Çizgi romanıyla büyük başarı kazandı

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Oyuncu Metin Akdülger, temmuz başında çıkardığı çizgi romanı “Görmüş Geçirmiş Kaptan 88 – Babanın Son İcadı” ile kısa sürede büyük başarıya imza attı. Çocukluk arkadaşı Oğuz Öğün’le birlikte kaleme aldıkları bilim kurgu macera, Sadi Güran’ın çizimleriyle piyasaya çıktı.

Dört hikâye olarak kurguladıkları çizgi romanın ilk kitabı, çizgi roman tutkunlarının büyük beğenisini toplarken, işin uzmanları da romanı “dünya çapında” bir hikâye olarak nitelendirdi.





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Kısa sürede iyi bir satış rakamına ulaşan hikâyenin ikincisini hayranları şimdiden merakla bekliyor.Metin Akdülger’in kendi çizimleri de kitabın arka sayfalarında yer alıyor. Belli ki küçük yaşlardan itibaren bilim kurguya kafa yormuş, hikayeler kurgulamış.Ben bu hikâyenin dizi olmasını da bekliyorum açıkçası… Yolu açık olsun…

Doğum günü hediyesi: Capri





Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, kendine doğum günü hediyesi olarak Capri seyahati armağan etti! Yeni yaşına sevdikleriyle birlikte Capri’de girmek isteyen Şendir’in bu dileğini sevgilisi Can Helvacıoğlu gerçeğe dönüştürdü. Burada arkadaşlarıyla buluşan sevgililer, Capri’nin yanı sıra Positano, Amalfi, Sorrento gibi İtalya kıyılarını gezdi. Hem yeni yaşını kutlayan hem de sevdikleriyle keyifli bir tatil geçiren Burcu Şendir’e de ben de nice yıllar diliyorum.

Amerika yolcusu





Oyuncu Gülseven Yılmaz’ı şimdilerde Hollywood heyecanı sarmış. Dizi ve sinema filmlerin aranan oyuncusu Gülseven Yılmaz, işadamı Mustafa Göçen ile evlendikten sonra Los Angeles’a yerleşmiş hem oyunculuk eğitimi alırken iki çocuğunu bu ülkede dünyaya getirmişti. Koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye gelen güzel oyuncuya, Hollywood’dan teklif gelmiş. Aile dostları olan ünlü oyuncu James Franco’nun film teklifine olumlu yanıt veren Yılmaz, eylül ayında projenin detayını konuşmak için Los Angeles’a gidecek.

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Dostları buluşturan düğün









İzmir’in önde gelen sanayicisi Yaman Şınlak ve eşi Esin Şınlak’ın kızı Selin Şınlak, armatör Arif Uzuner ve eşi Arzu Uzuner’in oğlu Halil Efe Uzuner’le, Esma Sultan Yalısı’nda yapılan bir düğünle evlendi. Her iki ailenin, ülkenin dört bir yanından gelen konuklarının bir araya geldiği törene, Prof. Dr. Neşe Kavak ve eşi Cavit Kavak, oğulları Hasan ve Mehmet’le birlikte katıldı. Konukların kokteylin ardından masalarına geçmesiyle Selin Şınlak ve Halil Efe Uzuner, altı şahidin huzurunda ömür boyu mutluluğa “evet” dedi.

Tatile devam

İş dünyasının ünlü ismi Allan Hakko ve oyuncu sevgilisi Merve Oflaz da seyahat tutkunu. Herkes bayram tatilini bitirip evine dönerken, onlar Mikonos’a gitti. Cuma günü Yunanistan’ın bu sevilen adasına giden çift, kısa bir kaçamağın ardından işlerinin başına İstanbul’a dönecek…

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