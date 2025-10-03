Cıvıl cıvıl yuvası şimdi bomboş... Ünlü oyuncu elinde kalan tek çocuğunun ardından ağlıyor!

Haberin Devamı

Diğer yanda ise hayatın gerçekleri var. Her çocuk büyür ve günün birinde kendi kanatlarıyla uçmak için yuvadan ayrılır..

İşte Hollywood'un ünlü yıldızlarından Julia Roberts'ın başına gelen tam da bu.

2002 yılında evlendiği Danny Moder'dan 20 yaşında, biri kız diğeri erkek ikizleri, bir de 18 yaşında oğlu olan Roberts, şimdi bomboş evinde kocasıyla baş başa kaldı.

Benzer durumdaki her anne gibi onun da yüreği hızla çarpıyor. Bir yandan bir zamanlar küçücük birer bebek olan çocuklarının büyümesine seviniyor, diğer yandan da onlar evden gittiği için gözyaşı döküyor.

EN KÜÇÜK ÇOCUĞU DA EVDEN AYRILDI

Çünkü Roberts ile Moder'ın, kısa süre önce 18 yaşına giren en küçük çocuğu Henry de aile evinden ayrıldı. Amacı da okuyup kendi hayat yolculuğuna başlamak.

57 yaşındaki Julia Roberts bu gerçeği konuk olduğu The Late Show With Stephen Colbert adlı programda açıkladı.

Colbert, Julia Roberts'a çocuklarının evden gitmesinden sonra bu duruma nasıl dayandığını sordu: "Bir noktada kocan seni çocuğunun odasında daireler çizip yürürken ve bir yandan da ağlarken buldu mu?" dedi.

Ardından da kendi karısı Evie böyle yaparken onu yakaladığını ve sonra alıp odadan çıkardığını anlattı. Bunu yaptıktan sonra da kızının odasının kapısını bantla kapattığını ekledi.

Roberts ise bu konuda şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bu gerçekten komik. Herkes çocuklarının harika olduğunu düşünür... Bana göre benim çocuklarım da mükemmel. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum."

Roberts ile Moder'ın en küçük çocuğu Henry de artık büyüdü ve evden ayrılacak yaşa geldi.





İKİZLER İKİ YIL ÖNCE EVDEN AYRILDI... ŞİMDİ BAŞ BAŞA KALDILAR

Roberts, çocuklarının da kendisiyle vakit geçirmekten hoşlandıklarını ve sık sık evi ziyaret ettiklerini söyledi.

Yıldız, daha önce 2023 yılında ikizleri Hazel ve Phinneaus'un evden ayrıldığını açıklamıştı. O dönemde en küçük oğlunun evde olmasının iyi bir şey olduğunu da sözlerine eklemişti... "Bence böyle yüzde 50 ayrılık güzel... Henry bunu seviyor ama o da kardeşlerini özlüyor" demişti.

Ama şimdi Julia Roberts ile Danny Moder, bir zamanlar üç çocuklu olan evlerinde baş başa kaldılar. Bir başka deyişle ikinci balayını yaşıyor çift.

Çiftin ikizleri iki yıl önce evden ayrıldı. En küçük çocuğun onlarla birlikte kalması bir teselli oluyordu. Ama o da gidince Roberts şimdi özleminden gözyaşları döküyor.