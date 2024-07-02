Çocuğunu doğurmamak için ilk kocasını aldatmıştı... İkinci kocasıyla hayalleri gerçekleşti... 'Çiçek gibi' kızı artık lise mezunu

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Yılların nasıl geçtiğini bile anlayamayan bu ünlüler, çocuklarını birer birer okudukları okullardan mezun edip hayatlarının bundan sonrası için ilk adımı attılar. İşte bunlardan biri de ünlü sunucuydu...

İkinci evliliğinden dünyaya gelen büyük kızını lisedeki son gününde yalnız bırakmadı bu ünlü sunucu. O büyük günde çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ÇİÇEK DESENLİ ELBİSELER GİYDİLER

Kızlarının dünya evine girmesinden bir adım önceki bu büyük mutluluğu yaşayan kişi, ünlü İngiliz sunucu Amanda Holden ile kocası Chris Hughes.

53 yaşındaki Holden, ikinci kocasından dünyaya gelen büyük kızı Lexi'yi liseden mezun etti. Lexi'nin lisedeki son gününde de onu yalnız bırakmadı. Genç kızın mezuniyet töreninde annesi Amanda Holden'ın yanı sıra kardeşi Hollie de yer aldı.

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Bu arada ünlü sunucu ile kızlarının birbirleriyle uyumlu, çiçek desenli elbiseler giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Amanda Holden, o gün kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını coşkulu bir mesaj eşliğinde paylaştı. Holden "Okuldaki en son gün... Seninle daha fazla gurur duyamazdım. Zeki, komik, güçlü ve tamamen büyümüş kızım... Dünya senin... Git ve olabildiğince "büyük" yaşa. Annen, baban ve Hollie seni seviyor" diye yazdı.

Mutlu anne Holden'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Holden'in iki kızı da güzellikleriyle dikkat çekiyor.





Bazı gecelerde kırmızı halıda annesine eşlik eden Lexi ya da tam adıyla Alexa, model olarak kariyer yapmaya da başladı bile.

Amanda Holden, şimdi ikinci kocası Chris Hughes ile birlikte iki kızını büyütüyor. Ama ilk kocasından bir çocuk doğurmak istemediği için ayrılmış, hatta onu aldatmıştı. Holden 22 yaşındayken tanıştığı ilk kocası Les Denis ile 1995 yılında evlendi. Aralarında büyük yaş farka vardı. Kocası o sırada 40 yaşındaydı. Holden, düğünden beş yıl sonra bir yapımda birlikte çalıştığı Neil Morrisey ie ilişki yaşadı. Olay ortaya çıkınca da Holden ile ilk kocası Denis boşandı.Bunun altında yatan aşka bir neden vardı. Holden, anne olmayı istiyordu. Ama çocuklarının babasının kocası Les Denis olmasını istemiyordu. Sonuç olarak araya aldatma da girince Holden ile Denis boşandı. Amanda Holden 2008 yılında şu andaki kocası Chris ise evlendi ve iki tane kız çocuğu dünyaya getirdi.





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HİÇ DURMADAN AĞLADI

Bu yaz çocuğunu liseden mezun eden ünlü annelerden biri de Jennifer Garner oldu. Eski eşi Ben Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü olan Violet de liseyi bitirdi.

Garner, kızının mezuniyet töreninde mutluluktan ve gururdan neredeyse hiç durmadan ağladı. O anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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ÖZEL LİSEDEN MEZUN OLDU

Bir zamanların çocuk yıldızı Brooke Shields de bir süre önce büyük kızı Grier Hammond'un mutluluğuna tanıklık etti.

Shields ile kocası Chris Henchy, 18 yaşındaki küçük kızlarının New York'taki bir özel liseyi tamamladığı törene birlikte katıldı.

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Onlara büyük kızları Frances Rowan da eşlik etti. Brooke Shields'in kızı Grier, özel günü için beyaz askısız bir elbise giydi. Elinde bir buket taşıyan genç kız, birçok kişi tarafından geline benzetildi.

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BABASI UNUTTU AMA ANNESİ VE SEVGİLİSİ YANINDAYDI

Tom Cruise ile evliliği boşanmayla bitti ama Katie Holmes'un bu konudaki en büyük kazancı biricik kızı Suri oldu. Artık 18 yaşında bir genç kız olan Suri Cruise da okuduğu liseden mezun oldu.

Babası Tom Cruise, annesinden boşandıktan sonra hiç arayıp sormadığı kızı Suri'nin mezuniyetine de katılmadı. Ama Katie Holmes oradaydı. Önce diploma alan Suri ve arkadaşları bir gün sonra da bu kez mezuniyet partisine katıldı.

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Mezuniyet töreninde Suri ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı da adında gizliydi. Suri, o törende babasının soyadı olan Cruise'u kullanmadı. Bunun yerine annesinin ikinci adı Noelle'i soyadı olarak kullandı. Genç kız, Suri Cruise yerine Suri Noelle olarak tanıtıldı.

SEVGİLİSİ BİLE VARMIŞ

Suri her iki etkinlikte de çok mutlu görünüyordu. Bunun tek nedeninin liseyi bitirmesi olmadığı da bir gün sonra ortaya çıktı. Suri, ilk gençlik aşkının heyecanıyla tanıştı çünkü.

Mezuniyet töreninde kendisine eşlik eden Toby Cohen ile Suri'nin sevgili olduğu birkaç gün sonra New York'taki ünlü Central Park'ta öpüşürken çekilen görüntüleriyle gözler önüne serildi.

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KAMYON KASASINDA MEZUNİYET KUTLADILAR

Mezuniyet sevincini sadece gösteri dünyasının ünlüleri yaşamadı elbette. Bir süre önce Danimarka tahtına oturan Kral Frederik ile Kraliçe Mary de dört çocuklarının en büyüğü olan Christian'ın lise mezuniyetine tanıklık etti.

Kral ve Kraliçe, tüm diğer anne- babalar gibi töreni kendileri için ayrılan koltuklardan izledi. O anlarda ikisi de cep telefonlarıyla geleceğin kralı, büyük oğulları Christian'ı görüntüledi.

GELENEĞİ ONLAR DA YERİNE GETİRDİ

Christian, okuldaki törenin ardından İskandinav ülkelerinde uygulanan bir başka geleneğe de dahil oldu. Arkadaşlarıyla birlikte bir kamyon kasasına binen Christian, Kopenhag sokaklarında çığlık çığlığa mezuniyetini kutladı.

ONUN KIZI ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

Bu yıl bir de çocuklarının üniversite mezuniyetini kutlayan ünlüler vardı. Oyuncu Julianen Moore da bunlardan biriydi.

Bart Freundlich ile evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan kızı Liv, Northwestern Üniversitesi'ni bitirdi. Moore ve kocası, oğullarıyla birlikte Liv'in bu mutlu günün sosyal medya üzerinden de kutladı.

İLK MEZUNİYET HEYECANI

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Bruce Willis'in ikinci eşi Emma Heming'den dünyaya gelen iki kızından biri olan Mabel ise ilkokulu bitirdi. Küçük kızın bu özel gününe babası katılamadı.

Ama annesi Emma ve anneannesi ile ablası Evelyn oradaydı. Willis'in eski eşi Demi Moore ile o evlilikten doğan kızları Rumer ile Tallulah Willis de Mabel'i mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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ONLARIN KIZI DA İLKOKULU BİTİRDİ

Bir başka ilkokul mezuniyeti mutluluğunu da gösteri dünyasının çok çocuklu çiftlerinden Jessie James Decker ile Eric Decker yaşadı. Bu yılın şubat ayında dördüncü çocukları da dünyaya gelen Decker çifti, kızları Vivianne'ın ilkokulu bitirmesi şerefine düzenlenen törene tam kadro katıldı.