Emektar oyuncu 'Evsiz kaldım' demişti... Hayranlarından çağrı üstüne çağrı yağdı: Kapımız sana her zaman açık

Bir anda parlayan yıldızlar, beklemedik anda sönebiliyor... Bir an zirvede duran biri farkına bile varmadan kendini merdivenin ilk basamağında, başladığı noktada bulabiliyor...

Tıpkı ödüllü oyuncu Kevin Spacey'e olduğu gibi...

HEM ÇOK PARA HEM İTİBAR KAYBETTİ

Onun kariyerine darbe vuran olay, hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarıydı... Hem de bütün bu iddialar, çok izlenen bir dizide kamera karşısına geçtiği sırada geldi.

House of Cards dizisindeki rolünden olan, yapımcıya milyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalan Spacey, bu nedenle hem çok para hem de itibar kaybetti.

2024 yılında Londra'da mahkemeye çıkıp aklandı aklanmasına ama hala kariyerini ve hayatını toparlayabilmiş değil.

Spacey, usul usul kariyerine dönmeye başladı. Yine de geçen hafta yaptığı bir açıklamayla bir anda bütün dikkatleri üzerine çekti.





'EVSİZİM' DEDİ, HAYRANLARI HEMEN ÇAĞRI YAĞDIRDI

66 yaşındaki emektar oyuncu, "Artık otellerde ya da geçici kiralık evlerde kalıyorum. Evsizim... İş neredeyse oraya gidiyorum" dedi.

İşte onun bu açıklamasından sonra da Kevin Spacey'e hayranlarından sayısız çağrı geldi. Hepsi de ünlü oyuncuya kalacak yer teklif etti.

Hatta bazıları ona kendi evinin kapılarını bile açtı.

Bunun üzerine Spacey de Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Hayranlarının desteğine teşekkür etti: "Bana kalacak yer teklif eden veya sadece iyi olup olmadığımı soran herkese desteği için teşekkür ederim" dedi.

Kevin Spacey, hayranlarının cömertliğinden çok etkilendiğini de saklamadı.





'SOKAKLARDA YA DA ARABADA YATMIYORUM'

Sonra da durumuna bir açıklık getirdi: "Ancak günlük konuşma dilinde gerçekten evsiz olduğumu düşünmenize izin verirsem bu samimiyetsiz olur. Genel anlamda otellerde ya da geçici kiralık evlerde yaşadığımı ve işin olduğu yere gittiğimi söyledim. Tıpkı bu işe başladığım ilk zamanlarda olduğu gibi."

Spacey, alışık olunduğu gibi öyle sokaklarda ya da arabasında yaşamadığını sözlerine ekledi.

"Bütün yıl neredeyse hiç durmadan çalıştım. Bunun için minnettar olmam gereken çok şey var" dedi.

Ardından da ekledi: "Hepimizin bildiği gibi sokaklarda, arabalarında yaşayan veya maddi olarak çok kötü durumda olan insanlar var. Kalbim onlarla birlikte" dedi.

Ünlü oyuncu bu sözleriyle de en azından başını sokacağı, barınacağı yeri olduğunu da sözlerine ekledi.





ÜNLÜ GAZETEYE VERDİĞİ RÖPORTAJDA ANLATMIŞTI

Spacey, hayranlarını üzen açıklamasını Telegraph gazetesine verdiği röportajda yaptı.

Geçen hafta gazeteye konuşan oyuncu Otellerde ya da geçici konaklama sağlayan kiralık yerlerde kalıyorum. İş neredeyse oraya gidiyorum.. Gerçek anlamda evsizim. Açıklamaya çalıştığım şey bu" diye konuştu.

Kevin Spacey maddi durumunun pek iyi olmadığını söylese de yine de tam olarak iflas etmediğini ekledi.

Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen ve yargılanma sonucunda da beraat ettiği cinsel taciz iddialarını da kesin bir dille bir kez daha yalanladı.

Ama bu son yedi yılda mahkeme masrafları da dahil astronomik harcamalar yapmak zorunda kaldığını söylemeden geçemedi.





ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İÇİN ÇABALIYOR

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları yüzünden kariyeri de bitme noktasına geldi Spacey'in. Bu konuda da gelirinden çok gideri olduğunu anlattı ünlü oyuncu.

Ama yine de Hollywood'un kendisini böyle "bir kalemde silmesinin" üstesinden gelebileceğini de saklamadı.

Spacey "Tuhaf bir şekilde başladığım yere geri döndüğümü hissediyorum. Eşyalarım, her şeyim depoda. Umarım bir noktada işler düzelmeye devam ederse nereye yerleşmek istediğime karar verebilirim" dedi.

Kevin Spacey'in kariyerini bitme noktasına getiren olaylar zinciri 2017 yılında başladı.

Aralarında Star Trek: Discovery adlı yapımın oyuncusu Anthony Rapp'ın da bulunduğu 30'dan fazla erkek Spacey'e cinsel taciz suçlamasında bulundu.

Tüm bunlar başladığında Kevin Spacey, House of Cards adlı çok izlenen dizide rol alıyordu. Fakat hemen yapımdan kovuldu.

Spacey, 2023 yılının temmuz ayında Londra'da görülen davalarda dört kişiye cinsel saldırıdan suçsuz bulundu. 2022'de New York'ta açılan bir davada da sorumlu tutulmadı.

OSCARLI OYUNCU

Kevin Spacey, cinsel taciz iddialarıyla davalık olup kariyeri yerle bir olmadan önce Hollywood'un başarılı yıldızlarından biriydi.

1999 yılında Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) ile en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2000'de American Beauty (Amerikan Güzeli) ile en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmıştı.

Kevin Spacey, cinsel taciz iddiaları yüzünden House of Cards dizisinden kovuldu. Ama bununla kalmadı, diziye zarar verdiği gerekçesiyle yapım şirketine 31 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

Spacey, aklandıktan sonra geçen yıl kariyerine döndü. Peter Five Eight adlı yapımda başrol oynadı.

Kevin Spacey, Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) filmindeki performansıyla en iyi yardım oyuncu ödülünü kazandı. Bryan Singer'ın yönettiği filmde, Kevin Pollak, Stephen Baldwin, Benicio Del Toro, Gabriel Bryne ile birlikte rol aldı oyuncu.