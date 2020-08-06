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Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:07,Son Güncelleme:

Çirkin sözlerinin ardından Murat Övüç'e bir şok daha!

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Çirkin sözlerinin ardından Murat Övüç'e bir şok daha!
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Antalya’da sahne aldığı Palm Beach Lara’da Yeşim Salkım’a küfür eden Murat Övüç’ün konser anlaşması iptal edildi. Övüç’ün yerine Yeşim Salkım sahneye çıkacak.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün geçtiğimiz günlerde sahne aldığı Palm Beach Lara’da Yeşim Salkım’a küfür etmesi tepki görmüştü. Murat Övüç’le olan konser anlaşmalarını iptal eden mekân yönetimi, 8 Ağustos’ta Yeşim Salkım konseri organize etti. Konsere, kadın misafirler ücretsiz giriş yapabilecek.

KADINA HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ

Yeşim Salkım da avukatı Merve Uçanok aracılığıyla Murat Övüç için hukuki ve cezai yollara başvuracağını açıklarken Palm Beach Lara’nın sosyal medya sayfasından yapılan basın açıklamasında “Yeşim Salkım’a yapılan saygısızlığı işletme olarak şiddetle kınıyoruz. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olma ilkemiz doğrultusunda Murat Övüç’le tüm konser anlaşmalarını iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Yönetim olarak kendisiyle bir daha çalışmama kararı aldık. Bizim için değerli olan kadınlarımızın her zaman yanında yer alacağız” ifadeleri kullanıldı.

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