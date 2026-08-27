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Çok istedi ama anne olmak kısmetinde yoktu... Doğurmadığı çocuklarına altından daha değerli bir vasiyet bıraktı

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#Dolly Parton#Country Müzik#Dolly Parton Öldü
Çok istedi ama anne olmak kısmetinde yoktu... Doğurmadığı çocuklarına altından daha değerli bir vasiyet bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 17:44

"Tanrı benim çocuk sahibi olmama izin vermedi... Ben de bütün çocukları benimmiş gibi severim..." Bunlar önceki gün hayata veda eden ünlü şarkıcı Dolly Parton'ın sözleri.

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Hayatının tek büyük aşkı Carl Thomas Dean ile 1966'dan onun hayata veda ettiği 2025 yılına kadar evli kalan Parton, bu süreçte hiç anne olma mutluluğunu yaşayamadı.

Sonradan anlattığına göre flört ederken de yeni evlendiklerinde de hep çocukları olacağını düşünüyorlardı.

Çok istedi ama anne olmak kısmetinde yoktu... Doğurmadığı çocuklarına altından daha değerli bir vasiyet bıraktı
DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARINA İSİM BİLE SEÇİYORLARDI
 Hatta kocasıyla beraber doğmamış çocukları için isim bile seçiyorlardı.

Ama bu hayalleri hiç gerçek olmadı.

Bunun nedeni de Parton'ın daha 38 yaşındayken histerektomi ameliyatı geçirmesi.

Rahmini aldırmak zorunda kalan Parton, ondan sonra da çocuk doğurma şansını kaybetti. Bu durum yüzünden bir süre de depresyon tedavisi gördü.

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Verdiği bir röportajda o dönemi "Birden bire orta yaşlı bir kadın olmuştum... Karanlık zamanlardı" diye anlattı.

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Çok istedi ama anne olmak kısmetinde yoktu... Doğurmadığı çocuklarına altından daha değerli bir vasiyet bıraktı

SONRA BÜTÜN ÇOCUKLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA KARAR VERDİ
Depresyona girmiş olsa da Parton çıkış yolunu yine kendisi buldu... Doğumdan 5 yaşına kadar olan çocuklar için Hayal Kütüphanesi adlı bir kütüphane oluşturdu.

Onu bu yola yönelten de babasının okuma yazma bilmemesi oldu. 12 çocuklu yoksul bir ailenin kızı olan Parton, kendisiyle aynı koşullarda yaşamak zorunda kalan çocuklar için oluşturdu bu kütüphaneyi.

Bu kütüphaneden maddi durumu yetersiz çocuklar, ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Parton her yıl hatırı sayılır bir miktarda kitap bağışıyla Hayal Kütüphanesi'ni genişletiyordu.

1995 yılında başlattığı bu girişim kapsamında şarkıcı ABD'den İngiltere'ye Kanada'dan Avustralya'ya milyonlarca çocuğun okuması için kitaplar gönderiyordu.

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Çok istedi ama anne olmak kısmetinde yoktu... Doğurmadığı çocuklarına altından daha değerli bir vasiyet bıraktı

ÇOCUKLARA BİR NOTLA VEDA ETTİ
Ölümünden kısa bir süre önce de Hayal Kütüphanesi'nden yararlanan çocuklara veda etti... Ve son bir kez onlara altın değerinde bir vasiyette bulundu.

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Çocuklara hitaben kaleme aldığı mektubuna zamanın nasıl hızlı geçtiğini anlatarak başladı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Sanki daha dün aileniz ve arkadaşlarınız size ilk hikayenizi okuyordu. Siz daha birer bebektiniz. Şimdi 5 yaşındasınız ve okula başlayacaksınız. Bu nasıl da heyecan verici!"

 Dolly Parton, hiç tanımadığı ama okuma imkanı sunduğu çocuklara okumaya devam etmelerini öğütledi. "Okumaya devam edeceğinize dair bana söz vermelisiniz... Yerel kütüphaneye gidin orada sizin yaşınızdaki çocuklar için kitaplar bulacaksınız" dedi.

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Çok istedi ama anne olmak kısmetinde yoktu... Doğurmadığı çocuklarına altından daha değerli bir vasiyet bıraktı

'BÜYÜK HAYALLER KURUN... ÖĞRENEBİLECEĞİNİZ HER ŞEYİ ÖĞRENİN'
Grammy ödüllü Parton, her kitabın bir hazine olduğunu hatırlattıktan sonra "Her yeni kitabı açtığınızda yeni arkadaşlarla tanışacak ve büyülü yerlere harika yolculuklar yapacaksınız" satırlarına yer verdi.

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Dolly Parton çocuklara "Büyük hayaller kurun, öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin... Size değer veren insanlara siz de değer verin. Bunları yaparsanız istediğiniz kişi olursunuz" diye seslendi.

Mektubunu da 1974 yılında yazdığı, sonradan Whitney Houston'ın Bodyguard filmi için seslendirdiği "I Will Always Love You" (Seni Her Zaman Seveceğim" dizesiyle bitirdi.

Kimseye söylemeden mücadele ettiği kanser nedeniyle 80 yaşında hayata veda eden Parton'un bu mektubu onun ölümünden sonra daha fazla dikkat çekti ve sosyal medyada viral oldu.

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Çok istedi ama anne olmak kısmetinde yoktu... Doğurmadığı çocuklarına altından daha değerli bir vasiyet bıraktı

Dolly Parton, yıllar önce katıldığı bir etkinlikte yakasına taktığı Read (Oku) yazan pırıltılı rozetiyle dikkat çekmişti.

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#Dolly Parton#Country Müzik#Dolly Parton Öldü

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