğlu Jake Lloyd’un için “Tüm yeni Star Wars şeylerine bayılıyor. İnsanlar Jake'in Star Wars'tan nefret ettiğini düşünüyor. O bayılıyor. Jake Star Wars filmini çekmeye bayıldı. Çok eğlendi,” diyen annesi oğlunun son doğum gününde bile ona Star Wars oyuncakları hediye edildiğini söyledi…