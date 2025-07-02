Çocuğu yaşındaki sevgilisinden bir oğlu olmuştu… 85'ini deviren efsane oyuncu çapkınlık yaparken yakalandı!

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Yaşam enerjisi sadece gülen yüzü ve hâlâ mesleğine dört elle sarılmasından değil, eski günlerini aratmayan hareketli aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor…

Usta oyuncu bir süredir ekim ayında gösterime girecek olan “Maserati: The Brothers” filminin çekimleri için Roma'da bulunuyordu.

Yoğun geçen çekim programından sonra akşam yemeği için dostlarıyla buluşan Al Pacino bu yemekte İtalyan bir güzelle samimi şekilde yakalandı.

Adının Caterina Di Terlizzi olduğu öğrenilen ve bir gazeteci olan İtalyan güzel gece boyu usta oyuncuyla koyu bir sohbete dalmıştı.

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İkili birlikte gülüp eğlenirken bu güzele çapkın bakışları kameralara yakalanan Al Pacino Caterina Di Terlizzi’den bir de öpücük alınca keyfi iyice yerine geldi.

Al Pacino gece boyunca bu İtalyan güzelle yakınlaşsa da ikilinin arasında bir şeyler olup olmadığı meçhul.

Hollywood’un en büyük aktörlerinden biriyle görüntülenince bir anda herkesin merak konusu olan İtalyan güzelin 2020 yılında iletişim ve medya alanında stajını tamamlamış ve 2023 yılında Luis Guido Carli Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almış başarılı bir gazeteci olduğu ortaya çıktı…

LinkedIn'de kendini “İtalya'da yaşayan dünya gezgini” olarak tanımlayan Di Terlizzi, şu anda NBC News için serbest gazeteci olarak çalışıyor.

Al Pacino 2023 yılının yazında 31 yaşındaki Noor Alfallah’tan Roman adını verdiği bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Başlarda Noor Alfallah için Al Pacino’nun ününü ve servetini kulanmak istiyor yorumları yapılsa da ailesi zaten çok zengin olan ve kendisi de Hollywood yapım şirketlerinde yöneticilik yapan bu ismin aslında sadece kendisinden yaşça büyük erkeklere ilgi duyan biri olduğu söylenmeye başladı.

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İkilinin birbirini uzun süredir tanıdığı ortaya çıkmıştı ancak bir yandan da Al Pacino’nun bu hamilelikten haberi olmadığı ve bir çocuğu olacağına inanmakta zorlandığı iddia edilmişti.

Basına Al Pacino’nun Noor Alfallah’tan DNA testi talep ettiği haberleri yansıdı ancak usta aktörün basın temsilcisi bu iddiaları reddetti.

Noor Alfallah oğlu doğduktan kısa bir süre sonra onun tam velayetini talep ederek mahkemeye başvurmuş ve Al Pacino’dan da nafaka ve gelecekteki eğitim masrafları için maddi istekte bulunmuştu.

Bu haber ikilinin foğumdan sonra ayrıldığı düşüncesine yol açsa da Al Pacino ve Noor Alfallah uzun süre birlikte görüntülenmeye devam ettiler.

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İkilinin ekim ayından sonra ayrıldıkları ve artık sadece oğulları için arkadaşça görüştükleri söyleniyor.

Al Pacino 2 yaşına basan oğlu Roman için Noor Alfallah'a aylık 30 bin dolar nafaka ödüyor. Bir yandan da eğitimi için ona belli bir miktar toplu ödeme yaptığı söyleniyor.

Dördüncü çocuğunu 80 yaşından sonra kucağına alan efsane oyuncunun oyunculuk koçu Jan Tarrant'tan 36 yaşında Julie Marie adında bir kızı ve oyuncu Beverly D'Angelo'dan da 24 yaşında Anton James ve Olivia Rose adında ikizleri var.