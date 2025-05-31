Çocuk isteyen herkese yardımcı olabilirim... Bir de Japon pop yıldızından bebeği varmış!

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Ama 53 yaşındaki milyarder Musk ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre ünlü iş insanının, dünyanın dört bir yanında çocukları var. Bunlardan biri de adı açıklanmayan bir Japon pop yıldızı...

Üstelik yine bu son iddiaya göre Elon Musk "çocuk sahibi olmak isteyen herkese sperm bağışlayabileceğini de" belirtti.

MUSK'IN 13'ÜNCÜ ÇOCUĞUNUN ANNESİ

Sahip olduğu servetten çok çocuklarıyla gündem olan Elon Musk ile ilgili bu iddiayı ortaya atan kişi Ashley St Claire...

Onun adını bütün dünya Elon Musk'tan Romulus adı verilen bir erkek çocuk sahibi olduğunu açıklamasıyla bu yılın başlarında duydu zaten.

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Ashley St. Clair, Elon Musk ile ilgili olarak yine "bomba gibi" bir iddiada bulundu. Bu iddialar da New York Times'ta yayınlanan bir makalede yer aldı.

Söz konusu makalede "St. Clair'in ileri sürdüğüne göre Elon Musk, dünyanın dört bir yanında çocukları olduğunu söyledi. Buna bir Japon pop yıldızı da dahil. Musk, aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyen her kadına sperm vermeye hazır olduğunu da belirtti" satırları yer aldı.

Ashley St. Clair'in iddiasına göre Elon Musk, zaman zaman kendi sosyal medya platformu olan X'te (eski adıyla Twitter) paylaştığı mesajlardan da anlaşıldığı üzere dünyada giderek düşen doğum oranlarından endişe duyuyor.

SIRRI SAKLAMASI KARŞILIĞINDA MİLYON DOLARLAR TEKLİF ETMİŞ

Bu ilginç iddiaların sahibi olan Ashley St.Clair'in adını bütün dünya bu yılın şubat ayında yaptığı bir açıklamayla öğrendi.

St. Clair, geçen yılın eylül ayında Elon Musk'tan bir erkek bebek dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Üstüne üstlük, ünlü iş insanının bu konuda ağzını sıkı tutmasını istediğini, karşılığında yüksek miktarda para teklif ettiğini de ekledi.

Fakat Ashley St. Clair'in belirttiğine göre basın, bu bebekten haberdar olmuştu ve bunu kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyordu. Ondan önce gerçeği kendisi duyurmak istemişti.

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St. Clair'in anlattığına göre Musk, bu bebeği gizli tutması karşılığında Ashley St. Clair'e 15 milyon dolar teklif etti.

TEKLİFİ BİR ARACI KULLANARAK YAPTI

Sonra da bebeğin bakımı için aylık 100 bin dolar vermeyi önerdi. Bu aylık ödemeler ise Musk'ın isteğine göre çocuk 21 yaşına gelinceye kadar sürecekti.

Musk bu pazarlıkları kendisi yapmadı. Bu konuda iş ortaklarından Jared Birchall'u aracı olarak kullandı. Hatta sadece bebeği değil, Musk ile ilişkisini saklamasını da istedi.

Ama yine söylenenlere göre eğer Ashley St. James günün birinde anlaşmanın koşullarını bozarsa yani konuşursa kendisine verilen 15 milyon doları geri ödemek zorunda kalacaktı.

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Sonuç olarak Ashley St. Clair bu para teklifini geri çevirdi. Bunun nedenini de "Oğlumun, gelecekte kendisini gayrimeşru hissetmesini istemedim" diyerek açıkladı.

BİLİNEN GERÇEK: FARKLI ANNELERDE TOPLAM 14 ÇOCUĞU VAR

İsterseniz Elon Musk'ın kimlerden kaç tane çocuğu olduğunu da bir hatırlayalım. Geçen ay Musk'ın şu anda birlikte yaşadığı Shivon Zillis, bir erkek evlatları doğurduğunu geçen ay sosyal medyadan duyurdu. Böylece çiftin çocuk sayısı dörde çıktı.

Elon Musk, ilk kez 2002 yılında baba oldu. Çocuklarından birini kaybetti ama onunla birlikte toplamda 12 çocuk babası. Bu yeni iddiayla birlikte sahip olduğu çocukların sayısı 13'e çıktı.

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Musk, altı çocuğuna ilk karısı Justine Wilson ile evliliğinden sahip oldu. Nevada adlı oğlunun hayatı kısa sürdü.

EN ÇOK ÇOCUK ŞU ANKİ SEVGİLİSİNDEN

Ama ikizleri Griffin ve Vivian, üçüz çocutları Kai, Saxon ve Damian artık gençlik çağlarında. Musk ile Wilson 2000 yılında evlendiler ama sekiz yıl sonra boşandılar.

Ünlü iş insanı, şarkıcı Grimes ile ilişkisinden 2020 yılında şu anda yayından ayırmadığı oğlu X'e sahip oldu. Eski çift ayrıldıktan sonra da iki çocuk daha yaptı. Bu çocuklara da Y ve Tau adları verildi.

Elon Musk'ın şirketinde çalışan Shivon Zilis'ten de Strider ve Azure adında ikizleriyle, Arcadia adlı bir kızı vardı. Son olarak bunlara bir erkek bebek eklendiğini de Zilis geçen mart ayında sosyal medya hesabından duyurdu.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇOCUKLARININ SPERM DONÖRÜ OLDUĞU İDDİASI VAR

Elon Musk, bir dönem Amber Heard ile birliktelik yaşadı. Hatta ondan ayrıldıktan sonra çok acı çektiğini de saklamadı. Heard'ün taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen kızı Oonagh'ın sperm donörünün de Musk olduğu konuşuldu.

Hatta Amber Heard, geçtiğimiz haftalarda biri kız diğeri erkek ikiz bebeklerinin de ailesine katıldığını açıkladı.

İşte o zaman Elon Musk'ın güzel oyuncunun ikizlerinin de sperm donörü olduğu iddiası bir kez daha gündeme geldi. Yine de bu konudaki sır perdesi tam olarak aralanmış değil.