Çocuk da yaptı kariyer de! İkizlerini 48 yaşında kucağına almıştı: İyi ki bu kadar geç doğurmuşum

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Hamile olduğunu ilk duyurduğunda kimileri onu eleştiri yağmuruna tutmuş, ileri yaştaki annelik isteğinin bencilce olduğunu bile söylemişti.
ONA BENCİL BİLE DEDİLER AMA ŞİMDİ ÖYLE MUTLU Kİ
Oysa iki yaşındaki ikizleriyle mutlu yuvasını şenlendiren yıldız isim hayatı boyunca aradığı mutluluğu buldu ve bırakmaya da niyeti yok.
Hilary Swank 37 yaşında yumurtalarını dondurmuş, 47 yaşında hamile kalmış ve 2023'te, 48 yaşındayken ikizlerini doğurarak anne olmuştu.
GEÇ ANNE OLMAK EN BÜYÜK AVANTAJI OLDU
50'li yaşlarda ebeveynlik yapmanın faydalarını verdiği röportajda anlatan Swank geç yaşta anne olmaktan hiç pişman değil.
Hatta bunun ne kadar avantajlı olduğunu artık çok sabırlı olduğunu söyleyerek anlatıyor ve “40'lı yaşlarımın başında olabileceğimden çok farklı bir ebeveynim” diyor.
"Çok daha anlayışlıyım. Sanırım çocuklarımla eskiden olduğumdan çok daha farklı bir şekilde ilgileniyorum. Beyinleriyle gerçekten ilgileniyorum. Onları neyin harekete geçirdiğini merak ediyorum” diyen Hilary Swank anneliğinin kariyerine etkisini de anlattı.
KARİYERİ ÇOCUKLARIYLA ARASINA GİREMEDİ
Kariyerinin en parlak döneminde iki kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına uzanıp büyük bir başarı kazanan Hilary Swank “Zaten oturmuş bir kariyerim var, bu yüzden işim ve annelik arasında bölünmüş değilim. Onlara zaman ayırabiliyorum ve gerçekten yanlarında olabiliyorum” diyor.
Hilary Swank ve eşi Philip Schneider bugün kızları Aya ve oğulları Ohm'un ikinci doğum günlerini kutluyor.
KARMAŞADAN UZAKTA, DOĞAYLA İÇ İÇE BÜYÜYORLAR
“Philary” olarak anılan altı yıllık evli çiftin Washington Eyaleti ve Colorado'da birer evleri bulunuyor. Çocuklarını Los Angeles’ın karmaşasından uzakta, doğayla iç içe büyütüyorlar.