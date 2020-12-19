MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCizre’ye yardım
GeriMagazin Cizre’ye yardım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Cizre’ye yardım

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Cizre’ye yardım
Abone Olgoogle-news

Engelsiz Yaşam Vakfı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle toplanan, ünlü isimlerin de destek verdiği yardımlar, Cizre’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılayı’nın işbirliğiyle organize edilen, Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel’in destekleriyle toplanan yardımlar önceki gün Cizre’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ünlü isimler, son eksikleri kontrol ederek yardım taşıyan araçları uğurladı.

Kadın sanatçılara pozitif ayrımcılık yapılıyor

Coşkun Sabah, organizasyonda merhum sanatçı Ferdi Özbeğen’i de anarak şunları söyledi:

“Ferdi çok eski dostumdu. Hep kendisine değer verilmediğinden yakınırdı. Sektörde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ajda Pekkan, şu an 74 yaşında ve ‘süper star’ deniliyor. Hiç o yaştaki bir erkek sanatçıya buna benzer bir şey denildiğini gördünüz mü? Kadın sanatçılara yıllardan beri ayrım yapılmıştır ve erkek sanatçılar ikinci planda tutulmuştur.”

Cizre’ye yardım

Evet, beni aldattı

Sabah, “Askerdeyken Hülya Avşar beni, Tanju Çolak’la aldattı” sözleri hakkında açıklama yaptı: “Katıldığım bir programda soruldu bu soru. Herkesin bildiği bir konu zaten... Ben de ‘evet, doğru’ dedim. Ne deseydim... Olmuş olan bir şeye ‘olmadı’ mı deseydim.”

False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle