‘Çocuk da yaparım kariyer de’ dedi, genç yaşında anne oldu… ‘Bir daha o rolleri hiç oynayamadım’

Bununla da kalmayıp yapımcılığa el attı. Hem kendi film ve dizilerini hem de sektörden birçok meslektaşının çalıştığı yapımların projelerini yöneterek Hollywood’da söz sahibi oldu, genç yıldızlara destek verdi.

Tüm bunlara bakınca Reese Witherspoon için eskilerin deyimiyle “bir koltukta çok karpuz taşıyor” desek abartmış olmayız…

Üstelik Reese Witherspoon tüm bunları başarırken bir yandan da üç çocuk annesi oldu, onları büyüttü, evlilikleri sona erdikten sonra çalışan bir bekar anne olarak herkesin takdirini topladı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında kariyerinin ilk dönemlerinde Ryan Phillippe ile yaptığı evlilik ve genç yaşında anne olmasıyla ilgili samimi açıklamalar yapan güzel yıldız bir de itirafta bulunarak “Tüm bunları yaptım ama bilmediğim çok şey vardı. Bunları da sonradan anladım” dedi.

Ryan Phillippe’le 1999’da evlenen ve 2008’de boşanan Reese Witherspoon ilk çocuğu olan kızı Ava’yı evlendiği yıl doğurmuştu.

Genç yaşta anne olduktan sonra oyunculuk kariyerinde yapması gereken fedakarlıkları olduğunun bile farkında olmadığını söyleyen ünlü oyuncu bunun bir yandan da iyi bir şey olduğunu, bu zorlukları bilmeden atıldığı yolda böylece daha kolay devam edebildiğini söyledi.

49 yaşındaki Witherspoon, anne olduktan sonra yavaş yavaş etrafındakilerden “Artık kariyerin konusunda işin çok zor” şeklinde uyarılar almaya başladığını da söyledi.

“Aile ve kariyer, anne olmak ve çalışan bir aktris olmak” arasında denge kurmaya çalışırken “kabul edemeyeceği roller” olduğunu açıklayan Reese Witherspoon 2001’de “Legally Blonde” filmiyle dünya çapında büyük bir yıldıza dönüştüğünde korktuğunu söyledi.

Aslında bu ani gelen ün işine yaramış, o hiç rol aramamış, tüm yapımcılar ve yönetmenler onun kapısını çalmaya başlamıştı.

Bir yandan artık anne olduğu için kabul etmek istemediği roller olduğunu söyleyen Reese Witherspoon bir yandan da meslektaşlarından ilginç bir uyarı aldığını açıkladı.

Sektördeki birçok kadın oyuncu ona gelip anne olduğu için anne rolleri kabul etmek istese de Witherspoon’a bunu asla yapmamasını söylemişti.

Hollywood’da yazılı olmayan bir kural gibi yıllar içinde öğrendiği şey ise anne rolü oynayan bir oyuncunun artık bu rollerden kurtulamadığı, başka roller için düşünülmediği ve hatta artık yaşı genç olsa da “yaşlı” gibi algılandığını anlamıştı acı da olsa…

Bunun şimdilerde değiştiğini sevinçle anlatan Reese Witherspoon kendi dönemi içinse “20'li ve 30'lu yaşlarımda bu çok önemliydi: 'Anne rolünü oynamayın. Hiçbir erkek sizi istemez ya da kimse o filmi izlemek istemez çünkü kimse anneyle ilgili bir film izlemek istemez” diyor.

Reese Witherspoon’un Ryan Phillippe’yle evliliğinden 26 yaşında Ava adında bir kızı ve 21 yaşında Deacon adında bir de oğlu var. Ava ünlü annesine, Deacon da babası Ryan Phillippe’e ikizi kadar benzemeleriyle ünlendiler.

Reese Witherspoon 2011’de Jim Toth ile evlenmiş, bu evlilikten de şu anda 12 yaşında olan oğlu Tennessee’yi dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncunun ikinci evliliği de 2023’te sona ermişti.