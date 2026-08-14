Daha çocukken çalışmaya başladı, hem çok ün hem de bol para kazandı: Bu yaşta ev sahibi olmaktan utanıyorum

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Dünya çapında milyonları ekran başına toplayan efsane dizi Game of Thrones’da rol almaya başladığında henüz 11 yaşındaydı. O yaşta üstesinden gelmesi zor bir rolü çok büyük bir başarıyla canlandırarak adını dünyaya duyurmayı başardı.

Daha sonra Pedro Pascal’la birlikte başrolünü paylaştığı The Last of Us dizisi de çok beğenildi ve Bella Ramsey henüz 22 yaşında olmasına rağmen Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi ve Emmy Ödülleri'nde adaylıklar kazanmayı başardı.

Genç yıldız küçücükken başladığı kariyerinde bu büyük başarılarla birlikte elbette büyük bir şöhret ve bolca para da kazandı.

Ancak tüm şöhretine rağmen son derece mütevazı bir duruş sergileyen Bella Ramsey bu durumdan utandığını saklamıyor…

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Çok izlenen dizilerle başladığı kariyerinde sinema filmlerinde de rol almaya başlayan Bella Ramsey’nin tahmini net serveti 1,5 milyon sterlin civarında ve genç yıldız ilk evini satın aldığını açıkladı.

Ancak Guardian’a verdiği röportajda bundan utandığını söyledi. “Bu bana çok yanlış geliyor, sanki daha büyük yaşta olana kadar bunu yapmamamız gerekiyor gibi geliyor, ben bunu biraz erken yaptım.” diyen Bella Ramsey yaşıtlarının önüne geçmekten dolayı kendini rahatsız hissediyor.

Sözlerine “11 yaşında çalışmaya başladım yani kariyerlerimde onuncu yılım” diyen Bella Ramsey “Sanırım insanlar 21 yaşında çalışmaya başlıyor ve 31 yaşında ev alıyorlar, bilmiyorum” diye devam etti.

“Şimdiki koşullarda ev almak imkansız ve ben sadece insanlara çok fazla para ödeyen bu sektörde çalıştığım için bunu yapabildim.” diyen Bella Ramsey İngiltere’de kendi yaşıtları ev alamayıp kendisi alabildiği için bundan çok utandığını söylüyor.

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Geçen yıl açıklanan rakamlara göre, yükselen konut maliyetleri, İngiliz genç yetişkinlerin ebeveynlerinin evinden ayrılmamalarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa neden oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, 20'li yaşların ortalarında evden ayrılanların sayısının azaldığını, kira ve ipotek maliyetleri (depozito için tasarruf etme yeteneği de dahil) ve belirsiz iş piyasasının seçimlerini etkilediğini gösteriyor.

Bella Ramsey geçen yıl, Haziran 2021 ile Temmuz 2022 arasında çekilen The Last of Us dizisinin ilk sezonunda otizm teşhisi aldığını açıklamıştı. İngiliz yıldız, resmi teşhisini paylaşmayı o zamana kadar istemediğini ve bunu gizli tuttuğunu da itiraf etmişti.

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Bella, İngiliz Vogue dergisi için yaptığı cesur bir söyleşide otizm teşhisi aldığını açıklarken “Teşhis özgürleştiriciydi, herkesin yapabildiği kolay günlük işleri yapamamak konusunda kendime karşı daha zarif davranmamı sağladı. Otizmli olmak etiketi benim için çok yardımcı oldu çünkü kendimi anlamama yardımcı oldu” dedi.