'Çocuk doğurması için onunla birlikte' diyorlardı... Beyaz elbise herkesi yanılttı: Biz de evlendiniz sandık!

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Boşandığı karısının iddiası oydu ki oyuncu bir çocuk sahibi olmak istemiş ancak karısı yaşı geçtiği için buna yanaşmamıştı.

Her ne kadar boşandığı kocası bunu yalanlasa da kendisinden epey genç bir başka meslektaşıyla aşk yaşamaya başlayınca bu konu yine gündeme geldi.

Bu ünlü oyuncu şimdi de sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündemin üst sıralarına yerleşti. Bunun nedeni de kendisinin ve sevgilisinin giydiği kıyafetler.

ÇOCUK MESELESİ ÇOK KONUŞULDU

Bu anlattığımız ünlü oyuncu Joe Manganiello.

48 yaşındaki Manganiello, karısı Sofia Vergara'dan boşanırken de çok konuşulmuştu. 52 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Vergara ile evliliğini geçen yıl resmen bitiren Manganiello, bir süredir genç meslektaşı Caitlin O'Connor ile birlikte.

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Manganiello ile evliliği bittiği sırada Vergara "Benden çocuk doğurmamı istemişti. Ama ben bu yaştan sonra artık çocuk doğurmak değil torun sevmek istiyorum" demişti.

Aylar sonra Manganiello bu sözleri yalanladı.

ASLINDA GALA GECESİNE GİTMİŞLERDİ

Ama 34 yaşındaki O'Connor ile aşk yaşamaya başlayınca bu kez de "Demek Vergara doğruyu söyledi, ortada bir çocuk konusu var" sözleri yine kulislerde dolaşmaya başladı.

Öyle ya da böyle Joe Manganiello, hem eski evliliği hem de yeni sevgilisiyle sık sık gündeme geliyor.

İki aşık geçtiğimiz gün de New York'ta bir gala gecesine katıldı. İkisi de gayet şık giyindi o gece için. Manganiello siyah üzerine beyaz çizgili pantolonu, kravatı ve ceketiyle gayet yakışıklı görünüyordu.

Sevgilisi Caitlin O'Connor da beyaz bir elbise giydi.

İLK ANDA HERKES EVLENDİKLERİNİ SANDI

Sonra o gece çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı Manganiello.. Aslında amacı o gala gecesinin ne kadar güzel olduğunu ifade etmekti. Ama kıyafetleri nedeniyle o görüntü bir nikah pozuna benzetildi.

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Hatta Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor'ın o pozunda ilk anda ünlü oyuncunun köpeğinin üzerindeki örtüyü bir gelin buketine benzetenler bile oldu.

Durum böyle olunca da zaten onlardan benzer bir haber bekleyen takipçileri onların evlendiği yanılgısına düştü. Ama elbette o poza dikkatli bakıp da Manganiello'nun mesajını okuyanlar gerçeği kavradı.

TANIŞMALARI ŞEHİR EFSANESİNE DÖNMÜŞTÜ

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor'ın ilişkisinin başlaması da gayet ilginç. O konuda da Manganiello'nun kucağından düşürmediği, artık hayatının önemli bir parçası haline gelen sevimli köpeğinin de katkısı var.

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35 yaşındaki Caitlin O'Connor ile 47 yaşındaki nişanlısının geçen yılın ağustos ayında katıldıkları bir partide jakuzide tanıştıkları ileri sürülüyordu.

Çift, bu konuda öylesine sessiz kaldı ki herkes onların gerçekten de parti düzenlenen evde jakuzi keyfi sırasında birbirleriyle tanıştığına inandı.

Fakat O'Connor durumun tam da öyle olmadığını geçtiğimiz günlerde anlattı.

Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre parti verilen evde gerçekten de bir jakuzi vardı. Zaten ilerleyen saatlerde konukların bazıları da oraya gitti. Ama Joe Manganiello ile tanıştığı yer bambaşka bir yerdi.

ASLINDA MUTFAKTA TANIŞMIŞLAR

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor ilk olarak geçen yılın eylül ayında birlikte bir spor salonundan çıkarken yan yana görüntülendiler.

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Zaten magazin dünyasında Vergara'dan ayrıldıktan sonra Manganiello'nun gönlünün yeni birine kaydığı konuşuluyordu. İşte o görüntüler o yüzden ilgi çekti.

Ama Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre Manganiello ile ilişkileri ondan yaklaşık bir ay önce başlamıştı.

Model ve oyuncu olarak tanınan O'Connor, yakışıklı oyuncuyla nasıl tanıştıklarını da şöyle anlattı: "Onu ilk kez parti verilen evin mutfağında gördüm. Yani orada tanıştık."

Tabii bunun hemen ardından da gülerek "Sonra herkes jakuziye gitti" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

ARDINDAN 'KÖPEK TESTİ' GELDİ

Caitlin O'Connor, Joe Manganiello'yu ilk gördüğünde neler düşünüp hissettiğini de anlattı. Söylediğine göre yakışıklı oyuncunun güzel gülümsemesinden etkilendi en çok. Onu gayet nazik bulduğunu da belirtti.

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Genç oyuncunun söylediğine göre Joe Manganiello o partiye giderken de neredeyse hiçbir yerde kucağından indirmediği köpeği Bubbles da vardı.

Manganiello, yeni tanıştığı Caitlin'in kucağına sevimli köpeğini bıraktı. İşte aralarındaki ilk kıvılcım da o anda çaktı zaten.

Bakın bunu da şöyle anlattı O'Connor o anları: "Bubbles, kucağımda hemen uykuya daldı. Joe da bana aslında köpeğinin kimseyi sevmediğini ama benim kucağımda uyuyakaldığını söyledi. Sonra da biz seninle buluşup görüşmeliyiz dedi."

Bir başka deyişle Joe Manganiello'nun kalbi de çok sevdiği köpeği Bubbles'ın daha ilk anda sevdiği bu genç kadına ısındı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten.