Çocuk için birlikte oluyor demişlerdi: Tebrikler sevgilim, çoktan hak ettin!

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İşte böyle bir aşkın ve evliliğin kahramanlarıydı Sofia Vergara ile Joe Manganiello…

Ünlü çift 2015'te başlayan evliliklerini geçen yıl resmen sessiz sedasız bitirdi... Sonra da yollarına devam etti.

Sekiz yıldır birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı ve gittikleri her yerde öylesine etkili aşk tabloları çiziyorlardı ki onların ayrılığı hayranları için kötü bir sürpriz oldu.

Ama ayrılık gerçekti... Birbirlerine çok yakıştıkları düşünülen çift yolun sonuna gelmişti.

KİMSE İNANMADI AMA ATEŞLİ AŞIKLAR GERÇEKTEN AYRILDI

Geçen yıl yaptıkları ortak bir ayrılık açıklamasının ardından ikisi de bir süreliğine suskun kaldı.

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Sonra Vergara, El Pais'e verdiği röportajda sessizliğini bozdu ve "Kocam benden yapamayacağım bir şey istedi... Çocuk doğurmamı istedi" diyerek bu yüzden ayrıldıklarını ileri sürdü. Anlattığına göre zaten bir yetişkin oğlu vardı ve 50 yaşından sonra yeniden anne olmak istememişti.

47 yaşındaki Manganiello'nun ise hiç çocuğu yoktu ve aileyi genişletmek istemesi normaldi. Ama ona istediğini veremeyeceği için de çift ayrılmıştı.

Her ne kadar Manganiello aylar sonra bu iddianın doğru olmadığını ileri sürse de bir zamanların ateşli aşıkları Joe Manganiello ile Sofia Vergara bu ayrılık öyküleriyle hatırlanıyor.

Artık Vergara, kendisi gibi boşanmış ve çocuklu ortopedik cerrah Justin Salliman ile birlikte. Manganiello da 35 yaşındaki oyuncu, model ve sunucu Caitlin O'Connor ile yeni bir aşka yelken açtı....

HAYATINDAKİ GELİŞMELERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURUYOR

Manganiello'nun kendisinden büyük eski karısı Vergara'nın ardından genç O'Connor ile birlikte olmaya başlaması da "Bu sefer çocuk hayaliniz gerçekleştirir" söylentilerine neden olduysa da yakın çevresi bu iddiayı yalanladı.

Ama sonuç olarak Manganiello; yeni aşkıyla hayatından gayet memnun.

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Sosyal medya aracılığıyla aşklarını resmiyete döktükten sonra da artık sevgilisi Caitlin ile ilgili duygularını kimseden saklamıyor.

Manganiello, son olarak Caitlin O'Connor'ın hayatındaki mutlu bir gelişmeyi Instagram sayfasından duyurdu ve onu tebrik etti.

'TEBRİKLER SEVGİLİM... BUNU ÇOKTAN HAK ETTİN'

Ünlü oyuncu, sevgilisinin Unitown Lisesi Şöhretler Listesi'ne adının konulmasını kutladı. Instagram sayfasında sevgilisinin törende konuşma yaparken çekilen bir pozunu paylaşan Manganiello; "Bunu çoktan hak ettin" diye yazdı.

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi de "evlen bu kadınla" diye seslendi ünlü oyuncuya.

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Caitlin O'Connor ile Joe Manganiello'nun ilişkilerinin ilk döneminden bu yana "çocuk" meselesi yine gündemden hiç düşmüyor.

Fakat çifte yakın kaynaklara göre çiftin bir arada olmasının nedeni bu değil. Elbette zaman içinde bir çocukları olursa bu ilişkinin bonusu olur. Ama Manganiello ile O'Connor birbirlerini sevdikleri için birlikte bir hayat kurdular.

'ONLAR BİRBİRLERİNE GERÇEKTEN DELİ GİBİ AŞIK'

TMZ adlı internet sitesinin haberine göre Manganiello, kendisinden genç sevgilisiyle sadece çocuk sahibi olmak için birlikte değil.

Siteye konuşan kaynaklara göre Manganiello ile O'Connor arasında inanılmaz ve kopması çok zor bir bağ var. İkisi de birbirlerine sırılsıklam aşık.

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Yine bu kaynaklara göre Manganiello ile O'Connor çocuk sahibi olma konusunu öyle oturup konuşmuş bile değiller.

Ama ikisi de elbette ortak bir çocukları olmasını istiyor. Üstelik aşıklar, çocuk konusunu aralarında bir gerilim nedeni haline getirmeyi de istemiyorlar.

Özetle kaynaklara bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor, sadece çocuk için birlikte değiller. Birbirlerini sevdikleri ve mutlu oldukları için bir aradalar.

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Joe Manganiello Men's Journal'e verdiği röportajda Sofia Vergara 'nın çocuk yüzünden boşandıkları yolundaki sözlerini yalanladı. Eski eşiyle evliliklerinin bitme nedeninin çocuk olmadığını savundu.

Ama evlilik öncesinde flört ettikleri dönemde de bu konuda Vergara ile uzun uzun konuştuklarını sözlerine ekledi.

"Sofia'ya eğer artık anne olmak istemiyorsa bunun sorun olmayacağını, bunu anlayacağımı söyledim" diye konuştu yakışıklı oyuncu.

Bir çocuk sahibi olamadıkları için Vergara'dan boşanmadığını ısrarla vurgulayan Manganiello, zaten evliliğin ilk bir buçuk yılında bu konuda girişimleri olduğunu saklamadı.

"Ona eğer bu konuda işler yolunda gitmezse bile onu terk etmeyeceğim konusunda yemin ettim. Ve gerçekten de terk etmedim" diye sürdürdü sözlerini.