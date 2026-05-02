'Cinsellik değil gerçek bir aşk sahnesiydi... Bitmesini hiç istemedim

Haberin Devamı

Ama sanmayın ki bu "unutamama" durumu sadece seyirci için geçerli. Bazı filmlerin bazı sahneleri, oyuncular için de ayrı bir değer taşır. Onların hafızasında da hatıralarında da diğerlerinden daha anlamlı bir yere oturur.

O SAHNE HİÇ BİTMESİN İSTEMİŞ

Uzun kariyeri boyunca nice karaktere hayat veren Meryl Streep gibi ustalar bile o sahnelerin izlerini yıllarca taşır.

Artık Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri kabul edilen 76 yaşındaki Streep, meslek hayatının hiç unutamadığı sahnesini anlattı.

Söz konusu sahne, Streep'in başrollerini Robert Redford ile paylaştığı Out of Africa (Benim Afrikam) adlı filmden.

Haberin Devamı

ŞİİR OKUYARAK SAÇINI YIKIYORDU

1985 tarihli bu filmde Meryl Streep, Danimarkalı bir kontesi, Robert Redford da özgür ruhlu bir avcıyı oynuyordu. Danimarkalı yazar Karen Blixen'in kendi hayatından izler taşıyan romanından uyarlanan filmdeki olaylar Kenya'da geçiyordu.

Meryl Streep'in oynadığı karakter, kocasıyla Kenya'ya taşınır. Orada da Redford'un canlandırdığı özgür ruhlu avcıyla tanışır. Afrika'nın büyüleyici ama zorlu coğrafyası kadar tutkulu bir aşk doğar aralarında.

İşte o filmde Meryl Streep'in unutamadığı sahne de zaten filmin en etkileyici bölümlerinden biri. Söz konusu sahnede Redford, bir nehrin kıyısında inanılmaz bir şefkatle Streep'in saçlarını yıkıyordu.

Üstelik de Samuel Taylor Coleridge'in "The Rime of Ancient Mariner" adlı şiirinden dizeler eşliğinde.

'ÇOK SEVİŞME SAHNESİ GÖRDÜK... AMA BU SEVGİ DOLU DOKUNUŞU HİÇ GÖRMEMİŞTİK'

İşte seyirciyi de büyüleyen o sahne aradan geçen bunca zamana rağmen Meryl Streep'in aklından da hiç çıkmadı.

Haberin Devamı

Usta oyuncu, Vanity Fair ile bazı filmlerinin yeniden izlenmesi sırasında verdiği demeçte o sahneye değindi. O anlardan ne kadar etkilendiğini anlattı.

Streep o sahne hakkında "Bir sevişme sahnesi değildi... Bir aşk sahnesiydi... Ve o gerçekten harikaydı" diye konuştu.

Meryl Streep "O sahnenin bitmesini hiç istemedim. Bana kendimi çok iyi hissettirdi" diye sürdürdü sözlerini.

Meryl Sreep, bundan iki yıl önce verdiği bir başka röportajda da aynı sahne hakkında "Bu aslında bir tür sevişme sahnesi" diye tanımlamıştı o unutulmaz görüntüleri. Ardından da eklemişti: "Cinselliğin ön plana çıktığı birçok sahne izledik. Ama o sevgi dolu dokunuşu ve özeni hiç görmedik" diye anlatmıştı.

Haberin Devamı

11 DALDA ADAY OLDUĞU OSCAR ÖDÜLÜNÜ 7 DALDA KAZANDI

Türkiye'de 1987 yılında Benim Afrikam adıyla gösterime giren filmin yönetmen koltuğunda sinemanın ustalarından Sydney Pollack oturuyordu.

Meryl Streep'in bu kadar etkilendiği saç yıkama sahnesini barındıran film, çekildikten ve gösterime girdikten bir yıl sonra en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu da dahil toplam 11 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

Streep ödülü kaçırsa da en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi uyarlama senaryo dahil yedi ödül kazandı.