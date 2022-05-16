Cinsel tacizle suçlanan oyuncu ve eşine hapis cezası: Kurbanın anlattıkları tüyleri ürpertmişti

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İKİSİ DE CEZA ALDI

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch ile birlikte kamera karşısına geçtiği Doctor Strange adlı yapımla tanınan Zara Phythian ile dövüş sanatları uzmanı ve eğitmeni olan kocası Victor Marke'ye cezaevi yolu göründü. 36 yaşındaki Zara Phythian 8 yıl, 59 yaşındaki kocası Victor Marke ise 14 yıl ceza aldı.

BÜTÜN YAPTIKLARI ÖNCEDEN PLANLANMIŞTI İDDİASI

İngiltere'de Nottingham Crown Court'ta görülen davaya bakan yargıç Mark Watson, bu taciz olayının "itici gücünün" Victor Marke olduğunu savundu. Yargıç Watson, Zara Phythian ile Victor Marke'nin, dövüş sanatları eğitmeni olmaları nedeniyle insanların kendilerine gösterdikleri saygıyı kötü niyetli şekilde kullandıklarını söyledi. Uzun süre tacizde bulundukları 13 yaşındaki bir kızın yanı sıra 15 yaşında bir başka kızı da taciz etmekle suçlanan çiftin bütün yaptıklarının, önceden planlandığı da duruşmada gündeme geldi.

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'BEN MASUMUM' DİYE KARŞILIK VERDİ

Çift, önceleri bu iddiaları yalanlamıştı. Duruşma salonunda aldıkları cezalar okunduğunda Phythian'ın aile üyeleri ona "seni seviyoruz Zara" diye seslendi. Zara Phythian da onlara "Ben masumum. Hepinizi seviyorum" diye karşılık verdi.

ONUN KÖLESİ HALİNE GELDİ: Bu arada dava sırasında Zara Phythian ve Victor Marke ile ilgili bir başka çarpıcı gerçek daha gün yüzüne çıktı. Buna göre Phythian şu anda evli olduğu Victor Marke ile tanıştığında henüz 14 yaşındaydı. Marke ise o sırada 37 yaşını sürüyordu. Aralarında 23 yaş fark olan çiftin ilişkisinin başlangıcında da bir anlamda bir "taciz" olayı gizli. Marke'nin eski bir iş ortağının anlattığına göre Marke, Phythian ile tanıştığında bir başkasıyla evliydi. Phythian, Marke'yi dövüş sanatlarındaki "ustası" olarak kabul ediyordu. Hatta 17 yaşındayken yer aldığı bir Shaolin töreninde Victor Marke onun "eğitmeni ve ustası" sıfatıyla hazır bulundu. Bob adlı kişinin İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre Zara Phythian o törende de Marke'nin kendisinden istediği her şeyi yapmaya yemin etti. Victor Marke'nin geçmiş yıllarda birlikte çalıştığı ve tam adını vermediği için sadece Bob olarak anılan bu kişi, Shaolin töreninin dövüş sanatları alanında çok önemli olduğunu ve o sırada verilen bütün sözlerin ciddiye alınıp yerine getirildiğini söyledi.. Bob'un ifadesine göre bu törende birini "ustanız" olarak kabul ettiğinizde artık onun sizden istediği her şeyi yapmayı da kabul etmiş olursunuz. Bob bu durumu "bir tür efendi- köle ilişkisine" benzeterek "Kendiniz için bile düşünmeniz gerekmiyor" diye konuştu. Victor Marke'nin geçmişte birlikte çalıştığı Bob, Phythian ile Marke arasında romantik ilişki öncesi böyle bir durum olduğunu belirtti.

'BANA ALKOLLÜ İÇKİ VERDİLER'

Nottinghamshire Post gazetesinin ortaya çıkardığına göre tüyler ürperten olay 2005 ile 2008 yılları arasında yaşandı. Şu anda bir yetişkin olan taciz kurbanı genç kız polislere "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu. Olayların yaşandığı dönemde 13 yaşında olan kurban, ilk taciz gerçekleştiğinde Marke çiftinin kendisine alkollü içki verdiğini ve sonra da her ikisinin de kendisiyle birlikte olduğunu da sözlerine ekledi.

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'KİMSENİN BANA İNANMAYACAĞINI SÖYLEDİLER'

Kurban, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak" dediğini de belirtti. Özellikle de Victor Marke'nin bu konuda ısrarcı olduğunu sözlerine ekledi. Kurban "Marke çiftinin benim üzerimde bir gücü vardı" dedi.

DÖVÜŞ SANATLARINDA KENDİSİNE YARDIM EDECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Taciz kurbanı, o dönemde Zara Phythian'ı ve onun tepkilerini taklit etmeye çalıştığını, her açıdan onun gibi davranmak için uğraştığını da sözlerine ekledi. Çiftin tacizine uğradığını ileri süren kurban, o dönemde Zara Phythian ile kocası Victor Marke ile dövüş sanatları konusunda çalışmalarına destek olmaları için iletişim kurduğunu anlattı.

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BİR BAŞKA KURBAN DAHA ORTAYA ÇIKTI: Bu arada tıpkı 13 yaşındaki bu kurban gibi, o dönemde 15 yaşında olduğunu ve Victor Marke'nin tacizine uğradığını ileri süren bir başka kurban daha ortaya çıktı. O da Marke'nin kendisine taciz ve tecavüz ettiği iddiasında bulundu.

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Olayla ilgili başka çarpıcı bir iddia daha var. O da oyuncu Zara Phytian'ın eşi olan Victor Marke'nin tacizlerin meydana geldiği dönemde başka bir kadınla evli olduğu. O evliliğini bitiren Victor Marke daha sonra adının birlikte taciz suçlamasına karıştığı Zara Phytian ile evlendi. O dönemde Zara Phytian 20'li yaşlarının Vickor Marke de 40'li yaşlarının başındaydı.

Zara Phythian'ın babası Andy Phythian da kızı Zara ile Victor Marke'nin ilişkisi hakkında konuştu. Zara dışında üç tane daha kızı bulunan Andy Phythian hepsinin de erken yaşlarda dövüş sanatlarına ilgi duyduğunu anlattı. Baba Phythian'ın sözlerine göre Zara, Victor Marke'nin dövüş sanatları okulunda kısa sürede onun en sevdiği öğrencisi haline geldi. Hatta Marke, Zara'nın ailesine "onun tekvando konusunda çok yenetekli olduğunu ve bu yüzden üniversite fikrini bir kenara bırakıp tam zamanlı olarak dövüş sanatlarına yoğunlaşmasını" önerdi. Kızı Zara'yı henüz 14 yaşındayken Victor Marke'nin eğitimine teslim eden baba Andy, aradan geçen zaman içinde ikili arasında sadece arkadaşlık ilişkisi olduğunu düşünüyordu. Hatta Victor Marke, bir başkasıyla evlenirken Phythian ailesini de törene davet etti. Fakat Zara 19 yaşına geldiğinde babasına Victor Marke'ye aşık olduğunu söyleyince Andy de "şoke oldu." Marke ile o sırada evli olduğu eşi yeni bir bebek sahibi olmuştu.Baba Andy bu yüzden kızı Zara ile bir süre konuşmadı. Aradan iki yıl geçtikten sonra Marke ona kızıyla evleneceğini söyleyip törende gelini kendisine onun teslim etmesini de istedi. Başlarda Zara Phythian ile Victor Marke'nin evliliği mutlu da görünüyordu. Zara da bir hayalini gerçekleştirip oyunculuğa da adım attı. Ancak sonra olaylar çocuklara cinsel tacizle suçlanıp cezaevine girmeye karar vardı.

Zara Phythian, Benedict Cumberbatch ile birlikte Doctor Strange adlı yapımda oynamıştı.