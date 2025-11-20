Cinsel taciz iddiaları kariyerini bitirmişti... Yıldız oyuncunun başını sokacak bir evi bile kalmadı... Otel odalarını mesken tuttu

Haberin Devamı

Bu içe dokunan sözler, öyle sıradan birine değil, Oscar dahil birçok önemli ödülü kucaklayan, unutulmaz filmlerde sergilediği performansla hafızalara kazınan bir oyuncuya ait.

Yıllarını mesleğine veren bu oyuncunun parlak günlerinin yerindeyse yeller esiyor artık. Bunun nedeni de hakkında ardı ardına yöneltilen ve onun mahkeme salonlarında sanık sandalyesine oturmasına neden olan cinsel taciz suçlamaları.

Kısacası bir dönemin ünlü ve paylaşılamayan yıldızı, bu iddialar yüzünden rol aldığı çok izlenen diziden kovuldu. Kolayca iş bulamaz hale geldi, sonunda da otellerde yaşamaya başladı.

BERAAT ETTİ AMA HAYATINI DA KARİYERİNİ DE HENÜZ TOPARLAYAMADI

Bu ünlü oyuncu Kevin Spacey…

Haberin Devamı

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları yüzünden yargılanan ve sonra beraat eden 66 yaşındaki Spacey, bir süre önce Hollywood'a döndü dönmesine ama hayatını ve kariyerini eski düzenine henüz oturtamadı.

Spacey, Telegraph'a verdiği röportajda son durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Artık bir evsiz olduğunu söyleyen Kevin Spacey "Otellerde ya da geçici konaklama sağlayan kiralık yerlerde kalıyorum. İş neredeyse oraya gidiyorum.. Gerçek anlamda evsizim. Açıklamaya çalıştığım şey bu" diye konuştu.





MADDİ DURUMU KÖTÜ AMA İFLAS ETMEDİ

Kevin Spacey maddi durumunun pek iyi olmadığını söylese de yine de tam olarak iflas etmediğini ekledi.

Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen ve yargılanma sonucunda da beraat ettiği cinsel taciz iddialarını da kesin bir dille bir kez daha yalanladı.

Ama bu son yedi yılda mahkeme masrafları da dahil astronomik harcamalar yapmak zorunda kaldığını söylemeden geçemedi.

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları yüzünden kariyeri de bitme noktasına geldi Spacey'in. Bu konuda da gelirinden çok gideri olduğunu anlattı ünlü oyuncu.

Haberin Devamı

Ama yine de Hollywood'un kendisini böyle "bir kalemde silmesinin" üstesinden gelebileceğini de saklamadı.





'BAŞLADIĞIM YERE DÖNDÜĞÜMÜ HİSSEDİYORUM'

Spacey "Tuhaf bir şekilde başladığım yere geri döndüğümü hissediyorum. Eşyalarım, her şeyim depoda. Umarım bir noktada işler düzelmeye devam ederse nereye yerleşmek istediğime karar verebilirim" dedi.

Kevin Spacey'in kariyerini bitme noktasına getiren olaylar zinciri 2017 yılında başladı.

Aralarında Star Trek: Discovery adlı yapımın oyuncusu Anthony Rapp'ın da bulunduğu 30'dan fazla erkek Spacey'e cinsel taciz suçlamasında bulundu.

Tüm bunlar başladığında Kevin Spacey, House of Cards adlı çok izlenen dizide rol alıyordu. Fakat hemen yapımdan kovuldu.

Haberin Devamı

Spacey, 2023 yılının temmuz ayında Londra'da görülen davalarda dört kişiye cinsel saldırıdan suçsuz bulundu. 2022'de New York'ta açılan bir davada da sorumlu tutulmadı.

Usta oyuncu Spacey, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle açılan davada beraat etti. Ama hayatını da kariyerini de henüz toparlayamadı.





Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Spacey, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentindeki bir tatil köyünde geçen hafta sahneye çıktı. Tıpkı söylediği gibi iş neredeyse oraya gidip para kazanarak hayatını yeniden oturtmaya çalışıyor Spacey.

Haberin Devamı





OYNADIĞI DİZİDEN KOVULDU... MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEDİ

Kevin Spacey, cinsel taciz iddialarıyla davalık olup kariyeri yerle bir olmadan önce Hollywood'un başarılı yıldızlarından biriydi.

1999 yılında Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) ile en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2000'de American Beauty (Amerikan Güzeli) ile en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmıştı.

Kevin Spacey, cinsel taciz iddiaları yüzünden House of Cards dizisinden kovuldu. Ama bununla kalmadı, diziye zarar verdiği gerekçesiyle yapım şirketine 31 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

Spacey, aklandıktan sonra geçen yıl kariyerine döndü. Peter Five Eight adlı yapımda başrol oynadı.

Haberin Devamı





Kevin Spacey, Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) filmindeki performansıyla en iyi yardım oyuncu ödülünü kazandı. Bryan Singer'ın yönettiği filmde, Kevin Pollak, Stephen Baldwin, Benicio Del Toro, Gabriel Bryne ile birlikte rol aldı oyuncu.